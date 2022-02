Qué se sabe hasta ahora de la muerte de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort

La expareja del fallecido empresario Ricardo Fort y tutor de sus hijos, Gustavo Martínez, murió hoy tras caer de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano, y si bien se cree que se trató de un suicidio, la Justicia investiga las circunstancias del hecho, informaron fuentes policiales.

Todo se inició a la 4.15 de esta madrugada cuando personal de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad fue desplazado a un edificio de la calle Sucre al 1900, luego de que un guardia de la garita de seguridad llamara al 911 para reportar que un hombre había caído de un piso 21.

«Se acaba de tirar un propietario, desde el piso 21», dijo el empleado de seguridad, según consta en el audio de llamado al 911 al que accedió Télam.

Al arribar al lugar, junto con personal del SAME, se confirmó el fallecimiento de Martínez (62), expareja de Fort, quien se había hecho cargo de la tenencia de sus hijos mellizos cuando el exempresario y mediático murió en 2013 en un sanatorio privado porteño.

Fuentes policiales indicaron a Télam que el hijo de Fort afirmó que Martínez hace días se encontraba deprimido en virtud que él y su hermana melliza cumplirán en unos días la mayoría de edad.

El adolescente también le dijo a los investigadores que Martínez mencionaba querer arrojarse del balcón y que desconocía si se encontraba bajo algún tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Según las fuentes, en el lugar no se observaban signos de violencia ni desorden, y se pudo ver que uno de los balcones que dan al frente con la calle Sucre y la habitación de Martínez tenía la red protectora cortada.

El abogado confirmó la hipótesis del suicidio

Al salir del edificio, el abogado de Martínez, César Carrozza, confirmó esta mañana a la prensa la hipótesis del suicidio. “Tomó la decisión de quitarse la vida y es todo lo que podemos decir por el momento. Los chicos están bien”, dijo el letrado.

Cuando le repreguntaron si estaba confirmado que fue un suicidio, contestó: “Sí, absolutamente”, y también afirmó que los dos hijos de Fort que Martínez tenía bajo su tutela, se encontraban en el departamento al momento del hecho.

Antes de partir rumbo a la comisaría, Carrozza también dijo que tenía que seguir trabajando “en contener a los chicos” y admitió que la mayoría de edad de los hijos de su expareja era “uno de los motivos” por los que Martínez estaba deprimido.

Qué pasará con los hijos de Ricardo Fort

La próxima semana Martita y Felipe Fort cumplirán la mayoría de edad. Con sus 18 años se terminaba la tutela legal de Gustavo quien los cuidó tras la muerte de su papá en el 2013.

Esta función tutelar no la ejercía solo sino en compañía de Marisa, ex jugadora de la Selección Argentina de Hockey y niñera de los hijos de Ricardo desde que ellos tenían apenas meses. Marisa entró al hogar por recomendación de Karina Antoniali, ex cuñada de Ricardo.

Martínez también tuvo que administrar su dinero. El patrimonio que hoy pertenece a los mellizos incluye un porcentaje de la empresa FelFort, autos y propiedades. Tras la partida de su abuela Marta, quien era dueña de la mitad de la fábrica, la porción accionaria de ellos ronda en un 33 por ciento entre los dos.

Como dueños de la fábrica de chocolates, los chicos están incluidos, al igual que sus tíos, en la división de ganancias de la misma. Es decir que cuando la empresa distribuye utilidades, ellos perciben los dividendos correspondientes aunque aún no pudieron disponer de ellos por ser menores de edad.

Desde que Martínez se hizo cargo de ellos hasta el momento, la empresa le entregó a él una mensualidad para la manutención de Marta y Felipe que alcanza para cubrir los gastos de colegio, casa, niñera, seguro de los autos que les pertenecen, vacaciones y demás. El dinero, según confirmaron hace un tiempo allegados a la empresa, es luego descontado de los dividendos que deban percibir los hermanos.

Hasta ahora la administración de los bienes estuvo a cargo de Gustavo y bajo el control de un asesor de menores de un juzgado. Periódicamente debía realizar una rendición de cuentas e informarle cada vez que salía del país con los chicos, a pesar de que no necesitaba pedir permiso.

A partir de la semana que viene Gustavo ya quedaba liberado de la obligación de informar los movimientos al juzgado. Por entonces tanto Martita como Ricardo podrán disponer del dinero de los dividendos de la empresa, así como podrán elegir trabajar en ella si lo desearan o tomar otros rumbos.