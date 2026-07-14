IA, energía, innovación y turismo: de qué se trata el Foro de la Juventud que se realizará gratis en Cipolletti

El Alto Valle de Río Negro se convertirá en el epicentro de la discusión política, tecnológica y social de las nuevas generaciones. Durante el fin de semana largo del 15, 16 y 17 de agosto de 2026, la ciudad de Cipolletti albergará el I Foro de la Juventud Rionegrina.

Se trata de un espacio de encuentro, debate y construcción de propuestas colectivas pensado por y para jóvenes de entre 18 y 30 años de todas las localidades rionegrinas. La iniciativa es impulsada de manera independiente por el Centro de Estudiantes de Río Negro en Buenos Aires (CERNEBA), una organización que busca tender puentes entre quienes estudian afuera y el desarrollo de su provincia natal.

Los ocho ejes temáticos: qué se va a debatir

El Foro se estructurará a través de siete paneles temáticos estratégicos que conectan directamente con las oportunidades de empleo y el crecimiento de la región:

Inteligencia Artificial: Un taller práctico enfocado en el uso de herramientas de IA, desafíos y oportunidades de inserción para las nuevas generaciones.



Un taller práctico enfocado en el uso de herramientas de IA, desafíos y oportunidades de inserción para las nuevas generaciones. Innovación Tecnológica: El rol de la ciencia, la investigación y el conocimiento como motores del desarrollo, con la presencia destacada de profesionales de INVAP .



El rol de la ciencia, la investigación y el conocimiento como motores del desarrollo, con la presencia destacada de profesionales de . Energía: Paneles dedicados al desarrollo de hidrocarburos en la región, energías renovables, infraestructura y proyectos clave como el oleoducto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur). Contará con la intervención de referentes de YPF Gas y Pan American Energy (PAE) .



Paneles dedicados al desarrollo de hidrocarburos en la región, energías renovables, infraestructura y proyectos clave como el oleoducto (Vaca Muerta Oil Sur). Contará con la intervención de referentes de y . Turismo y Territorio: Mesas de trabajo para analizar el potencial turístico y sustentable de las distintas regiones, desde el Mar Patagónico (Las Grutas y El Cóndor) hasta la Cordillera (Bariloche y El Bolsón), pasando por la Estepa y el Valle .



Mesas de trabajo para analizar el potencial turístico y sustentable de las distintas regiones, desde el (Las Grutas y El Cóndor) hasta la (Bariloche y El Bolsón), pasando por la y el . Producción Regional: Enfoque técnico sobre los desafíos de la fruticultura, ganadería, minería y el sostenimiento de las economías locales.



Enfoque técnico sobre los desafíos de la fruticultura, ganadería, minería y el sostenimiento de las economías locales. Política y Gestión Pública: Debates sobre la participación de los jóvenes en el diseño de las políticas del mañana.



Debates sobre la participación de los jóvenes en el diseño de las políticas del mañana. Salud y Educación: Mesas de discusión sobre el acceso, la equidad y las oportunidades educativas en el territorio provincial.



Mesas de discusión sobre el acceso, la equidad y las oportunidades educativas en el territorio provincial. Malvinas y Atlántico Sur: Espacio de reflexión geopolítica sobre la soberanía y el rol estratégico de la Patagonia en el siglo XXI, con la disertación principal del magíster Juan Rattenbach.

Voces confirmadas y una fuerte impronta federal

El evento se destaca por congregar a referentes de primer nivel del ámbito público, empresarial y académico. Además del acompañamiento institucional del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el debate sumará las miradas de múltiples sectores de la sociedad.

Participarán activamente técnicos de peso como Darío Giussi (INVAP), el ministro de Producción de la provincia, Carlos Banacloy, y representantes de la Secretaría de Energía, minería y de gremios como la UOCRA.

La pluralidad política en territorio: El carácter federal del foro se reflejará también en un panel de intendentes de diferentes banderas políticas, que incluirá a Rodrigo Buteler (Cipolletti, Juntos Somos Río Negro), Yamila Direne (Valcheta, Radicalismo) y Albino Garrone (General Godoy, Peronismo).

Día 1: sábado 15 de agosto

El evento se extenderá a lo largo de tres jornadas. La organización publicará los cronogramas detallados para el domingo 16 y lunes 17 de agosto en los próximos días y, si bien todavía puede haber cambios, ya anticiparon el del sábado 15 (Día 1 – apertura):

09:00 | Acreditaciones .

| Acreditaciones . 12:00 | Apertura oficial del Foro .

| Apertura oficial del Foro . 13:30 | Mesa 1 – Energía: Debate técnico con la Secretaría de Energía, VMOS, YPF/PAE Gas, Minería y UOCRA .

| Debate técnico con la Secretaría de Energía, VMOS, YPF/PAE Gas, Minería y UOCRA . 15:30 | Mesas simultáneas – Turismo y Salud .

| . 17:00 | Mesas simultáneas – Innovación Tecnológica y Educación .

| . 19:00 | Mesa 6 – Producción: Enfoque en el sector ganadero y economías regionales junto al Ministerio de Producción .

| Enfoque en el sector ganadero y economías regionales junto al Ministerio de Producción . 20:30 | Cena.

Día 2: domingo 16 de agosto

11:00 | Mesa Malvinas + Taller de IA (simultáneas) .

| (simultáneas) . 13:00 | Almuerzo .

| Almuerzo . 14:00 | Mesa 7 – Política y gestión pública .

| . 16:30 | Discusión en comisiones por localidad: Construcción colectiva de propuestas para elevar a la dirigencia provincial.

Día 3: lunes 17 de agosto

10:00 | Plenario final y clausura: Presentación y votación del documento final de propuestas. Entrega formal del documento a las autoridades rionegrinas.

Además, durante todo el fin de semana funcionarán de forma permanente stands institucionales, un sector exclusivo para proyectos de emprendedores juveniles y espacios de vinculación laboral.

Guía rápida: cómo, cuándo y dónde anotarse para participar

¿Quiénes pueden ir?: La convocatoria está destinada exclusivamente a jóvenes de entre 18 y 30 años de toda la provincia de Río Negro.



La convocatoria está destinada exclusivamente a jóvenes de entre de toda la provincia de Río Negro. ¿Tiene costo?: No, la participación en todas las charlas, paneles y talleres es 100% libre y gratuita .



No, la participación en todas las charlas, paneles y talleres es . ¿Cuándo es?: El sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto de 2026 (fin de semana largo).



El sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto de 2026 (fin de semana largo). ¿Dónde se hace?: En la ciudad de Cipolletti, Río Negro (las locaciones específicas de las actividades se confirmarán con el cronograma final).



En la ciudad de (las locaciones específicas de las actividades se confirmarán con el cronograma final). ¿Cómo me inscribo?: Los cupos son limitados. Para reservar tu lugar, debés ingresar a las redes sociales oficiales del Centro de Estudiantes de Río Negro en Buenos Aires (@cerneba.estudiantes en Instagram) y completar el formulario de inscripción digital.



Para más información se puede consultar la página oficial de I Foro de la Juventud Rionegrina