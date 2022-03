La Peña: Un verano donde el folclore volvió lleno de encantos

El folclore volvió renovado. El parate de la pandemia pareciera haber sido tiempo aprovechado para muchos exponentes de primer nivel que regresaron al escenario de cada festival cargados de nuevas propuestas y de innovaciones. Son los menos los que volvieron con sus caballitos de batalla de siempre.

El que no cambió músicos renovó su propuesta, el que no mejoró su música hizo una nueva selección de temas. Pero se notó en el escenario que el folclore necesitaba ese reencuentro con la gente para mostrar sus propuestas.

Lo ví en Los Nocheros, que subieron a cada escenario con su música más trabajada, con temas nuevos, con voces más descansadas y capaces de mostrar todo lo que Los Nocheros mostraron a lo largo del tiempo. Pero Canto 4 no se quedó atrás, se instaló como uno de los grupos de referencia del folclore y presentó una propuesta excelente en cada festival, pero con un brillo único en la Serenata a Cafayate. Ahí, este grupo salteño fue capaz de llevar al público de la zamba a la chacarera y a la canción romántica sin escala. Voces, música y capacidad de escenario fueron sus virtudes.

Guitarreros, otro grupo salteño, hizo gala de su capacidad para desplegar en Cosquín, en Jesús María, en Cafayate. Bien carperos, bien festivaleros, pero capaces de renovar su propuesta a demanda del público. Podríamos decir que Guitarreros se sitúa en el escalón de los mejores exponentes del género en el país.

El Chaqueño Palavecino fue el más taquillero del verano y eso no es casualidad. En los festivales grandes sube con 12 músicos y eso es ponerle calidad a cada presentación. Alienta, tienta, busca sucesores y los presenta en el escenario y eso es un buen síntoma.

Alma Carpera, el grupo femenino más fuerte del verano, dejó en claro que son cosa seria, que llegaron para quedarse y que cantan con pasión. Para mi gusto, de lo mejor de este tiempo festivalero.

