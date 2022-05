¡Yo no te avisé! La Estafa Dub sorprendió este jueves con la publicación de su quinto disco

En un momento del show en el Centro Cultural Desafíos, el 9 de abril pasado, uno de los integrantes de La Estafa Dub dirá lo indecible. Dirá que el próximo disco de la banda se llamará “Sin previo aviso” porque, justamente, la idea era, hasta el primer minuto de este jueves, mantenerlo todo en secreto y, de pronto, salir así, sin previo aviso. Sólo quienes hayan estado aquella noche allí, y hayan estado atentos al instante, supieron lo que ahora sabemos todos: que el quinto disco de estudio de La Estafa Dub se llama “Sin previo aviso”, que está disponible en todas las plataformas de streaming y también en formato físico.

Hechas durante la cuarentena y producido y editado de manera independiente , las canciones del flamante disco están atravesado por un mismo sentimiento, el de la ansiedad. Los músicos de La Estafa, atrapados en un encierro forzado, estaban ansiosos de seguir trabajando. Por cuestiones del destino, los últimos dos discos de la banda fueron atravesados por la pandemia. “Continentes” estuvo resuelto el 19 de marzo de 2020; un día después, se decretó la cuarentena obligatoria y todos los planes alrededor del disco quedaron se fueron al tacho. Al poco tiempo, y con la cabeza todavía puesta en “Continentes”, Chakal Navarro, baterista de La Estafa y uno sus los motores creativos, comenzó a revisar cosas que habían quedado. Se puso manos a la obra en ellas y las compartió con el resto de la banda. Gustaron. Acaso sin saberlo, comenzaban a trabajar en el próximo disco.

“Las primeras semanas esperábamos que fuera algo breve y resultó ser lo que no”, dice Chakal a RÍO NEGRO, apenas unas horas antes de la publicación del disco. Se refiere a la cuarentena que atrapó “Continentes”. “En un momento empecé a mostrar cosas que tenía grabadas, cosas que habíamos estado maqueteando y así fue que empezamos”.

La decisión de hacer un disco con cada uno de los siete integrantes (el octavo se integrará durante el proceso) en sus casas se tomó luego de la experiencia de hacer el videoclip de “Lo ajeno” con la participación de cada uno de ellos desde sus casas. «Ahí vimos que teníamos herramientas para seguir trabajando y empezaron a salir cosas. En el medio aparece Martín, que estaba sin banda, le mostré algunas cosas y al toque flasheó, cantó algunas letras que tenía y así fue como se sumó”, cuenta Chakal.

Por primera vez en 15 años, La Estafa Dub tiene formalmente un cantante, Martín Núñez, quien se incorporó a comienzos de 2020, cuando la banda comenzaba a trabajar en lo que iba a ser «Sin previo aviso». (Foto: Matías Subat).

Martín es Martín Núñez, el flamante cantante de La Estafa Dub, una banda que, hasta su llegada, no había tenido uno de manera formal. “Por ahí de la forma en que laburábamos no estábamos acostumbrados a la presencia de un cantante. Los anteriores eran músicos que cantaban. Juan era guitarrista y con Marito, que era tecladista, lo mismo, se animaba a cantar los temas, pero él mismo nos decía que no era cantante. Con Martín eso cambió. Había canciones que habíamos pensado como instrumentales porque pensábamos que estaba difícil meterle una letra y él se adaptó y se metió en cada canción de una manera que a nosotros nos gustó”, revela Chakal.

“Las primeras versiones tienen de todo (risas)”, recuerda el baterista. “Después vimos que también había que tocarlas en vivo (más risas). Tenemos tres o cuatro versiones de cada tema. Cambian las velocidades, la forma de cantar, los solos. Pero fue un proceso que nos gustó. Nos agarró por sorpresa, pero nos gustó”. Las canciones fueron cambiando una vez que pudieron reunirse en la sala. “Grabamos la base en toma directa, después, cuando nos reencontramos empezaron a pasar otras cosas con las canciones”, reconoce Chakal.

