La Peña: En fechas patrias se come diferente, es inevitable

De pronto el patriotismo se traslada sólo a las fiestas mayo, junio o julio, aunque el concepto es mucho más amplio que eso. De todos modos, es válido que al menos una vez al año los argentinos recordemos qué se comía cuando la patria era joven.

Una vez al año se come locro, y una vez al año se habla de mazamorra. Pero no podría decir lo mismo de los asados, de las empanadas y de los pastelitos. El mapa culinario patriótico es muy diferente según las zonas, aunque hay provincias en las que el locro y la mazamorra son moneda corriente todo el año.

Pero no hay fechas para esas comidas, un locro es un locro en cualquier fecha, pero estaba claro que era una comida de invierno.

Los pastelitos en realidad según sea su relleno pueden comerse todo el año. Si es comida principal tiene el mismo ingrediente que las empanadas, sólo que la forma varía y en muchos casos se comen con una cucharadita de azúcar encima. Si es para la tarde, se rellenan de membrillo o batata y se pasan por almíbar, pero ambos son pastelitos. Los más detallistas dicen que en realidad las masas de empanadas y pastelitos son diferentes.

Pero todo esto describe cierta necesidad de diferenciar en los días patrios, las comidas de todos los días. Es común la pregunta. ¿Qué vas a comer el 25?. Y el 25 se come lo que haya, pero si se puede se elige algunas de estas comidas.

Los que quieren ampliar la lista incluyen a la humita y a los tamales en las comidas típicas de la fecha. Pero si uno busca en los sitios que hablan de comidas típicas para fechas patrias, algunos incluyen al puchero y la verdad que eso da para el debate. No me parece que el puchero sea parte de las comidas patrias. Es un plato más de todo el año, sobre todo entre el otoño y la primavera.

Y de postre, el infaltable arroz con leche, bien típico de esas fechas, pero también la mazamorra, desconocida en muchos hogares y muy fácil de elaborar.

