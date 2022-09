YSY A, de Neuquén a Bariloche, teatro con «mutilados», «Garibaldis», «perturbadores» y más: los espectáculos para este fin de semana

Los destacados de este finde…

YSY A

En Neuquén y Bariloche

YSY A, el rapero y freestyler, uno de los fundadores de El Quinto Escalón, la competencia de freestyle más importante del país, llega a la región para dos shows impresionantes, en Neuquén y Bariloche.

Este viernes será el turno de Neuquén para un espectáculo que originalmente estaba programado para dos fechas, este jueves y viernes, en Mood, pero que por la altísima demanda de entradas juntó las dos fechas y se mudó al estadio del oeste de la ciudad. Las entradas se pueden adquirir en tuentrada.com a un valor de $5.500.

Las entradas adquiridas para las funciones del 1 y 2 de septiembre en Mood Live son válidas para este evento

Este sábado, el show (literalmente) sísmico de YSI A se presentará, a las 20, en Bomberos Voluntarios de Bariloche.

… y más allá del finde también

Jairo y sus «50 años de música»

En Roca

Jairo estará de gira por la región con presentaciones en Roca, Neuquén y Cipolletti.

El reconocido cantante y compositor llega a Roca para presentar el set íntimo “50 años de música”, el miércoles 7 de septiembre a las 21, en el Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085). La gira por la región continuará el sábado 10 en el Casino Magic de Neuquén y el domingo 11 en el Complejo Cultural Cipolletti.

Las entradas se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263) o a través del sitio web: www.entradauno.com.

La agenda de cine, teatro y música

Neuquén

“Mutilados”

Teatro

Este sábado, a las 21:30, en Ámbito Histrión (Chubut 234, Neuquén), la compañía Crash estrena “Mutilados”: un edificio, todos los países de este continente conviviendo, una reunión y un sin fin de situaciones delirantes que se entretejen en esta parodia latinoamericana.

Reserva de entradas al 2994530771.

“Criaturas”

Teatro

Este sábado, a las 23, Crash Teatro presenta “Criaturas”, noche de monólogos y café concert en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén).

Reservas al 0299-154530771

Entrada general: $700.

“Así de simple”

Teatro

Este domingo, a las 20:30, sube a escena “Así de simple”, una obra que expone los clásicos conflictos de las parejas a la hora de llevar una relación adelante y nos invita a pensar: ¿Qué es lo que sucede cuando el amor no alcanza?

Actúan Josefina Porte Farías, Pablo Cosa, Sabina Nozzi, Facundo Selva, Magalí Presa y Martín Pedersen, con dirección de Malena Albarracín. Guion: Sofía González Gil & Ignacio Bresso

“Sueños de monigote”

Teatro

Este domingo, a las 17, en Deriva Teatro (Sarmiento 841 , Neuquén) podrá verse “Sueños de monigote”, de Buscón Teatro, con Verónica Cardoso y Julia Verussa, bajo dirección de Verónica Martínez

Este trabajo se sumerge en el tema del miedo a nuestra propia fragilidad. A las vallas que en vez de protegernos nos dejan solos y a la importancia de vivir el presente y compartirlo. La obra está dividida en dos planos: el mundo de los niños y el mundo del monigote.



“Las Garibldi”

Teatro

Este viernes, a las 21, en El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén) estrena esta comedia de Darío Basualdo bajo la dirección de Gustavo Azar: ¡Una madre…, dos hermanas…, una amiga muy particular, y el amor de un hombre que lo cambia todo! Un típico sainete rioplatense.

Actúan Flavio Castillo, Laura Collavini, Norali Coria, Nadia D’Andrea, Laura Mandalari, Patri Quevero, Maricel Talarico, Viviana Herrera, Sandra Ladogna, Roberta Tello, Carlos Urrere.

Por reservas de entradas: 299 5013141.

“¿Desde cuándo te despedís con un beso cuando hablás con Pilsen?”

Teatro

Este sábado, a las 21, en El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén), sube a escena esta obra dirigida por Pablo Donato con las actuaciones de Mariana Corral, Mónica Nieva, Gustavo Azar y el propio Pablo Donato.

Por reservas de entradas: 299 5507596 o 5117232.

“Un almuerzo argentino”

Teatro

“Un almuerzo argentino”, comedia dramática de Benardo Cappa con la dirección de Silvana Feliziani y un gran elenco local.



Este domingo, a las 13, en El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén), regresa esta obra de Bernardo Cappa, una comedia dramática con la dirección de Silvana Feliziani y gran elenco. Un texto con grotesco y costumbrismo. Una obra que nos muestra toda esa pasión que nos atraviesa como sociedad a los argentinos.

Elenco: Marcelo Brunialtti, Elida Nahuelcheo, Jorge Sznek, Ana Castro, María del Rosario Trebino, Graciela Pareja, Leticia Pérez, Martín Pedersen, Darío Abreu, Analía Rubesa, Adrián Sánchez, Claudia Re.

“Los perturbadores”

Teatro

Este sábado, a las 21, en Teneas (Leguizamón 1785, Neuquén), vuelve a escena esta comedia policial de Gastón Krahulec con las actuaciones de Rayén Calfú, Zoxi Elizalde, Santiago Veiga y Camila Trinca Diez.

Entradas: $900 anticipadas por Mercado Pago con el Alias: perturbadores. En puerta: $1100 en venta en el teatro.

Por transferencia bancaria, alias GRUTA.MADRID.FILA (enviar comprobante).

