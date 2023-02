Qué es y cómo funciona DATX, el proyecto cooperativo que reúne a artistas del Alto Valle

En un momento, se dieron cuenta de que eran los mismos. Cambiaban los proyectos artísticos y sus nombres, pero ellos, las y los artistas, eran las y los mismas. Fue entonces que nació DATX, un sello discográfico que funciona bajo el marco de una cooperativa de trabajo.

Conformada por más de una decena de proyectos musicales, DATX reúne a unas cincuenta personas, entre músicos, diseñadores gráficos, fotógrafos, camarógrafos, realizadores audiovisuales, productores, operadores de luz y sonido, escenógrafos y agentes de prensa del Alto Valle.



DATX tiene prevista su primera acción este viernes, en Casa de la Bodega (Tres Arroyos 375, Cipolletti) con FestiDATX, un evento que funcionará como presentación del proyecto cooperativo y que tendrá shows de cada uno de sus integrantes y, pasada la medianoche, una fiesta con música a cargo de DJ Olivaceo (ver abajo).

El alma mater de DATX es Julia Inés Ponce, música nacida en Buenos Aires, pero radicada desde hace años en Neuquén. Julia Inés es su proyecto musical, que abarca un horizonte musical y estético que va del hip hop, el jazz y la world music al rock y el pop electrónico dependiendo.

Activa en la escena local, Julia se dio cuenta que en Neuquén había una escena, sí, pero que le faltaba algo. O, en todo, caso, a los músicos y músicas de esa escena les faltaba algo.

Capitán del Spacio.



“Nos dimos cuenta de que estábamos tocando todos juntos, que todos los proyectos emergentes a los cuales les iba bien compartían músicos y recurso, que todos tocábamos con todos, que los fotógrafos y fotógrafas eran los mismos, que el que hacía el video era el mismo y así; entonces, decidimos agruparnos como cooperativa de trabajo, como sello discográfico para poder potenciar los lanzamientos de toda nuestra música”, cuenta Julia en una entrevista con RÍO NEGRO.

El Peligro de los Vientos.



“Cuando empezamos a tocar todos juntos me doy cuenta de que había una escena planteada, pero que nos faltaba darnos una organización y que era necesario tenerla”, explica. Y es cuando aparece la idea de conformar una cooperativa como un modelo de negocio diferente, sustentable y favorable a los artistas.

“Ya que vamos a conformarnos como grupo humanos hagámoslo también como cooperativa”, apunta Julia sobre aquel primer paso. “Tenemos afinidad conceptual y espiritual nos llevamos muy bien entre todos que podemos hacer lo que hacemos”.

Cómo funciona DATX



Fue más allá de la idea de comunidad y se conformó una cooperativa para darle legitimidad al trabajo. Como sello discográfico, DATX ofrece a los y las artistas que lo componen la posibilidad de lanzar material inédito mediante diferentes acciones marcadas por las premisas actuales de la industria de la música, tales como distribución digital, marketing específico, comunidad, NFTs y los trend topics; y así, potenciar la trayectoria artística de cada uno y del conjunto.

Lo novedoso de la propuesta de DATX es que los derechos fonográficos de este material que los artistas lancen pertenecen a la cooperativa de trabajo integrada por todos los artistas y trabajadores de la industria que convergen en este proyecto.

Erika Sofía.



Sobre el modo cooperativo de DATX, explica Julia que “los artistas del catálogo ceden los derechos de un single y esos derechos fonográficos son el capital de la cooperativa. Todo lo que se genera como trabajo tiene la lógica de una cooperativa, producimos todos juntos y dividimos todo en partes iguales y vamos poniendo diferentes capitales de trabajo porque no solo son los músicos, también son los diseñadores, gente de video, de fotos, escenógrafos… somos un equipo grande”.

Julia Inés.



Para sus integrantes, generar un modelo de trabajo dentro de una comunidad lo convierte en un modelo sea sustentable. Y son los que son porque, en palabras de Julia Inés, “la dinámica de la amistad y del amor hizo que nos reuniéramos todos porque somos los que compartimos proyectos, escenarios, etc. Este proyecto se sostiene porque es un proyecto surgido del amor. Somos once bandas y si no hay amor, no hay respeto y no hay coordinación no podés hacerlo. Somos un equipo de trabajo que tiene las mismas intenciones y que sabe hacia dónde va”.

Por lo pronto, van rumbo al FestiDATX. A partir del 14 de abril, serán los lanzamientos de cada uno de singles de los artistas que conforman el catálogo. Y en mayo entrarán al Estudio Vrulerias, de Cipolletti, para grabar la segunda tanda de singles del año en donde la premisa será la composición grupal.

FestiDATX, lo que tenés que saber

Niño Kamikaze.

Cuándo: este viernes, a las 20.

Dónde: Casa de la Bodega (Tres Arroyos 375, Cipolletti)

Quiénes: Erika Sofía , Automata Personal, Magnus, Capitan del Spacio, Julia Inés, Sacha Arrupe, Niño Kamikaze , El Peligro de los Vientos, Música de Marte y Vrule

After Show: a las 23, jam abierta para los músicos presentes y, a partir de las 24, fiesta y música a cargo de la DJ Olivaceo.

Entrada: libre y gratuita.

Instagram: @datx.rec