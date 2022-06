Los 80 de Paul McCartney: la historia de «Yesterday», la joya Beatle de un solo beatle

Lo único que hiciste fue ayer/ Y desde que te fuiste eres un día más”, dispara con malicia John Lennon en “How do you sleep” (“¿Cómo duermes?) la no menos venenosa canción incluida en “Imagine” (1971) en la que descarga su furia contra su viejo amigo beatle. Porque ese “ayer” no es otra cosa que “Yesterday”, la joya compuesta y grabada por el bajista entre 1964 y 1965 e incluida en “Help!”, el quinto álbum de estudio de The Beatles.



Por entonces, Lennon estaba muy enojado con McCartney, tanto como McCartney lo estaba de Lennon y ambos usaban sus líricas como munición gruesa para mensajearse. En 1970, Paul editó RAM y John se sintió aludido por lo que le respondió con una letra en la que se preguntaba recurrentemente cómo hacía Paul para poder dormir. Y se la agarraba, entre otras tantas cosas, con “Yesterday”.

1965 fue un año bisagra en la vida de The Beatles. Fue el año en que dejaron atrás la enloquecedora Beatlemanía. Y a modo de despedida de aquel tiempo de espíritu adolescente grabaron las canciones de “Help!”, quinto álbum de estudio de la banda de Liverpool.



“Help!” contiene catorce canciones, siete de las cuales, ubicadas en el lado A, son parte de la banda de sonido de la película homónima. Las otras siete completan en lado B del LP, entre ellas, sí, “Yesterday”.

Acaso se trate de la canción más importante de la historia de la banda y una de las más influyentes en la historia de la música popular, aun así, la canción costó. Costó encontrarle una letra, costó ser aceptada incluso por el propio Paul, su autor absoluto y hasta costó encontrarle el título.



Como casi todo, “Yesterday” surgió de un mito: se supone que Paul soñó la melodía mientras dormía en casa de la familia de su novia Jane Asher y que, apenas se despertó, fue inmediatamente al piano para tocar -y grabar- aquello que había soñado.

Pasó bastante tiempo hasta que aquella música tuvo letra. Como era habitual en Lennon y McCartney, trabajaban con una letra simulada que le sirviera para frasear algo mientras desarrollaban la música. Y esa letra simulada decía Scrambled eggs/Oh my baby how I love your legs/Not as I love scrambled eggs” (Huevos revueltos/Oh, mi nena, cómo me gustan tus piernas/No como me gustan los huevos revueltos”) Por lo que durante bastante tiempo “Yesterday” se titulaba (Huevos revueltos”.

McCartney dijo originalmente que había escrito “Yesterday” durante la gira de los Beatles por Francia en 1964; sin embargo, la canción no se publicó hasta el verano de 1965. Durante ese tiempo, los Beatles editaron dos discos: “A Hard Day’s Night” y “Beatles for Sale”, cada uno de los cuales podría haber incluido “Yesterday”. Sin embargo, algo había en esa canción que generaba controversia en la banda y en el propio George Martin, productor de la música del grupo.



Lo cierto era, en parte, que la melodía no cerraba con el tipo de música que hasta ese momento hacía la banda. La canción iba y venía, cada vez que el grupo trabajaba en nuevo material aparecía “Scrambeld eggs”, pero nunca llegaban a ningún lado con ella. Hasta que (se) impusieron como regla que el título -que por supuesto no iba a ser “Huevos revueltos”- debía ser de solo una palabra. Con esta consigna, Paul finalmente encontró la letra y el título durante un viaje por Portugal, en mayo de 1965, junto a su novia Jane Asher.

Una vez en el estudio, George Martín le sugirió a “Macca” unos arreglos de cuerdas para acompañar su guitarra. Fue la primera vez que músicos sesionistas participaban de una grabación de The Beatles. La canción fue grabada en los estudios de la EMI después de la grabación de “I’m Down” el 14 de junio de 1965.



Se supone que McCartney grabó la canción sin la participación de los otros miembros del grupo. Sin embargo, en un principio los cuatro Beatles probaron una gran variedad de instrumentos, incluyendo la batería y un órgano, pero George Martin los convenció para que McCartney solo tocara una guitarra sajona, e incluir un cuarteto de cuerdas para acompañarlo, por lo que ninguno de los miembros fue incluido en la grabación final. McCartney hizo dos tomas, de las cuales la segunda fue utilizada para la masterización final.

Relegada al anteúltimo lugar de “Help!, “Yesterday” era toda una rareza dentro del corpus de obra de The Beatles hasta entonces. Sin embargo, Paul y George -Martin, no Harrison- lo harían de nuevo al año siguiente con “Eleanor Rigby”. Ningún beatle tocaría esta vez: la voz principal de McCartney y las de sus compañeros solo iban a esta acompañada por un doble cuarteto de cuerdas. La Beatlemanía ya era historia y “Yesterday” ya escribía la suya.