“Un cuarto lleno de pos it”

Teatro

Este domingo, a las 20, en Teneas (Leguizamón 1785, Neuquén), vuelve esta obra con una única función.

Celeste es una influencer en potencia, transmite su vida las 24 hs. en @solounaceleste y hará todo lo que tenga a su alcance para aumentar sus seguidores y por lo tanto sus ganancias, aunque eso signifique ocultarle la verdad de la realidad a su hermana.

Entradas: $900 anticipada, $1.100 en puerta. Reservas por whatsapp 0299 5083528

Sebastián Mendoza

Gira “20 años”

Este sábado, a las 21, en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235, Neuquén) se presenta Sebastián Mendoza, quien da comienzo a su nueva gira “20 años” festejando dos décadas de trayectoria, presentando su nuevo material y recordando los grandes éxitos.

Entradas en www.plateaunotickets.com y el día del evento en boletería del teatro.

Roca

“Gira”

Teatro para las infancias

Este domingo, a las 17, se presentará en Club de Arte “El Biombo” (Rodhe 1454, Roca) la obra “Gira”, una propuesta escénica de teatro danza que encuentra a las primeras y últimas infancias en colaboración entre Teatro al Vacío + Amnia + Club de Arte el Biombo. En escena: Lina Inés Destéfanis, María Leonor Putallaz, Angela Breski. Diseño sonoro: Christian Sève. Vestuario: María Leonor Putallaz.

Entradas anticipadas $700, en puerta $800. Reservas al celular 2984922242 o al teléfono fijo 4425832.

“En obra Parte II”

Percusión FCP presenta su nueva propuesta, “En obra (Parte 2)”, este viernes 2 a las 21, en el Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085, Roca).

“En obra (Parte 2)” es un espectáculo de percusión teatral, en el que, durante todo el show, el público podrá disfrutar de variadas obras musicales poniendo el eje en la utilización de distintos elementos no convencionalescomo 3encendedores, escobillones, latas, cajas de herramientas, cucharas, bancos, tachos etc.,

Percusión FCP está integrado por Jerónimo Molina, Lisandro Parada, Emiliano Sánchez, Camilla Chianese, Gloria Güalmes, Imanol Saez y Matías Aburto. La Puesta en Escena pertenece a Tato Cayón.

Entradas: $650. Descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA, y docentes afiliados a UNTER. 2 x 1 con Club Río Negro.

“Sólo llamé para decirte que te amo”

Teatro

Luego del éxito de la primera función, FCP presenta esta producción teatral de Nelson Valente, el sábado a las 21 en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263, Roca).

El elenco está integrado por Magui Aguirre, Guillermo Álvarez, Romina de Blas, Lis Barrueto, Mercedes Jurado, Lucas Molina y Ricardo Peinado. Entradas: $650. Descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA, y docentes afiliados a UNTER. 2 x 1 con Club Río Negro.



Caribe FCP

Caribe FCP participará en los festejos por el Aniversario Nº 143 de Roca. La actuación será el sábado en el Paseo del Canal Grande.

El programa contiene temas como “Sobre tu playa”, “Cumbanchero”, “Dejame así”, “Negra caridad”, “Canoa rancha”, “Tin tin deo”, “Tres fronteras”, “Manuel Benítez” y “Nadie sepa mi sufrir”, entre muchos otros.

Caribe FCP está integrado por Diego Bascur, piano; Emanuel Berón, batería; Francisco Araya, percusión y canto; Martín Bascur, bajo y Guillermo Lancelotti, trompeta. Junto a ellos actuarán Nahuel Salazar, piano; Malén Marileo Hernández, canto y Alex González, percusión.

Suite Jazz

Danza y música

Este sábado, a las 20, llega a Sala II de Casa de la Cultura Suite Jazz. Artista invitado: Franco Micolich. Dirección artística y coreografía: Noelia Tonini.

Entradas: $1000 anticipadas y socios, $1200 en puerta.

Cipolletti

Karina Maureira

Música

La reconocida periodista, cantante y locutora, Karina Maureira, presentará “Pensaba que” este domingo, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti.

El show contará con un amplio repertorio incluyendo su primer disco “Estoy Aquí” y su reciente álbum “Pensaba Que”, segunda producción de Karina que incluye temas propios, los que cuentan con música de la compositora Claudia Lomeña, el pianista Pablo Rodríguez y el productor Roberto Rey. A esto se suma el trabajo con su banda sobre nuevas versiones de baladas y pop.

La venta de entradas se realiza a través de EventPass.

Bariloche

Quinteto de Vientos FCP

El Quinteto de Vientos FCP actuará este viernes, a las 21, en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi de Bariloche, con entrada libre y gratuita.

La presentación será en el marco del acto denominado “Nueve ángeles”, que celebrará la Universidad Nacional del Comahue (UNC), recordando los 20 años de la tragedia de Cerro Ventana, en la que nueve estudiantes de la carrera de Profesorado en Educación Física, perdieron la vida.

El Quinteto de Vientos FCP está integrado por Silvina Cárdenas, flauta traversa; Maia Pacheco, oboe; Rafael González, clarinete; María Pía Vivet, fagot y Víctor Madris Cardozo, corno.

Allen

“La historia de llorar por él”

Teatro

Este sábado a las 22, en Teatro Esquilo (Don Bosco 470, Allen), sube a escena esta obra de Ignacio Apolo, con puesta en escena y dirección de Gustavo Lioy, con las actuaciones de Ariel Azcurra e Irma Tomasczik.

Entrada: $1000. Venta anticipada en el local “Brillos” (Tomás Orell 75, Allen) y reservas al +5492984616310.