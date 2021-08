El rápido accionar de vecinos de Maquinchao, permitió salvar a una yegua y a su cría

Vecinos de Maquinchao lograron salvarle la vida a una yegua y a su cría, luego de actuar con rapidez ante una situación prácticamente terminal presentada por uno de los animales.

Hace unos días, una vecina que salió a caminar hacia el este a la localidad advirtió, a poco más de un kilómetro del casco urbano, la presencia de una yegua tirada en el suelo en muy mal estado y a su cría, un potrillo de unos meses, a su lado. El animal no tenía fuerzas para poder levantarse y su estado corporal evidenciaba marcados signos desnutrición. La situación causó una gran pena y conmovió a la vecina se comunicó con amigos, allegados y funcionarios del municipio. Rápidamente se montó un operativo para poder salvar al animal, que incluyó el accionar de un veterinario y de “voluntarios” para llevar adelante el procedimiento.

La yegua fue encontrada en el suelo y sin fuerzas. La cría estaba a su lado. Foto: Gentileza.

“La yegua estaba en muy mal estado, tirada en el piso y no se podía mover. No tenía fuerzas para nada. El potrillo, que todavía no se desteta, estaba a su lado. Por suerte se pudo llegar a tiempo para poder salvar la vida de los dos” señaló Leticia Torres, quien es presidente del Concejo Deliberante y miembro del cuerpo activo del cuartel de Bomberos Voluntarios de Maquinchao.

La mujer detalló que con la colaboración de los vecinos “protectores de animal”, personal la policía, el médico veterinario y los bomberos voluntarios, el miércoles se logro trasladar a la yegua hasta un predio cercano, de Edgar Cayunao, donde hubo que ponerle un arnés y “colgarla” para que el animal pueda mantenerse en pie. En las últimas horas, ambos animales experimentaron una gran mejoría.

Desde el área de Producción del municipio se dispuso de forraje para poder alimentar a los animales que además cuenta con la asistencia del médico veterinario Gerardo Rodríguez.

Algunos vecinos de Maquinchao, admitieron que “no es la primera vez” que sucede este tipo de hechos en campos cercanos a la localidad.

La yegua tuvo que ser "colgada" con un arnés para poder mantenerse en pie. Foto: gentileza.

Ambos animales pertenecen a una familia de campesinos que tiene un puesto cercano quienes no se encontraban en la localidad. Además de movilizar a los vecinos, el hecho dio origen a una causa judicial encuadrada en la figura de maltrato animal, de la Ley 14.346.

“Desde el Concejo venimos trabajando sobre estos temas, en el marco de la tenencia responsables de mascota. A partir de lo sucedido vamos a adherir a la Ley 14.346, de malos tratos y actos de crueldad a los animales para poder reforzar acciones e impedir que este tipo de hechos se repitan” sentenció Torres.