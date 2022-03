La guía completa para seguir el Selectivo de Teatro rionegrino

Desde este lunes, el teatro rionegrino comenzará a celebrar el retorno a la presencialidad de su fiesta provincial, que esta vez tendrá carácter itinerante. Unas diez obras repartidas entre cinco localidades subirán a escena en sus respectivos lugares de origen en busca de un lugar en la Fiesta Nacional del Teatro 2022.



Luego de dos años de ausencia y de una versión excepcionalmente virtual a raíz de la pandemia, el ahora denominado Selectivo Itinerante de Teatro Rionegrino propone un retorno a la presencialidad tanto de las puestas en escena como del público.

El evento comenzará mañana en la sala del Teatro Casero, de Puelo; seguirá a lo largo de toda la semana con funciones sucesivas en Bariloche, Roca, Regina y Viedma, donde cerrará el próximo domingo (ver aparte los detalles de la programación).



“No es una fiesta porque no nos estamos pudiendo encontrar como solía suceder hasta 2018”, dice la actriz y directora Laura Vinaya en un diálogo con RÍO NEGRO sobre el cambio de nombre para este evento que cada año reúne al teatro rionegrino.

Representante del Instituto Nacional del Teatro en Río Negro y flamante representante de la Región Patagónica en el Consejo de Dirección del INT, Vinaya explica que cuando terminaron de resolver la organización del selectivo, la situación sanitaria era bastante más grave que en la actualidad por lo que decidieron mantener el carácter itinerante como para que sólo tuvieran que desplazarse los miembros del jurado.

No es una fiesta porque no nos estamos pudiendo encontrar. Está pendiente ese encuentro, la comunidad teatrera lo espera con muchas ganas, pero eso estimo que sucederá en marzo del año que viene”. Laura Vinaya, actriz y directora representante del INTen la Patagonia.



Además, habrá actividades especiales durante el selectivo, entre las que se destaca la del martes, en El Bolsón, con el Espacio 8M bajo la consigna Mujeres y Territorio-Protocolos de Género. El jueves habrá una charla informativa “Los Estados y el desarrollo teatral.

El selectivo premiará a la obra ganadora con la participación en la Fiesta Nacional del Teatro, con fecha y lugar a confirmar. Además, la provincia de Río Negro premiará a la primer y segunda obra con la contratación de funciones. Por último, se entregará el premio Maite Abascal a la obra que mejor refleje la identidad provincial.

Toda la programación

Lunes 7

En Puelo

“La aurora” (El Bolsón)

Lugar: Teatro Casero (Callejón de Tiempo, Puelo).

Hora: 21.

Síntesis argumental: Harta de que la jodieran tanto, una travesti parte en busca de nuevos horizontes. En su travesía, la providencia le abre caminos para reinventarse, algunos signados por el milagro, otros por la justicia y otros por lo desconocido. Inspirada en hechos reales, La Aurora se despliega en un relato tragicómico de austeridad formal que combina trazos de realismo mágico y realismo sucio.

Texto y actuación: Darío Levin.

Diseño de iluminación: Juliana Benedicti.

Dirección: Kevin Orellanes.

Marte 8

En Bariloche

“ImproClown!” (Compañía: Pim Pam Pum)

Lugar: Espacio Dicab (Lonquimay 4714, Bariloche).

Hora: 19.

Síntesis: espectáculo de humor basado en diferentes técnicas de Improvisación, Clown, Stand Up, y Teatro Cómico.La obra consta de siete partes: Recepción del público; Coreografía de entrada; Sin Fin Dúo; Dinámicas de Improvisacióna partir de las propuestas del público; Sin Fin Trío; Presentación delirante de Circo y Coreografía danzada de cierre. En escena los espectadores se encontrarán con tres payasos especializados en distintas técnicas de improvisación y teatro físico.

Dirección: Juan Lautaro Veneziale.

Autores: Dinámicas de Improvisación sin texto específico.

Elenco: Cristian Sartori; Jerónimo Zamora Oña y Juan Lautaro Veneziale.

Técnico: Camila Bordonaba.

“Las pascualas” (Bariloche)

Lugar: Usina Cultural (Biblioteca Sarmiento), Centro Cívico de Bariloche.

Hora: 22

Síntesis: “Este todo mal… pero está todo bien”. El confinamiento se convirtió en la jaula de muchos, pero para otros fue una llave hacia mundos nuevos. Las Pascualas divagan por esos universos, por esas manos. Se ponen todas las máscaras, se desconocen para reconocerse. Habitan las jaulas, pero también usan las llaves.

