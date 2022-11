Primer Festival Trashumante: el teatro se adentra en el Neuquén profundo

El Primer Festival Provincial de Teatro Trashumante comenzará este jueves cuando seis elencos recorrerán 17 comunidades neuquinas para ofrecer una treinta funciones en total. La actividad será gratuita porque esta sostenida por los diferentes estamentos, escuelas, comisiones de fomento, que permiten que estos elencos se adentren en el Neuquén profundo y garanticen el acceso equitativo al arte, a las niñeces y familias de nuestra provincia.

El festival trashumante de teatro surge de la experiencia del corredor teatral provincial en contexto escolar Risa de Tiza, el cual lleva 14 años recorriendo las escuelas de Neuquén, producido y gestado íntegramente por el elenco Entretenedores Teatro. De dicha labor nace la necesidad de generar un evento que se adapte a las necesidades y territorialidad neuquina.

La Cooperativa “Risa de Tiza” proyecta este evento que invita a los artistas escénicos a vivir la experiencia de moverse junto a la veranada, a los piños, por los vados y los caminos, llegando a cada escuela, a cada infancia. Una oportunidad para enriquecer el arte escénico local y nutrirlo de la diversidad cultural de Neuquén, dotándolo de una identidad neuquina, invitando al arte a trashumar y acompañar la tradición ancestral.

«Este festival es itinerante y se mueve acompañando a las comunidades neuquinas», sostiene Ain Andres.

La gestión del Festival es totalmente independiente y es llevado a cabo por los integrantes del elenco Entretenedores Teatro y la cooperativa de trabajo «Risa de Tiza», la coordinación general está a cargo de Ain Andres, quien, en diálogo con RÍO NEGRO, contó las razones que los movilizaron a organizar esta actividad:

P: ¿Cuál es la importancia de este festival?

R: En principio, todos los festivales son importantes porque fomentan y promueven, en este caso, la actividad teatral y la formación de nuevos públicos y generan redes con instituciones y visibilizan la importancia de la actividad artística para la comunidad. La importancia radica en que es un evento que en vez de tener una sede fija en donde el público puede asistir para participar, este festival es itinerante y se mueve acompañando a las comunidades neuquinas, con el propósito de garantizar el acceso equitativo al arte a comunidades de poco o nulo acceso a estas propuestas. Genera también nuevos públicos, crea nuevos corredores teatrales, surge la necesidad de generar un evento que se adapte a las necesidades y territorialidad neuquina. Un Festival que trashuma tanto en territorio como temporalmente, intentando que el arte acompañe a su comunidad y no a la inversa como suele suceder.

P: Teniendo en cuenta que es autogestivo. ¿De qué manera es posible llevarlo adelante?

R: En principio, por las ganas de llegar, la inquietud de sus gestores y obviamente la apertura de las comunidades, en palabras menos de un sueño. Pero para materializarlo, se necesitan recursos económicos, que logramos a través de redes colaborativas con instituciones que quieran acompañar este proyecto. En esta oportunidad, acompañan con recursos: el programa Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de Nación, Hay Festival del ministerio de las culturas Provincial, La Honorable Legislatura de Neuquén, Aten Capital, El Instituto Nacional del Teatro y cada uno de los Municipios, comisiones de Fomento y escuelas que son sedes.

Entretenedores Teatro es uno de los creadores del festival, junto con la cooperativa Risa de Tiza.

P: ¿Por qué lo hacen?

R: Lo hacemos porque nuestra labor teatral no se remite sólo al hacer artístico, nos consideramos unos militantes de las infancias y reconocemos en el arte un hecho social y un derecho. Una herramienta capaz de transformar, comunicar y resistir. Nuestro objetivo es dotar el Arte de Cultura Neuquina y que sea un instrumento para reivindicar nuestra identidad territorial, la que permitirá al arte acompañar a su comunidad adaptándose a esta y no a la inversa. Por ello el evento además de garantizarle el acceso al público, facilita a los elencos, la oportunidad de vivenciar la experiencia de nutrirse como profesionales de la diversidad cultural de nuestro Neuquén profundo. Trashumar en la provincia de Neuquén, además de ser una forma de practica socio económica, es una tradición ancestral, la que merece ser reivindicada, sostenida y protegida por todos los agentes político – sociales, de las que el Arte no está exceptuada. Cabe destacar también nuestra decisión política de realizar el evento en la semana que se conmemora la convención de los derechos de las infancias, con el objeto de visibilizar la lucha constante de garantizar una infancia libre, plena de derechos y libre de prejuicio. En palabras resumidas: hacemos este evento para invitar a los Artistas escénicos a vivir la experiencia de moverse junto a la veranada, a los piños, por los vados y los caminos, llegando a cada escuela, a cada infancia.

