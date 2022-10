La agenda del fin de semana: Raly Barrionuevo, el Oficial Gordillo, la convención de tatuajes en Cipolletti, mucho stand up, teatro y más

Agendate estos shows

Raly Barrionuevo

En Puelo y Bariloche

A pocos días de una nueva gira por el sur de nuestro país, el compositor santiagueño Raly Barrionuevo se prepara para traer una propuesta renovada. “A solas y sin libreto” es el nombre con el que se identifica musicalmente en esta etapa de su vida, donde el camino lo invita a encauzar conciertos unipersonales, con sus guitarras y su alma envuelta de melodías que lo vienen acompañando a lo largo de sus 50 años y 15 discos.

El músico oriundo de Frías se presentará este viernes, a las 21, en el Gimnasio Municipal de Lago Puelo; y el sábado, a las 21, en el Gimnasio María Auxiliadora de Bariloche, con un repertorio que forma parte de sus días en las sierras cordobesas y que ha sabido acompañarlo durante su infancia y su adolescencia en su paso por Santiago del Estero y Catamarca.

Las entradas anticipadas están disponibles en la plataforma online ENTRADA WEB y en puntos de venta presenciales en cada ciudad. Boletería de Espacio Cultural Lago Puelo y en Bariloche en Andino Color (Mitre 515).

Laila Roth

En Neuquén

Este domingo, a las 22, en El Arrimadero (Misiones 234), presenta su unipersonal de stand up. Por entradas agotadas, se agregó esta nueva función. Laila Roth nació en junio de 1986, en Ceres, provincia de Santa Fe. En 2010 se mudó a Buenos Aires y en 2012 comenzó a trabajar como comediante de stand up.

Participó de ciclos y shows por casi toda la Argentina, en Uruguay, Chile y España. También apareció en dos emisiones de Comedy Central Latinoamérica.

En 2017 estrenó “Genia capa bueno chau”, su primer unipersonal de stand up. Un espectáculo de comedia que se nutre de la pavada y la reivindica.

En 2019 comenzó “Preguntas muy importantísimas” su podcast semanal (más o menos semanal, acuérdense que no le gusta laburar) junto a Félix Buenaventura. Ahora está con su nuevo show girando por todo el país.

«Hilda»

En Cipolletti y Roca

El Complejo Cultural recibe este viernes, a las 22:30, al unipersonal humorístico “Hilda”, con la actuación de Carla Laneri. El domingo, a las 22:30, será el momento de Casa de la Cultura de Roca.

Hilda es una maestra muy particular que finalmente consigue su jubilación, y le quedan los últimos días de clases. ¿Podrá tener una semana tranquila con el chat de papis y mamis? ¿Harán la tarea? ¿Vendrá la de música o tendrán hora libre? ¿Realmente le alcanzaran los aportes para jubilarse?

Una comedia apta para todo público, llena de humor y música en vivo. Entradas desde $2700 en venta a través de https://www.entradauno.com y en boleterías de los teatros.

7° Festival de Música Clásica

En Roca y Bariloche

El 7º Festival de Música Clásica, organizado por FCP, desarrolla en el Auditorio “Dr. Tilo Rajneri” y el Centro Musical de FCP (Rivadavia 2263) de Roca. Además, la propuesta desembarca en Bariloche el domingo.

Viernes

15 hs. Concierto de Cámara (Solo piano): Mauro Moya y Esteban Arámbulo (Entrada libre y gratuita).

21 hs. Gala lírica: David Vallejos, cantante tenor; Yanina Cifuentes, cantante soprano y Leandro Márquez, piano. El programa contiene algunas obras como: “Se equivocó la paloma” y “La rosa y el sauce” de Carlos Guastavino; “Aprile”, “Ideale” y “Sogno” del compositor Italiano Francesco Tosti, y “Ave María” de Franz Schubert; además de arias y dúos de las óperas como “L‘elisir d’amore” de Gaetano Donizetti, “La Traviata” de Giuseppe Verdi y “Gianni Schicchi” de Giacomo Puccini.

Sábado

21 hs. Concierto: Jorge de la Vega, flauta y Orquesta Sinfónica FCP. Dirección: Fabrizio Danei (Auditorio). El programa incluye “Romeo y Julieta” de Serguéi Prokofiev, “Concierto para Flauta y Orquesta Millenium” de Carlos Franzetti y “Metamorfosis sinfónicas” de Paul Hindemith.