Dirección: Florencia Mazzone y Helena Benito.

Diseño lumínico: Limay Brouckaert.

Operación lumínica: Emanuel Gallardo.

Actuación: Florencia Mazzone y Helena Benito.

Miércoles 9

En Bariloche

“Patagonia” (Compañía de Tango “Del Otro Lado”, Bariloche)

Lugar: Usina Cultural (Biblioteca Sarmiento), Centro Cívico de Bariloche.

Hora: 17.

Síntesis: relato original de música y baile popular, ambientado en paisajes patagónicos recreados a través de imágenes audiovisuales de gran impacto. A través de creaciones coreográficas originales y atípicas, se reviven los primeros arribos del Tren, se describe el vuelo de un casal de cóndores, y se generan disparatados desencuentros entre historias y baile.

Idea y Dirección: Silvana Grill.

Integrantes: David Franzgrote, Eugenio Davide, Eva Lemoine, Laura Venosi, Luis Painean, Mariana Niepo, Sebastián Lanzi, Simón Reven, Sissy Vorgic.

Técnico de luces: Gustavo Espejo

“Maldita raya” (Compañía Patagonikus, Bariloche)

Lugar: MOMA Multiespacio, Traful 210)

Hora: 20.

Síntesis: dos soldados chaplinescos custodian un inutil límite en medio de la nada. Sus disparatadas ocurrencias nos harán reír y reflexionar.

Escrita y dirigida por Alex Benn, Adrián Marre y Kike Braunstein.

“Manuel” (Compañía Humo Teatro, Bariloche)

Lugar: Usina Cultural (Biblioteca Sarmiento), Centro Cívico de Bariloche.

Hora: 22.

Síntesis: Dos hombres coinciden en el registro civil decididos a cambiarse el nombre. Ambos cargan con el peso de su nombre. Manuel Belgrano. Dos Manuel. Dos Belgranos. Dos personajes que, a lo largo de la historia; irán transitando el camino de las contradicciones y la identidad.

Dirección, arreglos y puesta en escena: Virginia Fdel.

Autora: Melina Vacchiano.

Actores: Andy Sakkal y Emanuel Gallardo.

Dirección técnica y diseño de luces: Pablo Beato.

Jueves 10

En Bariloche

“El error” (Espectáculo Concertado, Bariloche).

Lugar: Usina Cultural (Biblioteca Sarmiento), Centro Cívico de Bariloche.

Hora: 19.

Síntesis: En un futuro cercano donde la sociedad ha eliminado el hambre, las guerras y la mentira; una familia vive un milagro inesperado. Beto, el marido de Ana y padre de Dora, despierta luego de veinticinco años de estar en coma. Acostumbrándose a las nuevas reglas para convivir luego del aflojamiento universal, Beto descubrirá que la perfección tiene un precio muy alto que pagar e intentará desmantelar esta nueva sociedad.

Dramaturgia y dirección: Juan Manuel Alari.

Colaboración: Adrián Beato.

Actuaciones: Beto: Mauricio Biava – Ana: Virginia Salamida – Dora: Josefina Vicente – Alfonso: Damián Valgiusti.

En pantalla: Madre: Alicia Tealdi – Dios: Manuel Gutiérrez Arana.

Diseño de Iluminación: Mica Cacheda y Pablo Beato.

Unno lugar (Compañía Brújula Teatro a cuerda, Bariloche).

Lugar: Escuela Municipal de Arte La Llave.

Hora: 21:30.

Síntesis: El cuerpo es un lugar, Uno es un lugar, no, uno no, no es un lugar, un no es un lugar, no es uno… Un no lugar. Una experiencia teatral performática, porosa, inmersiva, donde el cuerpo es protagonista y disparador de sentidos y sensaciones, con sus luces y sombras.

Actuación: Julián Benardi, Emanuel Gallardo.

Dirección: Aravinda Juárez.

Iluminación: Micaela Cacheda.

Viernes 11

En Roca

“Un par” (Compañía Teatro al vacío, Roca)

Lugar: El Biombo (Rodhe 1454, Roca).

Hora: 18.

Síntesis: “Yo quiero estar siempre arriba, aunque eso significa que el otro queda abajo. A mí me gusta estar siempre adentro, aunque eso significa que el otro queda afuera. ¿Podría ser de otra manera? Uno al lado del otro, uno junto al otro, ¿uno con otro…? Surgen preguntas cuando hay algo más que el yo, cuando somos más de uno, cuando somos Nosotros”.

Creación de Adrián Hernández y José Agüero.

Diseño de vestuario, iluminación y asesoría en espacio escénico: Mauricio Ascencio.

