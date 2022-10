Murió Robbie Coltrane, el actor que dio vida a «Rubeus Hagrid» en la saga Harry Potter

Los fanáticos de las películas de «Harry Potter» inspiradas en las novelas fantásticas de la autora británica J. K. Rowling, viven un viernes negro tras confirmarse la muerte del actor Robbie Coltrane, quien interpretó en toda la saga a «Hagrid » uno de los personajes más queridos de la historia.

El deceso del actor escocés de 72 años fue confirmado por el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

Con un pasado histórico en la comedia y una larga trayectoria en otros géneros, Coltrane logró el reconocimiento internacional dando vida a «Rubeus Hagrid», el gigante que custodiaba las llaves del colegio «Hogwarts» donde estudiaba Harry Potter y transcurría gran parte de las escenas.

Su verdadero nombre era Anthony Robert McMillan y había nacido el 30 de marzo de 1950 en la ciudad escocesa de Glasgow. Era hijo de un doctor y una maestra y tras graduarse de la escuela local de arte, siguió su camino académicos en Colegio Moray House de Edimburgo.

La vida lo llevó a desarrollarse como comediante en clubes nocturnos y fue entonces cuando dejó de llamarse McMillan para convertirse en Coltrane, en honor a la leyenda del jazz John Coltrane.

En televisión tuvo unos primeros pasos con shows de humor en programas icónicos como Glash Gordon, Blackadder y Keep It in the Family.

Fue así que su popularidad comenzó a incrementar en los televidentes británicos y participó de varias comedias exitosas como A Kick Up the Eighties, The Comic Strip y Alfresco.

En la saga de Harry Potter tuvo una importante participación, sobre todo en las primeras películas donde su personaje se relacionaba directamente con la trama y los personajes principales, luego su papel se desdibujó.

El paso por la pantalla gigante de Coltrane, también lo llevó a interpretar papeles en películas como James Bond.

We are hugely saddened to hear of the passing of the magnificent Robbie Coltrane who played Hagrid with such kindness, heart and humour in the Harry Potter films. He was a wonderful actor, a friend to all and he will be deeply missed. pic.twitter.com/n1IshfFG6y