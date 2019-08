Esta noche: Robin Banerjee y un tributo muy especial a Amy Winehouse en Neuquén

La No Rehab Band es una banda tributo a la extraordinaria Amy Winehouse, fallecida prontamente a los 27 años en 2011. Hasta aquí, lo habitual. Un grupo de músicos honrando en escena la música de alguien. Pero atención, la No Rehab Band es bastante más que eso porque no es habitual que una banda tributo argentina a una música inglesa cuente ente sus integrantes con un músico original de la homenajeada. Es el caso de la No Rehab Band y Robin Banerjee, guitarrista de Amy Winehouse.

Banerjee junto a la No Rehab Band se presentarán este jueves, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén con el show “Amy Experience”, que los tiene de gira por el país.

María Barceló, cantante de la No Rehab Band, junto a Robin Banerjee.



La relación entre Robin Banerjee y Amy Winehouse se remonta a 2004, un año después de su estreno discográfico con “Frank” y un par de años antes del inmenso “Back to Black” con el que el mundo sabría de que estaba hecha esa maravillosa veinteañera inglesa y del que Banerjee sería parte.

Como él mismo le contó a “Río Negro” en una entrevista construida a base de audios de WhatsApp, la descubrió entre el público mientras tocaba en Jazz Jamaica su banda de entonces durante un show pequeño en un club de Londres. Al poco tiempo, la propia Amy lo llamaría para proponerle ser el guitarrista de su banda. Desde entonces, entablaron una relación artística y afectiva que la trágica muerte de Amy no logró interrumpir. Porque buena parte de ese afecto es lo que impulsó a Banerjee a tocar la música de ella alrededor del mundo.



La entrevista con “Río Negro” también revela el modo en que tuvo que cambiar sus usos y costumbres musicales. Proveniente de las entrañas del jazz, Banerjee supo de inmediato que la improvisación no iba más y que debía aprender las canciones tal como sonaban en el disco. Banerjee era el guitarrista que iba a tocar cada vez que Amy se subiera a un escenario. Vaya desafío!

Banerjee compartió todos y cada uno de los momentos musicales, afectivos y personales de Amy Winehouse, sus euforias y depresiones, el éxito y el declive ¿inevitable? que la empujaron a la muerte el 23 de julio de 2011.

Un año después, Banerjee participó del primer tributo. Fue en Perú, invitado por imitadora Ani Rodríguez. Poco tiempo después, el baterista Esteban Blanca le ofreció participar de la No Reha Band.

P: ¿Qué clase de músico eras cuando conociste a Amy y qué cambió en vos como guitarrista (si es que eso pasó) después de unirte a la banda de Amy?

R: Antes de conocer a Amy estaba muy metido en el soul, jazz y funk, muy influenciado por bandas como Earth, Wind & Fire, Level 42 y James Brown. Pero cuando me involucré musicalmente con ella tuve que desarrollar más profundamente mi estilo de jazz. Ella me influenció mucho, además tuve que trabajar a su estilo, que no era el del mundo del jazz.

P: ¿Cómo describirías a Amy como artista, como cantante y como música?

R: Amy fue una artista única en todos los aspectos, que escribió canciones que trajeron a la era moderna el sonido retro de Motown, con letras y canciones refrescantes y honestas a la vez. Como cantante, fue la voz más conmovedora y más hermosa que conocí. Me encantó tan pronto como la escuché. Inmediatamente, caí enamorado de su voz, fue increíble.

P: ¿Cómo llegaste a Amy Winehouse y cómo te convertiste en su guitarrista?

R: Conocí a Amy en un festival en Gales, en 2004. Luego me seguí tropezando con ella (risas) en diversos jam sessions en Londres. Hasta que sorpresivamente me ofreció tocar en su banda porque me recordaba de aquellos tiempos y porque me había visto varias veces con mi banda Jazz Jamaica, que a ella realmente le gustaba.

Robin Banerjee se sumó a la banda de Amy Wibnehouse en 2004.

P: ¿Por qué decidiste conformar un tributo a Amy Winehouse? ¿Cómo fue esa decisión desde el punto de vista musical pero también desde el punto de vista emocional?

R: Puedo responderte desde los dos puntos de vista. Desde un punto de vista emocional, en mi primer viaje a Perú, en 2012, tuve la oportunidad de participar de uno allí. Despues de eso decidí que era una buena idea viajar por el mundo llevando la música de Amy a todas partes. Desde el punto de vista estrictamente musical, las canciones de Amy son fuertes y muy poderosas y que yo realmente disfruto tocar . Pero sobre todas las cosas es una gran forma de celebrarla través de su música.

P: ¿Cómo se conforma la banda y cómo se trabaja en la elección de las canciones que interpretan? ¿Cómo es la actuación de la banda en el escenario?

R: La banda es de aquí de Argentina, una banda asombrosa que lleva tocando diez años. Los músicos conocen muy bien las canciones de Amy. Hemos decidido hacer los shows tal solíamos hacerlo con Amy en Londres. Ellos interpretan las canciones muy bien. María Barceló es nuestra cantante y es asombrosa. Los músicos son muy buenos, realmente saben tocar muy bien el estilo soul retro de las canciones de Amy y tienen mucho conocimiento de su música.

P: ¿Cómo describirías esa banda, su sonido, su estilo, durante el tiempo que formaste parte de ella?

R: Siento que los miembros de esta banda son gente muy especial, grandes músicos y muy buenos amigos míos. Amy elegía ella misma cada músico de su banda, por lo que nos sentíamos como en una gran familia (risas) Su sonido es muy soul, jazzy y pop… todo en uno.

P: ¿Por qué crees que Amy tuvo éxito con un estilo retro, que oscilaba entre el R&B y el soul, sonidos muy de otra época en definitiva?

R: Pienso que nadie estaba haciendo ese tipo de música en 2004 y 2005 y Amy trajo de vuelta a escena aquel sonido Motown de los 50 y 60. Además, ella lucía un estilo único, su moda y su aspecto estético eran asombrosos. Desde ese lugar, ella influenció a muchas personas en el mundo.

P: ¿Qué ves que sucede en la audiencia con su música de esta experiencia con No Rehab Band?

R: Pienso que la gente realmente disfruta del show de la No Rehab Band. Cantan las canciones, escuchan a la banda tocar y nosotros realmente apreciamos el fanatismo por la música de Amy Winehouse. Y siento que somos muy afortunados de podes hacerlo.

P: Finalmente, ¿qué tipo de espectáculo veremos en Neuquén?

R: Presentamos un show muy intenso de unos 90 minutos, muy divertido, tocando las canciones de Amy Winehouse y esperamos que el público realmente lo disfrute. Estamos muy ansiosos de conocerlos y tocar allí.

Y en un (im)perfecto español se despidió: “Nos vemos por el concierto en Noiquén!” (sic)

"Amy Experience": lo que tenés que saber

Día y hora: este jueves, a las 21.

Lugar: Cine Teatro Español de Neuquén.

Entradas: desde $900.

Puntos de venta: Flipper Juguetería: Av.Argentina 195 de Neuquén y en boletería. Por sistema, a través de alpogo.com.

La No Rehab Band está integrada por María Barceló (voz), Ariel Franco Araoz (guitarra), Joaquín Sellan (piano), Cristian Jahde (bajo), Esteban Blanca (batería), Pablo Clavijo (saxo) y Leonel De Francisco (trompeta) y Robin Banerjee (guitarra).