Música: Eblen Macari.

Asistente técnico: Pani Cofre.

«Doma” (Espectáculo concertado)

Lugar: MMBA, Uruguay y Sarmiento, Roca).

Hora: 20.

Síntesis: Doma es un concierto performático que apuesta a una práctica híbrida principalmente guiada por un relato sonoro, utilizando movimiento, tecnología, DIY y luthería electrónica, en diálogo con un fuerte trabajo con la materialidad de los objetos, su pasado y su actualidad.

Dirección e interpretación: Claudia Ganquin y Ariel Ojeda.

“Carretera bandida” (Compañía Cebras Teatro)

Lugar: Teatro de La Estación (9 de julio 929, Roca).

Hora: 21.

Síntesis: Una mujer emprende un viaje por la carretera Norpatagónica rumbo a Choele Choel, en el transcurso de ese recorrido va experimentando diferentes aventuras que la irán modificando. Al estilo de una Road Theatre se van evocando paisajes que son testigos de su propio miedo.

Dramaturgia y actuación: Magui Aguirre.

Dirección: Sebastián Fanello.

Asistentes de Dirección: Esteban Beretta e Ivana Vescovi.

Sábado 12

En Roca

“Cuerpos presentes” (Regina)

Lugar: La Ronda del Árbol (Ing. Bichi 50, Regina).

Hora: 16.

Síntesis: La cotidianeidad de dos mujeres atravesadas por la ausencia. Una radio, el pasado que vuelve, una última esperanza. Un duelo inacabado, una espera infinita.

Actrices: Natalia Lastra, Liliana Pérez.

Texto: Liliana Pérez, Alexis de la Fuente.

Iluminación: Alexis de la Fuente.

Puesta y dirección: Alexis de la fuente, Natalia Nedbala.

“La corredora” (Escena Urgente, Roca)

Lugar: Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca).

Hora: 18.

Síntesis: En un gimnasio, en una cinta, una solitaria corredora siente una fuerte obsesión por una nadadora que no sabe de su existencia. Mientras corre, hace catarsis hablando con ella en su mente e imagina una relación que no existe. El único remedio para su soledad serán sus fantasías.

Actúación: Ana Muzzin.

Diseño de iluminación: Matías Kedak.

Operación técnica de luces: Santiago Aza Sena.

Dirección: Nicolás Caminiti

“Paso el reparo” (Mingas, Roca)

Lugar: Sala Felisa Camu (Chula Vista 1943, Roca).

Hora: 20.

Síntesis: La acción se desarrolla a unos cinco kilómetros del pueblo, en un lugar abandonado. Allí se desarrolla la existencia de tres mujeres, guarecidas, sin parentesco entre ellas, ni pertenencia social.

Dramaturgia y Dirección: Luisa Calcumil.

Actuación: Lilén Quintín, Silvina Mañueco y Mariana Calcumil.

Operación técnica: Juan Rolón.

Música original: Matías García.

Domingo 13

En Viedma

“En estado de memoria. Diarios de un exilio” (Dos Ríos Compañía de teatro orillero de teatro, Viedma).

Lugar: Teatro El Tubo (Belgrano 747, Viedma).

Hora: 18.

Síntesis: Espectáculo construido a partir de la reveladora experiencia del exilio que viviera el protagonista junto a su familia – siendo él un niño – durante la última dictadura militar argentina. Surge de la íntima necesidad de reagrupar los fragmentos de esa historia familiar, conjugada con la firme sospecha de que esta historia es capaz de dar cuenta de los designios y pulsaciones de toda una generación, y las vivencias de un país.

Idea y actuación: Guillermo Riegelhaupt.

Asistencia de dirección, diseño de luces y operación técnica: Sebastián Vázquez.

Dirección y puesta en escena: Gustavo Bendersky.

Dramaturgia colectiva (Riegelhaupt, Vázquez, Bendersky) con el aporte de los testimonios de Enrique Riegelhaupt y otras memorias familiares.

“DeBorDes” (Las Grutas)

Lugar: Teatro El Tubo (Belgrano 747, Viedma).

Hora: 20.

Síntesis: soporte material de la experiencia en el intento-invento de una práctica sensible. Con la necesidad primaria de-construir formas de movimiento y normas establecidas, practicando la descolonización interior, el desarrollo de la práctica se centra en la búsqueda de la narrativa del yo, lenguaje propio desde la experiencia personal.

Idea e interpretación: Débora Sansó Neculman.

Iluminación: Martín Vidondo.

Sonorización: Joaquín Segade.