Domingo

20 hs. Fundación Cultural Patagonia presenta el conjunto liderado por Jorge de la Vega (flauta), solista de la Orquesta Estable del Teatro Colón, junto a Mauro Moya (piano), Juan Bautista Costanza (violonchelo) y Marcelo Pope González (contrabajo), en el Camping Musical Bariloche.

El grupo compartirá un programa compuesto por “Camino recorrido” de Lilian Saba, “Ofrenda” de Damián Sánchez, “Extraña suite” (Combativo – Apunado – Siete vidas) de Mario Herrerías, “Milonga sin palabras” de Astor Piazzolla, “Cuadros tangueros” (La Musetta – La Blonde) de José Carli, “Los mareados” de Juan Carlos Cobián (Adaptación: Néstor Marconi) y “Niebla y cemento” de Mario Herrerías.

Neuquén

“Hamlet: La Caja Negra”

Teatro

Este sábado, a las 21:30, en Ámbito Histrión (Chubut 240), podrá verse “Hamlet: la caja negra”, una puesta en escena del grupo de Teatro Escénica Teadanz Experimental . Una obra basada en el clásico de William Shakespeare escrito por Daniel Fermani y con dirección de Carlos Barro. Actúan Pablo Di Lorenzo, Analía Calvo, Mauricio Villar, Fernando Lesa Brown, Lucas Hernández, Diego Arangue y Mariel Suárez.

Entrada: $1000. Por reservas al 299- 4299249.

“El amor es una mierda”

Teatro

Este viernes, a las 22, en Ámbito Histrión (Chubut 240), Crash Teatro presenta “El amor es una mierda”, de Cecilia Meijide, con la dirección de Pablo Todero y la actuación de Mariana Corral. Una mujer ensaya lo que le dirá a su reciente ex pareja, a quien debe enfrentar en un inminente encuentro para firmar, en aparente común acuerdo, los papeles de separación.

Reservas de entradas al 2994530771.

“Martín”

Teatro

Este viernes, a las 21:30, en Teneas (Leguizamón 1801) una nueva función de “Martín”, de Moira Mares. Con dirección de y puesta en escena de Gustavo Llioy y las actuaciones de Silvana Feliziani, Josefina Porte Farías y Carolina Sancho.

Una casa de hembras simples. Un nombre que es ausencia. Un secreto familiar que estalla en la monotonía y cambia sus vidas para siempre.

Reserva de entradas al 2995713050.

“Siete perros”

Teatro

Este sábado, a las 21, en Teneas (Leguizamón 1785) Transhumans Theatre presenta la última función de “Siete perros”, una obra desafiante y monstruosa donde los lenguajes se cruzan y entremezclan; cargado de opulencia y ambición este unipersonal nos interroga ¿Cuánto puede un cuerpo en escena?.

La obra es para personas mayores de 18 años Durante la función habrá humo y luces estroboscópicas. El espectáculo comenzará puntual. La duración es de 1hora 50 min (cuenta con un intervalo).

Entradas: $1000 Anticipada, $1.200 en puerta

Reservas y anticipadas: 299-5528165.

Proyecto Möbius

& Proyecto Bucle

Este viernes, a las 22, en El Arrimadero (Misiones 234), Proyecto Möbius y Proyecto Bucle compartirán una fecha muy esperada por ambas bandas para presentar sus temas propios.

Entradas anticipadas, al 2994120521 y 2996342892.

“Canciones en bandada”



Este sábado, a las 21, en El Arrimadero (Misiones 234), se presentarán los Dúos PACHECO-MAZZONI Y LASQUERA TOSCANI conformados respectivamente por Marina Pacheco y Nestor Mazzoni y Melina Lasquera y Pablo Toscani.

Entradas: $1000 anticipadas, $1200 en puerta. En venta en el teatro o al 299-5194502.

“Miradas del pasado”

Artes Plásticas

Este viernes, a las 20, inaugura la muestra “MIradas del pasado” de la escultora y escritora neuquina Edith Montiel. La cita será en la Sala I del Centro Cultural Provincial Juan Bautista Alberdi (Alberdi 12)con entrada libre y gratuita. La muestra permanecerá en sala hasta el martes 8 de noviembre inclusive.

“Oficial Gordillo”

Humor

Miguel Martin, el Oficial Gordillo, llega a Neuquén con el show #Más Vivo que Nunca!”. Un espectáculo lleno de humor típico del famoso “polecía tucumano”. Después de haber pasado la cuarentena con su familia tiene mucho para contarnos.

Agotada la función de este viernes a las 21, agregó una nueva a las 23. Entradas en venta en Crediguia y Surticket.

Cipolletti

“¿Qué pasa con Sebastián?”

Teatro

Este viernes, a las 22, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354) sube a escena esta obra que propone una ficción pequeña, una obra de cámara para tres personajes, una pareja recientemente divorciada y un hijo adolescente siempre encerrado en su cuarto. Dirección de Pablo Tondato y las actuaciones de Laura Collavini y Javier Tarditi.

Entradas: $1200. Por Mercado Pago, a través de transferencia al 299 457 4031. (ENVIAR COMPROBANTE indicando la función adquirida). De forma presencial a través de la boletería de 17 a 21.

Fuego Sagrado

Homenaje a Santana

Este sábado, a las 21, se presenta este un espectáculo musical producido por músicos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén que recrea uno de los conciertos más emblemáticos del genial guitarrista Carlos Santana, “Sacred Fire, Live in South América”, realizado en el año 1993 en ciudad de México.

Entrada: $1500. Por Mercado Pago, a través de transferencia al 299 457 4031. (ENVIAR COMPROBANTE indicando la función adquirida). De forma presencial a través de la boletería de 17 a 21.

“No quiero morir desnudo”

Teatro de títeres

Este domingo, a las 21, en La Caja Mágica (Moreno 354), Atacados por el Arte presenta “No quiero morir desnudo”. Actores titiriteros: Dardo Sánchez, Liliana Godoy, Silvina Vega, Jorge Onofri.

Entradas por Mercado Pago, a través de transferencia al 299 457 4031. ENVIAR COMPROBANTE indicando la función adquirida) y de forma presencial a través de la boletería de 17 a 21. Valor de entradas: $1500.

Tatoo Kustom Show

En el Complejo Cultural

Este fin de semana llega al Complejo Cultural Cipolletti la convención de tatuajes más importante de la Patagonia. Este viernes, sábado y domingo, de 11 a 23. Entradas $500 por día. Abono por 3 días: $1000. Boletería online https://ccc.cipolletti.gob.ar/

Tatuadores de nivel internacional en acción, cinco bandas en vivo (Becrux, Ruffianes, Servil, Hora Libre y Rondamones), exposición de motos, de arte y fotografías, cómics, competencia de cosplay, stands y mucho más. Participá del sorteo de un tatuaje de $50.000: los números se canjean por alimentos no perecederos. Además, estreno mundial del documental “Benvenuto”, sobre la vida y obra de Cristian Benvenuto, la leyenda cipoleña del tatuaje mundial. Con dos funciones, este sábado y el domingo a las 16.

Roca

Gustavo Giannini

Tangos, boleros y un bajo

Este domingo, a las 20, en Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454), Gustavo Gianinni presentará “Tangos y boleros para bajo eléctrico”, junto a los bailarines Laura Seleme y Pedro Urra. Entrada anticipada $800. Se amenizará con música en vinilos.

Confluencia

Música, poesía & danza

Este viernes, a las 21:30, en n Teatro de la Estación (9 de Julio 960), la Cía. Pasional presenta Confluencia, un espectáculo enmarcado en el ciclo de Intervenciones que realiza la compañía reuniendo en esta oportunidad referentes de la música popular rionegrina. Paola Rivera, cantante e intérprete de amplia trayectoria; Enrique Caneo, guitarra, voz y arreglos; el poeta Bernardo “Lalo” Martínez; el ballet Martin Fierro, con su directora Gisela Díaz a cargo de la dirección general del espectáculo; y la artista visual María de La Paz Heredia participando en escena pintando un cuadro,

Entradas: $ 1000.

Nazareno Soto

Música

Este sábado, a las 21, en Teatro de la Estación (9 de Julio 960) Nazareno Soto presenta su recital de piano con interpretaciones de Cuchi Leguizamón, Eduardo Lagos, Anselmo Aieta Félix Palorma, Ginastera-Piazzolla, Chopin, Schumann.

Entradas: $ 600 anticipadas y $800 en puerta.

