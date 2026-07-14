Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL este martes 14 de julio 2026

Este martes 14 de julio 2026, el mercado cambiario inicia sus actividades en el marco de una nueva semana completa y hábil, buscando consolidar la previsibilidad de sus variables cambiarias clave y la regularización de los esquemas de pago comerciales.

De acuerdo con las últimas publicaciones estadísticas del Banco Central (BCRA), la sostenida liquidación de divisas del sector agroexportador proporciona la solidez necesaria para sostener la pauta de devaluación administrada sin recurrir a intervenciones discrecionales.

En este marco de ordenamiento monetario, el dólar oficial minorista actúa como el principal vector de referencia para los costos de la economía real, mientras que las variantes del dólar MEP y el dólar CCL inician el circuito bursátil con una bajísima dispersión de precios y brechas acotadas.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: martes 14 de julio 2026

La cotización de la divisa minorista y sus derivados impositivos presentan los siguientes valores de referencia, para la apertura de la jornada comercial:

Instrumento Cambiario Valor de Compra Valor de Venta Dólar Oficial Minorista BNA $1.460,00 $1.510,00 Dólar Tarjeta (Consumos exterior) — $1.956,50 Dólar Mayorista (Comercial) — $1.482,00

Según detallan los informes oficiales del Banco Nación (BNA), el movimiento del dólar oficial responde al cronograma de microajustes pautado para preservar el equilibrio macroeconómico real de mediano plazo, mientras que el dólar tarjeta se mantiene libre de la carga del extinto Impuesto PAIS, incorporando exclusivamente el recargo tributario remanente.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: martes 14 de julio 2026

En el mercado de capitales y títulos públicos, las opciones para la adquisición de moneda extranjera operan bajo la siguiente dinámica:

Cotización Bursátil Valor de Referencia Tendencia del Día Dólar MEP (dólar bolsa) $1.520 Estabilidad de meseta Dólar CCL (Contado con Liquidación) $1.570 Fluctuación marginal

La calma simultánea observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL convive en paridad técnica con el circuito informal, donde el dólar blue abre la jornada apenas un escalón por encima de la cotización formal de venta, cotizando estable a:

$1.500 para la compra.

$1.520 para la venta, lo que neutraliza los márgenes de arbitraje especulativo.

Análisis macroeconómico: por qué el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL sostienen la previsibilidad

El análisis técnico de lo que estamos trabajando a nivel macro revela que el comportamiento coordinado del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde a la escasez inducida de pesos, por la absorción del Tesoro.

Los especialistas coinciden en que la madurez de los mercados cambiarios, en este segundo semestre de 2026, radica en la eliminación del financiamiento monetario directo al fisco y en la vigencia de tasas de interés reales competitivas que retienen los depósitos domésticos.

Este escenario de solidez de fondos neutraliza cualquier atisbo de especulación financiera, permitiendo que la curva de precios de la economía funcione sin sobresaltos imprevistos, de cara a los vencimientos de la quincena.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este martes 14 de julio 2026

Martes 14 de julio 2026. En Neuquén, el dólar oficial abre sus operaciones en el Banco Provincia a:

$1.450 para la compra.

$1.520 para la venta.

Martes 14 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se mantiene en Banco Patagonia a: