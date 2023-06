Rod Stewart regresa a Argentina, cuándo viene y dónde conseguir las entradas

Pasaron cinco años desde que el legendario cantante británico Rod Stewart se presentó en un show en Argentina, ahora volverá el 4 de octubre a nuestro país en donde repasará sus más de 50 años de trayectoria en el porteño estadio GEBA.

Allí se espera que suenen clásicos con «Do You Think I`m Sexy?«, «Hot Legs», «Sailing», «Maggie May», «You Wear It Well» y «Forever Young», entre tantos.

El nuevo desembarco en el país del intérprete que se dio a conocer como vocalista de The Faces se produce a cinco años de su último show en nuestro país, el cual se llevó a cabo en el mismo escenario en donde actuará en octubre, y a 34 años de su primera visita a la Argentina.

Esa vez, se trató de una memorable ocasión en la que actuó en el estadio de River Plate y en el José María Minella, en Mar del Plata, en épocas en la que apenas empezaban a abrirse las fronteras en el país para los shows internacionales.

Anteriormente, Rod Stewart había visitado Argentina en 1978 pero solo como espectador del mundial de fútbol, para alentar a la selección escocesa, tras ganarle una apuesta a su par Elton John, otro reconocido aficionado a ese deporte.

Con su seductora voz ronca y su reconocida estampa, el artista logró forjar una carrera en la que conjugó su predilección por el folk, las baladas, el rock and roll, la música disco, el pop y hasta se dio el gusto de presentarse como un crooner capaz de reciclar grandes clásicos de la música estadounidense.

En tal sentido, es reconocido como uno de los artistas con mayores ventas en la historia, con un estimado de 250 millones de copias en todo el mundo, cuenta con innumerables premios de la industria y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Pero además, en 2016 fue nombrado Caballero del Imperio Británico por la reina de Inglaterra en una ceremonia en el Palacio de Buckingham.

Las entradas para esta nueva visita de Rod Stewart estarán disponibles desde este viernes, a las 12, a través del sitio Ticketflash.