Comienza el Primavera Sound: quiénes tocan y cómo podés verlo online

Este viernes, Jack White, Pixies, Cat Power y las locales Las Ligas Menores serán los encargados de brindar un lujoso anticipo en Costanera Sur del desembarco en noviembre próximo en el país del Primavera Sound, el tradicional festival de música catalán.

Bajo el título «Road to Primavera» y con transmisión en vivo de Flow por el canal 605, a las 18 horas abrirá la jornada la banda indie Las Ligas Menores, una habitual participante en festivales internacionales de esta índole y continuará con la cantante estadounidense de folk alternativo Cat Power, quien prevé iniciar su set a las 19.15.

A las 20.45 será el turno de uno de los platos fuertes de la noche, el grupo referente de noise rock Pixies, que está mostrando algunos de sus nuevos singles, lanzados tras la publicación en 2019 de su último disco «Beneath the Eyrie». En tal sentido, ya están disponibles «Doggerel», «Dregs of the Wine», “There’s A Moon On” y “Vault of Heaven”.

Será además el regreso de la banda desde su actuación en la edición local de Lollapalooza de 2014, en la primera presentación en nuestro país con la bajista marplatense Paz Lenchantin, quien se había incorporado al grupo un año antes en reemplazo de la histórica Kim Deal.

Finalmente, el gran número central de la noche iniciará a las 22.45 cuando suba al escenario Jack White, en su regreso tras el memorable concierto en Lollapalooza Argentina de 2015, cuando contó en su set con Robert Plant como invitado de lujo.

Las Ligas Menores abren el «Road to Primavera» de este viernes.

El ex The White Stripes atraviesa una prolífica etapa con el lanzamiento de dos discos en lo que va de 2022, «Fear of the Dawn» y «Entering Heaven Alive», que seguramente serán el centro de su set de mañana.

En definitiva, este avance mostrará una cara ligada al rock indie de sonoridades pop y acústicas, y una faceta marcada por la distorsión y los fuertes sonidos de guitarras.

Más allá de que el grueso del festival se llevará a cabo entre el 7 y el 13 de noviembre, este anticipo aparece de antemano como una de las jornadas más excitantes, por contar con algunos de los nombres más fuertes reservados para esta primera edición argentina.

Cabe recordar que para noviembre se espera a Arctic Monkeys, Travis Scott, Björk, Lorde, Interpol, Father John Misty y Hernán Cattáneo, entre otros.

Este viernes, las puertas del predio abrirán a las 17, en tanto que la transmisión en Flow comenzará a las 17.30 y contará con la conducción de Mikki Luzardi y Clemente Cancela, quienes presentarán entrevistas especiales y notas de color acerca de todo el evento, informó la organización.