P: ¿Les alcanza la energía vital para todo?

R: Es exactamente a la inversa, todo esto nos nutre de energía vital, y no nos alcanza la actividad, necesitamos más desafíos para seguir cargándonos y darle vida a nuestro hacer. Nos inquieta la necesidad de llegar a cada rincón, nos alienta y estimula el potencial que se logra a través de las redes colaborativas, de las cuales ustedes, vos como periodista, los medios, las instituciones y la gente son parte. Acá energía hay para rato, esperemos seguir encontrándonos con los que creen en estos soñadores y nos impulsan a seguir.

Trashumar en la provincia de Neuquén, además de ser una forma de practica socio económica es una tradición ancestral, la cual merece ser reivindicada, sostenida y protegida por todos los agentes políticos y sociales, de los cuales el arte no está exceptuado”. Ain Andres

P: ¿Cómo es trabajar con públicos adultos e infantiles?

R: Más que diferenciar al público, por su forma de “espectar”, lo diferenciamos por su forma de percibir el mundo. Elegimos las infancias porque consideramos que es un sector social vulnerado, entre otras tantas cosas, en su ciudadanía. Nos interesa saber que piensan, escuchar todo lo que tienen para aportarnos, las niñeces tienen un sentido de justicia, de derecho muy autentico y necesario para la sociedad.

En general las infancias son críticas, en el sentido más constructivo de la palabra, el adulto a la inversa, critica desde una mirada más caprichosa y subjetiva. Siempre la mirada de la infancia es más objetiva y optimista. En resumidas cuentas, creemos que el teatro es una herramienta para ejercitar y ejecutar la ciudadanía desde las infancias, para promover adultos más objetivos, justos y empáticos.

P: ¿En qué sentido este festival es comunitario?

R: En el sentido de la gestión, se involucran a todos los actores sociales para hacerlo posible (instituciones, comunidades, elencos) En el plano artístico lo comunitario se da en la adaptabilidad. Los elencos que participan deben estar movilizados por esa militancia social, saben que irán a lugares alejados, a públicos nuevos, a dormir a sitios acondicionados para tal fin, con lo que hay, con lo que se puede, con mucho amor y pasión, sabiendo que lo que sucede es necesario. No por mostrar o entretener, sino por transformar y reivindicar nuestra cultura.

«El entusiasmo es el motor, es todo lo que se necesita, para los otros elementos se trabaja y se gestiona. Sin entusiasmo no hay gestión», dice Ain Andres.

P: ¿Cómo queda la energía de ustedes para sostener el festival?

R: No vamos a negar que se invierte mucho tiempo y sobre todo mucha energía: el camino de la gestión cultural no es color de rosa, hay que luchar y visibilizar la necesidad de que estos eventos existan. Son altibajos energéticos, frustraciones porque no todas las puertas se abren, pero el objetivo, el horizonte siempre recarga las baterías, se sigue sobre todo con tenacidad que por momentos se convierte en terquedad y obstinamiento. Cuando se concreta el cuerpo cansado, pero la mente y las ganas más activas que nunca, pergeñando futuras acciones.

P: ¿Con el entusiasmo alcanza o se necesitan otros elementos?

R: Te podría decir que no alcanza, pero te voy a decir que sí. Porque el entusiasmo es el motor, si no hay entusiasmo no hay nada. El entusiasmo es todo lo que se necesita, para los otros elementos se trabaja y se gestiona. Sin entusiasmo no hay gestión.

«Cada vez que visitamos una comunidad, le regalamos un poco de nuestro arte, pero nos traemos un montón de identidad cultural», revela la coordinadora del festival..

R: ¿De qué manera los enriquece el recorrido de tantas localidades?