«Este disco está marcado por muchas influencias de músicas de los 90. Músicas que uno escuchó, y que tiene incorporada, y que en este disco decidimos meterlas en estas canciones», dice Chakal Navarro. (Foto: Matías Subat)

Si bien estéticamente varios de los temas de “Sin aviso previo” pudieron haber estado en “Continentes” -de hecho, varios de ellos estuvieron maqueteados y quedaron afuera”, el baterista siente que el flamante disco es una continuidad de “Tormentas” (2017) y “Continentes”, por su tipo de música y la forma de componer. Pero continuidad no significa repetición, aclara: “Nos animamos más a los solos, a laburar otros ritmos de baterías o las métricas que en otros discos por ahí lo hacíamos. Creo que en este disco eso está más marcado y a su vez siento muchas influencias de músicas de los 90. Músicas que uno escuchó y que tiene incorporada y que en este disco decidimos meterlas en estas canciones, como las distorsiones, que nos gustan, y que, quizás por nuestro estilo, no lo hacíamos tanto y ahora sí nos animamos a jugar con ese tipo de cosas”. Esas influencias de los 90 remiten directamente, revela Chakal, a Faith No More, Masive Attack… “y el groove metal que nos gustaba mucho. Ahora que lo escucho puedo pensarlo en ese sentido».

En parte por la presencia de un cantante, en parte por el rumbo musical que fue tomando la banda, en parte por los sentimientos que atravesó a sus músicos durante el proceso creativo en tiempos de pandemia, de reclusiones y restricciones, “Sin previo aviso” está atravesado por diversas sonoridades que van del jazz a partir de los arreglos de vientos (“Celulosa”), una base que se remonta a los UB40 (“Aprender”) a guitarras mas duras al modo de groove metal que mencionaba Chakal (“Sin previo aviso”, la canción, y “Bandera y canción”).

Por todo esto, “Sin previo aviso” también propone un formato de canción más cercano al rock. Es un disco que partió de la introspección hogareña de cada uno de sus integrantes para llegar a una evidente extroversión sonora: querían decir cosas y las dijeron. Y querían tocarlas. Y allí probaron cosas que los ubican en un nuevo escenario. Sin embargo, siguen siendo La Estafa Dub. Y Chakal nos lo recuerda: “El modo sigue siendo el dub”.

Ficha técnica

Álbum: “Sin previo aviso”.

Lanzamiento: mayo de 2022.

Siempre fue.

Celulosa.*

Sin previo aviso.*

Aprender.

Humo.*

El camino.*

Diferente.

Respira fuerte.

Bandera y canción.

Música en poder*

Grabado en La Toma Records, en Neuquén capital por Héctor Navarro, Juan Pablo García Díaz, y Mariano González.

Asistente de grabación: Luis Ferri.

Drum doctors: Juan Andrés Butarelli y Lisandro Parada.

Mezcla: Héctor “Chakal” Navarro.

Todos los temas compuestos por La Estafa Dub.

Letras: Martín Nuñez y Mario Romero.

Producción artística y ejecutiva: La Estafa Dub.

Masterizado en FDT, CABA, por Hernán Agrassar.

Músico invitado: Mario Silveri (saxo tenor, barítono, y soprano) (*).

Arte de tapa y diseño: Jesús Sarrocco.

La Estafa Dub:

Luis Ferri: bajo eléctrico y groove box.

Héctor “Chakal” Navarro: batería y programaciones.

Gerardo “Judas” Armada: guitarra eléctrica.

Juan Andrés “Juanchi” Butarelli: percusión electrónica, congas, dubmaster, y sintetizadores.

Lisandro Parada: malletkat, piano, y sintetizadores.

Mariano “Pela” González: trombón y coros.

Mario Romero: teclados y voces.

Martín Nuñez: voces.

Sonido: Juan Pablo García Díaz.

Asistencia en escenario: Juan José Ortiz Blanche.

Prensa y difusión: Sebastián Valero.

Manager: Marcos “Saka” Galaz.

Asistente de producción: Ely Navarro.

Web: Juan Galo Santamarina.

Producción general: La Estafa Dub.

La Toma Records, Neuquén, Patagonia argentina.

www.laestafadub.com.ar