La poeta y editora Aixa Rava lleva la literatura patagónica a Europa

La inspiración de escribir un nuevo libro nació en ella mientras leía “El libro de los cinco anillos” (Go-rin no sho- 1645), de Miyamoto Musashi. En ese momento todo comenzó a tener sentido para Aixa Rava. Sintió que algo estaba surgiendo de su ser y fue justamente ese impulso el que la llevó a aplicar para la residencia de escritura Can Serrat. El lugar es una masía antigua ubicada en El Bruc, a 42 km de Barcelona (Catalunya), en la que funciona una residencia artística desde 1989.

Aixa Rava, licenciada en Letras, escritora y editora fueguina radicada en Neuquén, recuerda que todo comenzó cuando estaba escribiendo poemas sueltos y empezó a leer el libro de Miyamoto: “Me empezaron a despertar un montón de cosas que se relacionaban como poemas que me habían quedado del libro anterior”, revela en una entrevista con RÍO NEGRO.

También cuenta que le pasa seguido que, cuando está cerrando un libro, sigue escribiendo, pero confiesa que esos poemas ya no le pertenecen a ese libro, sino que son el inicio de otro. “Me doy cuenta que hay un montón de poemas que se relacionan con otra cosa, aunque conectan con ese libro, como que ese ya está cerrado aparecen cosas nuevas”, afirma.

Y así le ocurrió cuando comenzó a escribir su último texto. El que la llevará a otro continente a explorar nuevas experiencias con otros escritores y artistas. “El libro que envié para aplicar a la beca y gané se titula, provisoriamente, ´El libro de lo manifiesto´. Es un texto de poemas y relatos breves, que dialoga con un tratado de ´El libro de los cinco anillos´, que escribió el gran guerrero japonés Miyamoto Musashi en 1643, en el que aborda no solo la estrategia militar y los combates singulares con el sable largo y el sable corto, sino que explica que en cualquier situación de la vida es posible usar la táctica para ´salir victorioso´ de cualquier estado de conflicto. El camino del guerrero es un camino de conocimiento que no debe basarse solamente en la habilidad natural, sino en la práctica e integración de aquellas características que los cinco elementos naturales pueden enseñarnos”, explicó.

Rava aprovechará los cuatro meses que estará de gira por Europa para dar a conocer su poesía. (Foto: Gentileza)

La escritora resaltó que mientras leí este texto le fueron surgiendo poemas y relatos que unían puntos en su mapa afectivo, de sus propias experiencias vinculares y que la impulsó a escribir lo que será su último lanzamiento. “Es el primer libro que armo siguiendo un orden, estableciendo partes, incorporando voces de otrxs autores, a diferencia de mis publicaciones anteriores que siempre fueron un caos que reuní y ordené recién al momento de mandarlos al editor. Aquí la escritura fue alimentándose de la lectura del tratado de Miyamoto y de otros libros, por ejemplo de Diana Bellessi, Susana Villalba, Glauce Baldovin, Selva Casal, Olga Orozco, Graciela Cros, Liliana Ancalao, todas maestras de la poesía”, aseguró. Viajará el próximo 29 de julio y estará hasta el 29 de noviembre. En el medio de la residencia también visitará otros lugares para dar a conocer su poesía participando de festivales y charlas en España e Italia.

Charlas y festivales

Aprovechando su estadía en España, la escritora visitará otros lugares dando charlas y también contó que participará de dos festivales. “Todo el primer mes y medio voy a estar en la residencia, en El Bruc, a 42 km de Barcelona, y después la idea es estar en Barcelona porque, justamente, a mediados de septiembre es el festival de poesía iberoamericana. Luego tendré un paso por Granadas, si todo sale bien, porque es posible que haya una publicación mía en una editorial así que la idea sería presentar el libro ahí. Y después fui invitada a la poeteca de Islas Canarias para leer y participar del festival con otros poetas. También daré un seminario de poesía de escritoras patagónicas en la universidad de La Laguna y en la poeteca de Tenerife y después ya viajo a Roma”, indicó la escritora.

Y para finalizar su gira por Europa, antes de regresar al país, estará en Italia presentando uno de los libros que fue lanzado por la editorial que conduce, además además de dar talleres en las universidades Tor Vergata y Guglielmo Marconi en Roma y en la casa Argentina. “En noviembre presentaré ´Camellia. Mujeres que toman té´ (Antología de poetas latinoamericanas que editamos en Tanta Ceniza) junto a Marisa Martínez Pérsico en la Embajada Argentina en Roma. Ahí tengo el último tiempito. Me invitaron a participar allá también de unas cátedras de poesía latinoamericana para leer, para conversar sobre mi poética. Me invita la poeta Marisa Martínez Pérsico, que es una de las autoras que está en la antología Camellia y la idea es llevar mis poemas, mis libros, para participar ahí de una charla en la cátedra que tiene a cargo”, precisó Rava.

Para la profesora y escritora será muy importante este viaje. Aseguró que fue muy difícil tomar la decisión ya que deberá parar su actividad laboral y apostar a esta nueva experiencia. “Va a ser un tiempo en el que yo no voy a estar trabajando y es la primera vez en mi vida que me tomo tanto tiempo lejos del trabajo. En el que no voy a tener ningún tipo de tarea relacionada con lo laboral. De hecho ha sido una decisión muy difícil de tomar para mí porque tengo tres trabajos distintos: doy clases en un instituto de formación docente acá en Neuquén, trabajo como correctora para un comité editorial de la UBA y tengo la editorial ´Tanta Ceniza´. Para mí es muy importante estar allá para poder potenciar los vínculos relacionados con mi propia escritura y también con las autoras de mi editorial”, afirmó y para concluir agregó: “Entonces, la idea es expandir, difundir, promover la escritura de autoras de la Patagonia, autoras argentinas, que estoy editando en el catálogo de Tanta Ceniza. Es decir que son varios los condimentos de este viaje, no es solamente que yo me voy a sentar en terminar de escribir este libro sino que también en tender redes, en hacer puentes”.