R: Lo principal es la riqueza que nos aporta la diversidad cultural de nuestra provincia. Creemos que cada vez que visitamos una comunidad, le regalamos un poco de nuestro arte, pero nos traemos un montón de identidad cultural. Nuestras localidades llevan una labor de resistencia cultural, nosotros los neuquinos citadinos intentamos recuperarla, en el entre cruce de la experiencia sucede la magia, obtenemos lo que necesitamos para dotar nuestro arte de territorialidad, propagando nuestra “neuquinidad” y recuperamos nuestra identidad.

P: Hay localidades que son muy poco mencionadas en el publico, ¿hay algo que los haya sorprendido en particular en algún caso?

R: No queremos hablar de puntualidades, porque cada localidad tiene su particularidad y en eso tratamos de ser respetuosos, nosotros le ofrecemos la actividad. Cada comunidad la adapta a su realidad, necesidad, tradición y labor social. En esto voy dar el ejemplo de El Cholar, que a partir de nuestra visita va a realizar toda una jornada interinstitucional para reivindicar y visibilizar el derecho de las infancias: se trabajará con la dirección de niñez local, el concejo de las infancias, las escuelas, habrá radio abiertas charlas y demás. Otro ejemplo es la comisión de fomento de Villa Nahueve, que hará la función en el único playón de la zona y pondrá transportes a disposición para que las familias, infancias, trabajadores de las comunidades cercanas asistan a la actividad. Estos ejemplos se replican y se diversifican en todos los casos. Plottier brindará en la Casa Museo la posibilidad a siete escuelas zonales, Loncopue teje redes con las escuelas de comunidades cercanas, garantiza los recursos desde el municipio, en definitiva, no alcanzaran las páginas de esta nota para detallar cada anécdota y esto solo es la partida, en la ejecución, recolectaremos muchas historias.

P: ¿Los espectáculos son gratuitos o a la gorra?

R: Son todos gratuitos, las instituciones gubernamentales, son las que garantizan los recursos para poder asegurar la gratuidad y ejercitar la acción de un estado un poco más presente.

P: ¿Cómo reacciona el público?

R: El público de las localidades es auténtico. A través de su reacción y aporte, conocemos las realidades. Más allá de que recibimos mucho amor y respeto. No dejamos de ser foráneos en nuestra propia tierra, entonces el hecho de la función no escapa de las dinámicas sociales, más en las infancias. Muchas veces el foráneo, usufructúa la bondad del local y eso se siente en el primer contacto, a veces hay resistencia o precaución, por eso el arte es transformador, porque a través del lenguaje teatral sanamos experiencias negativas y nos abrazamos, se capitaliza la experiencia recíprocamente. La fascinación mutua casi siempre se logra; principalmente nosotros volvemos fascinados. No siempre en la vida moderna se encuentra sencillez, autenticidad, sí en nuestro Neuquén profundo.

La hoja de ruta del festival trashumante

• Jueves 17 Huinganco “el Topito” El Show

• Viernes 18 Tricao Malal “el Topito” El Show

• Domingo 20 El Huecú Opera Prima de Dúo D2

• Lunes 21 Loncopue Opera Prima de Dúo D2

• Martes 22 Uncal Escuela Trashumante Opera Prima de Dúo D2

• Miércoles 23 Las Lajas (escuelas rurales) “el Topito” El Show

• Miércoles 23 Huarenchenque Opera Prima de Dúo D2

• Martes y miércoles 22-23 “Casa del Doctor” “El Show del Mago Lukas”

• Jueves 24 Picun Leufu “El Show del Mago Lukas”

• Viernes 25 Santo Tomas “Maravillas en el País de las Alicias”

• Viernes 25 Las Lajas (escuelas rurales) Circo Chicano

• Sábado 26 Chorriaca “Circo Chicano”

• Domingo 27 Butaranquil Circo Chicano

• Domingo 27 El Cholar “Magia Payasa”

• Lunes 28 Chos Malal “Magia Payasa”

• Martes 29 Villa Nahueve y los Carrizos “Magia Payasa”

• Quillen “Magia Payasa” (fecha por definir)

• Abra Ancha “Magia Payasa” (fecha por definir)