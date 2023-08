Los Rolling Stones insinúan el nombre de su próximo álbum con humor en un diario local

Hace siete años una de las bandas más conocidas del rock a nivel internacional no saca un disco, pero un mensaje en código pareció dar la pauta de que la espera terminó.

Una publicidad para un local ficticio de arreglo de anteojos llamado «Hackney Diamonds» promovía sus servicios con referencias a canciones de los Stones. «Our friendly team promises you satisfaction, (“Nuestro amigable equipo te promete satisfacción” –como en su famosa canción Satisfaction), decía el anuncio. «When you say gimme shelter we’ll fix your shattered windows.» (Cuando digas «dame refugio» arreglaremos tus ventanas destrozadas”).

Las otras pistas eran una versión en miniatura del famoso logotipo de los labios como el punto sobre la letra i, y el hecho de que el negocio de reparación de cristales se estableció en 1962, el mismo año en que se formó la banda. Además, el nombre de la compañía estaba escrito en la misma tipografía que se utilizó para el álbum Some Girls.

El anuncio en papel también incluía un número de teléfono; al llamar, una contestadora responde «Bienvenido a Hackney Diamonds, especialistas en reparación de cristales: No te enojes, arreglalo. Apertura a principios de septiembre, Mare Street, E8. Inscríbase para una llamada en www.hackneydiamonds.com”. Al abrir la página, no sólo la advertencia de cookies pide los permisos abriendo con la frase “Nos apasiona la música”, sino que la lista de mails a la que permite inscribirse es dirigida por el sello discográfico de los Stones, Universal Music. Por todas estas razones, se cree que Hackney Diamonds será el título de su próximo álbum.

El título y el anuncio de reparación de vidrios es, además, un chiste con doble sentido: la expresión se utiliza en el argot local (británico) para referirse a los vidrios rotos de autos y vidrieras durante o después de un robo.

Este lanzamiento es esperado no sólo por la trayectoria del grupo; es su primer disco con canciones originales desde hace casi veinte años (con el lanzamiento de A Bigger Bang en el año 2005 y el álbum de covers de blues, Blue and Lonesome, en 2016). También sería el primero después de la muerte de su baterista Charlie Watts, aunque se rumorea que ya había participado en algunas grabaciones antes de su fallecimiento. Esta sospecha deriva principalmente de la frase que el cantante Mick Jagger dijo a Los Angeles Times en una entrevista: “Déjenme decirlo de esta forma… No han oído lo último de Charlie Watts».

Muchos de estos rumores habrán de confirmarse a principios de septiembre, sin dudas con nuevo material de la banda que revolucionó la música en los años sesenta. Mientras tanto, solo queda aplaudirlos por la original e intrigante forma de notificarnos sobre lo que podemos esperar.

