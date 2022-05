Rafo Grin propone un recorrido entre canciones nuevas y las de antes

El guitarrista Rafo Grin, junto con Wilson Maza y ABY, se presentarán este sábado, a las 22, en Teatro El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén). Las entradas tendrán un valor de 1000 pesos de manera anticipada al 2994160858 (Rafo). La transferencia se puede hacer vía banco o Mercado Pago. En puerta tendrán un valor de 1200 pesos.

En diálogo con RÍO NEGRO, el talentoso músico nos contó de qué se tratará esta propuesta.

P: ¿El encierro de la pandemia colaboro con nuevas creaciones musicales en tu caso?

R: El encierro y la inactividad, sobre todo, me sirvieron. Tuve la fortaleza y una vez más, la música fue compañera en ese momento. En los dos años pandémicos, la música volvió a tener presencia y protagonismo más desde lo lúdico, pasar un buen momento, “tocar por tocar”. Tuve la herramienta, la música de vuelta, para sobrellevar esa situación. Se parió “Hijo de un hombre sin piel” que es el disco que editamos en esa etapa 2020.

P: ¿Cómo lograste la fusión con estos dos artistas?

R: Wilson es un colega y compañero de la música hace más de quince años. Nos conocimos trabajando juntos en la banda de rock nacional y covers, de trabajo como digo, nos volvimos a reencontrar para tocar blues, lo que se llamó “Los infernales del blues”, lo convoque para acompañar a uno de los últimos artistas del blues de Estados Unidos que vinieron a la zona. En 2021 lo vuelvo a convocar para integrar la banda “Híbrida”, para que estemos juntos en un proyecto y aporte su talento, su creatividad a mis canciones. Tenemos una buena conexión, nos llevamos bien y funcionamos como equipo. La incorporación más nueva es la de Aby, que está cantando, haciendo coros y toca algunas percusiones. Hace mucho tiempo que quería eso, experimentar que mis canciones sean cantadas o embellecidas por una voz femenina. La había visto cantar con Zezé, me pareció interesante y me gusta como canta. Celebro este encuentro con esta formación inédita y particular.

P: ¿Cómo fue ese proceso?

R: En el 2021 muchas de las ideas se convirtieron en canciones que ahora están en el repertorio. Algunas de ellas quedarán para un futuro cuarto disco.

P: ¿Qué va a sonar este sábado por la noche?

R: El repertorio tiene algunas canciones recicladas de mis tres discos: “Como sobrevivir en un mundo toxico” (2015); “Sustentable” (2018) y “Hijo de un hombre sin piel” (2020). Sin forzarlo, es un poco un juego de viejas canciones. Trato de cambiarles el ritmo, el estilo, la tonalidad, de reciclarlas. Conservar la armonía, la melodía y la letra y sucedió que muchas de ellas se transforman. Un rock pesado se transforma en folk tocado con guitarra acústica. Lo que antes era una balada folk ahora es aire de chacarera, una canción que era rock a lo “Jimi Hendrix” ahora es un blues. Juego con mis propias creaciones. No podría tocarlas en el formato original en el que fueron grabadas. Hace diez años era otra persona, no la que soy ahora.

P: ¿Qué hay de las canciones nuevas?

R: Son algunas creaciones y canciones recicladas. Algunas creadas en los dos años pandémicos y no fueron editadas aun y también van a sonar dos canciones nuevas, más de estos últimos meses pensadas para este formato de banda. Vamos a hacer dos versiones de músicos que me influenciaron que siempre me gusta homenajear. Van a ser once canciones. El show durará una hora once minutos. Las canciones nuevas serán sorpresa. Están listas para su debut ese día.