Esta es la versión de la encargada de la yegua que rescataron en Maquinchao

“Me juzgan sin saber la verdad, ni ver mi realidad” sostuvo Mariana Sandoval, una vecina de Maquinchao a quien se le atribuye haber abandonado a una yegua y a su cría en un puesto cercano a la localidad.

El miércoles, ambos animales fueron rescatados por un grupo de vecinos, y trasladados hasta el campo de doma donde se recuperan favorablemente. La yegua presentaba un estado corporal crítico y no tenía fuerzas ni para poder estar en pie. El hecho dio origen a una causa judicial contra Sandoval, en el marco de la Ley 14.346, de malos tratos y actos de crueldad a los animales.

Luego de trascender la noticia, las críticas y acusaciones hacia Sandoval se multiplicaron en las calles de esta localidad de la Región Sur rionegrina y también en redes sociales.

Visiblemente consternada, la mujer contó a este medio que la yegua, que se llama Esmeralda, es propiedad de su mamá y que, si bien estaba bajo su responsabilidad, por “razones familiares”, la tuvo que dejar al cuidado de un vecino.

“Hace dos meses falleció mi papá de COVID y tuvimos que viajar a Viedma como mi mamá -María Figueroa-. Tuve que ponerme al frente de la situación y la yegua quedó al cuidado de un vecino. Mi mamá todavía esta en Viedma, esperando un turno en el Anses para hacer unos trámites” afirmó y agregó que a los pocos días del fallecimiento de su papá, debió trasladarse a Bariloche, donde se encuentra su abuela, con problemas de salud. “Soy la mayor de cuatro hermanos y también la nieta más grande. Cuando empezaron estos problemas en la familia me tuve que hacer cargo de todo. Mi abuela tiene un problema serio en una de sus piernas y además se dializa. Así que tuve que ir de Viedma a Bariloche. Cuando pasé por Maquinchao le dejé plata -$1.100- al encargado para que le compre alimento a los animales. Fui por unos días y me tuve que quedar tres semanas con mi abuela” señaló.

Mariana Sandoval tiene 35 años es madre de tres hijos. Actualmente esta desocupada y vive con sus hijos, de 15, 12 y 3 años, en la casa de su abuela. Afirma que “trata de llegar a fin de mes con los beneficios" de la Asignación Familiar por Hijo y la Tarjeta Alimentaria.

“Soy madre de tres hijos y se que si nosotros tenemos que comer para vivir, los animales también. Entiendo y me duele lo que está pasando con estos animales, pero esta situación no fue provocada a propósito. No nos fuimos de vacaciones...” añadió.

Manifestó su tristeza y decepción al señalar a una vecina, cercana a la familia, como la impulsora de la denuncia que derivó en la causa judicial, y también su dolor por convertirse en el blanco de acusaciones y agresiones. “Hoy gran parte del pueblo me está juzgando. Nadie vino a preguntarme que pasó... o cómo estoy?” sentenció.