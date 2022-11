Una noche con Queen: Dios Salve a la Reina regresa a Neuquén con su mejor show

Dios Salve a la Reina, la ya muy reconocida banda tributo a Queen, aclamada en el mundo y señalada por los propios miembros originales como la mejor de todas las bandas que tributan la música de Queen, vuelve a Neuquén con un show que los acaba de consagrar en Europa.

El conjunto rosarino dará este miércoles, a las 22, en el estadio Ruca Che (ver aparte), un concierto de gran despliegue como suele ser costumbre en ellos, el mismo que viene de ofrecer en la reciente gira por España.



Dios Salve a la Reina es el resultado de las inquietudes musicales de un grupo de amigos que se juntaban a tocar la música que les gustaba, entre ellas la de Queen. En 1998, el bajista Ezequiel Tibaldo comenzó a pensar en la idea de una banda más o menos estable.

Así se fueron sumando el baterista Matías Albornoz y Pablo Padín, quien luego sería el Freddie Mercury del proyecto. Por último, se incorporó el guitarrista Francisco Calgaro (fallecido trágicamente a comienzos de 2021, cuando ya estaba fuera del proyecto).

De a poco fueron dando forma a lo que sería Dios Salve a la Reina hasta que un hecho ¿fortuito? Lo cambió todo para siempre: Pablo Padín llegó a un ensayo con bigotes. Ese día todos vieron entrar a Freddie Mercury.

Pablo Padín escenifica a Freddie Mercury. (Foto: dsr.com.ar)



Hasta entonces, Dios Sale a la Reina era solo (y no era poco) un proyecto musical sin relación estética ni escénica con los Queen originales. Pero si su cantante iba a ser la imagen vívida de Freddie Mercury, entonces era el momento de dar el paso siguiente: tributar también su imagen escénica y estética.

En una entrevista con Río Negro, a propósito de su última visita a Neuquén en marzo de 2020 (sí, el de Dios Salve a la Reina fue el último show grande en la región antes de la pandemia), su guitarrista Dani Martin decía: “Uno se mete en el personaje, tenés que creértela para poder salir al escenario y lograr que también sea creíble para el público. Te colgás la guitarra, atravesás el telón, salís a escena y pasás a ser otra persona. Por 90 minutos yo soy Brian May. De otra manera no sería posible que esto funcione”.

Dios Salve a la Reina es considerado por la crítica internacional como el mejor tributo a Queen del mundo.



La historia entre Dios Salve a la Reina y Neuquén está hecha de shows a salas llenas. En 2018, se presentó en el Cine Teatro Español tras ser elegida por los Queen originales, Brian May y Roger Taylor, y la 20th Century Fox para promocionar la exitosa película “Bohemian Rhapsody”. Dos años más tarde, en marzo de 2020, regresaron redoblando la apuesta y la respuesta del público fue contundente, con un Ruca Che sold out a semanas del show.

Esta noche, volverán a “la Casa de la Gente” del oeste neuquino para escribir un nuevo capítulo de esta historia. En un intercambio de mails, días atrás, el guitarrista Dani Martin volvió a dialogar con Río Negro, mientras cerraban la gira española y preparaban el regreso a la región.

P: Están de gira por Europa en este momento, ¿cómo les está yendo por allá?

R: Acabamos de terminar nuestra gira por Europa, la verdad que estuvo muy bien, tocar siempre en grandes aforos y el público ya nos adoptó. Lo bueno es que el año que viene tenemos una gira muy grande por nuevos lugares como Francia y Alemania

P: Cómo es llevar a Europa esta propuesta artística sobre una banda como Queen, qué aspectos de Dios Salve a la Reina creen que funcionan en países donde pudieron ver a Queen en directo muchas veces más que en Argentina.

R: La verdad es que no sentimos grandes diferencias. El público es muy efusivo en Latinoamérica, pero en Europa no se queda atrás. De hecho, nuestro miedo era tocar en Inglaterra y nos recibieron de mil maravillas.

P: ¿Cuál es el desafío de Dios Salve a la Reina al momento de pensar nuevos shows después de más de 20 años de trayectoria recorriendo la obra de Queen?

R: siempre buscamos un equilibrio entre dar los clásicos de siempre y sumar algunas joyas distintas, lo mismo que sumar vestuarios y un montaje completamente nuevo cada gira

P: ¿Cómo atravesaron la pandemia siendo un proyecto de escenarios?

R: Fue dura la pandemia porque nuestro show vive 100% del vivo. Disfrutamos poder estar con nuestras familias y dedicarnos a proyectos propios, pero se hizo muy largo. Por suerte estamos de vuelta

P: ¿Cómo es el espectáculo que están ofreciendo en este momento y el que veremos próximamente en Neuquén?

R: Sumamos a nuestro espectáculo habitual un nuevo montaje y varios temas nuevos. ¡Creo que es nuestro mejor show hasta la fecha!

Dios Salve a la Reina en Neuquén: lo que hay que saber

Dios Salve a la Reina vuelve a Neuquén, luego de haber protagonizado, en marzo de 2020, el último show grande en la ciudad antes de la pandemia.

Día y hora: hoy a las 22.

Lugar: estadio Ruca Che (Antártida Argentina 3901, Neuquén).

Entradas: Premiun $ 6000 + $ 600 (costo de servicio). Platea Alta $ 4500 + $ 450 (costo de servicio). Tribuna General Izquierda y Derecha $ 4500 + $ 350 (costo de servicio). Campo de pie: $ 3500 + $ 350 (costo de servicio). Tribuna fondo: $ 4000 + $ 300 (costo de servicio).

Puntos de venta: Pirkas, de 9 a 16; CROMA (Perito Moreno 151 y Sarmiento 2, Neuquén); Portal de la Patagonia: Local 61 ( APU APU); CROMA (San Martín 419, Cipolletti) y Conejo Negro (Belgrano 274, Cipolletti. Por sistema tuentrada.com.