Pin Club

Pinceles en la casa

Este viernes a las 20, llega a Casa de la Cultura Pin Club el colectivo artístico conformado por muralistas y artistas de la ciudad de Neuquén. “Pinceles en la Casa” es una muestra que busca exponer el trabajo de Dashu, Miss Ojos, Gunn, artistas urbanos quienes conforman el colectivo artístico. La idea es traer un poco de la calle y el arte urbano a la sala. Es por eso que vamos a pintar en vivo el día de la inauguración, mostrando así nuestro trabajo en acción más allá de las obras que se monten.

Entrada libre y gratuita.

«Golondrina Soledad”

Teatro

Este sábado y domingo, a las 20:30, en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043) vuelve a escena “Golondrina Soledad”, la obra escrita por Tato Cayón, dirigida por Nicolás Caminiti y actuada por Mauricio Jorquera, Ana Muzzin y Laura Soledad Raiteri. Con músico en vivo de Marcelo Chorus.

Entradas: 600 pesos, disponibles en la boletería de la Casa de la Cultura de 8 a 14 y de 17 a 21 y el sábado de 17 a 21. Vía online link en @golondrinasoledad.

«Homenaje a Miyazaki”

Música

Este viernes, a las 21, llega a Sala II de Casa de la Cultura el quinteto “Homenaje a Miyazaki”. ensamble de músicos de Cinco Saltos que propone un repertorio dirigido a recrear las bandas sonoras de las principales películas de culto del cine de animación japonés.

El ensamble regional se encuentra integrado por Sol Yacopini (bajo, ukelele, sinte), Joaquín Orlandini (batería y percusión), Tomás Jara (guitarra), Francisco Fuchs (guitarra, bajo y sinte) y Roberta Orlandini (piano). Tuvo su origen en 2018 a raíz de una idea de la pianista y su fascinación por la cultura animé.

Entradas: $1000 generales, $850 Socios.

Regina

Rock FCP

Fundación Cultural Patagonia presenta a Rock FCP este sábado, a las 21, en el Galpón de las Artes de Villa Regina.

Rock FCP se formó a través de una audición en junio de 2016. Un mes después la formación debutó en su primera presentación de reversiones de canciones infantiles llevadas a rock.

Rock FCP está compuesto por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarras y voz; Sebastián Mozzoni, bajo y voz; y Cristian Vallejos, batería.

Música

Ensambles de la Filarmónica

En Bariloche y Dina Huapi

Los ensambles Ventisquero Negro y Ensamble Sur se presentarán este viernes, a las 21, en la Escuela Municipal de Arte La Llave de Bariloche; y el sábado, a las 20, en el SUM Roberto Navarro de Dina Huapi. Ambas presentaciones serán con entradas libres y gratuitas con un programa de concierto que incluirá obras de Astor Piazzolla, Silvestre Revueltas, José Martí Llorca, Alberto Williams y Jacobo Fischer.

Cuerdas del Alto Valle

En Cipolletti y Cinco Saltos

Los conciertos serán este viernes, a las 20, en el Complejo Cultural Cipolletti; y el domingo, a las 19, en la sala Teatro Utopía de Cinco altos, ambas presentaciones con entrada libre y gratuita. El programa de concierto incluye Fuga con Pájara pinta Bimodal de Aldemaro Romero y una selección de arias de ópera de Puccini y Leoncavallo. Completan el repertorio una selección de obras populares donde no faltarán tangos de Gardel, boleros y canciones inmortalizadas por Frank Sinatra y Andrea Bocelli, con arreglos realizados por Edgar Becerra.

Salvaje

En Centenario y Fernández Oro

Salvaje, el nuevo proyecto de Zezé Nou, se presenta ese viernes, a las 23, en Vieja Estación (Belgrano 195, Centenario); y el sábado, a las 23, en Lo del Bro (San Martín 143, Fernández Oro). Reservas y consultas para ambos shows al 2984648243.

Manuel Espinosa y Fede Falcón

De gira

Los cantautores Manuel Espinosa (Viedma) y Fede Falcón (Choele Choel) ofrecerán este fin de semana una serie de conciertos que comenzarán este viernes, a las 21, en el marco de Acústicos del Rucantú, en Choele Choel; seguirá el sábado, a las 12, en Casa Museo Jacobacci, de San Antonio Oeste; y cerrarán el domingo, a las 21, en Onírico, de Viedma