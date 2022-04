Renunció y aseguró que el director de Cultura de Roca «es un prepotente»

La salida de Valeria Resenite Álvarez del área de Cultura del Municipio de Roca, quien en los últimos años se venía desempeñando como Coordinadora del Fondo Editorial Municipal y la Feria del Libro y la Lectura: Primavera de las Letras, entre otras tareas, no se ha dado de un día para el otro.

El hilo -parece- se ha cortado por lo más delgado, y la ex trabajadora municipal aceptó dar a conocer -en charla con LA COMUNA- algunos detalles que la llevaron a dejar vacante su puesto laboral.

En este sentido, desde el Municipio explicaron a este medio que «los motivos de la renuncia fueron razones personales».

Y en ámbito cultural no pasa desapercibido el alejamiento de Resenite, porque la extrabajadora ha encaminado con sus proyectos e ideas dos eventos-espacios muy tradicionales en la agenda cultural de la ciudad como son la Feria del Libro (desde el año 2012 en otro espacio y a partir del 2017, con carácter municipal) y el Fondo Editorial Municipal.

Sabido es además , que la coordinadora del FEM ya tenía planificado viajar a Buenos Aires para relaciones laborales pertinentes a la conformación de la grilla de la nueva Feria del Libro y la Lectura.

Resenite dejó en claro que “fueron años valiosos en el área, en donde traté de dar lo mejor, pero considero que no puedo seguir tolerando las prepotencias del director de Cultura (Ricardo La Sala), y es eso me ha llevado a cerrar un ciclo como trabajadora en el área de cultura del municipio. No son días fáciles porque he pasado muy gratos momentos, de compañerismo y buenas gestiones, pero otros no tantos; y sí me llamó la atención que -en su momento- no se considere mi solicitud de una reasignación de cargo a otro área, en este sentido la respuesta fue negativa, como así tampoco, ningún acercamiento de funcionarios municipales. La renuncia fue a fines de marzo y antes de abril ya tenía la firma de aceptación”.

Valeria Resenite desempeñaba funciones específicas en el Fondo Editorial Municpal y la Feria Municipal del Libro y la Lectura: «Primavera de las Letras»; además en los 114 talleres muncipales.

La extrabajadora manifestó, además, que «considero que el arte y la cultura están por encima de los personalismos y deben abordarse en el conjunto de los trabajadores de la cultura y desde la coyuntura», volvió a argumentar Resenite.

Ahora, su actividad seguirá abocada a la gesta de nuevos proyectos relacionados con la actividad cultural.