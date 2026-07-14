Chicos y adolescentes dijeron presente en la colonia digital de invierno, en Plaza Huincul

Chicos y adolescentes aprovechan el receso invernal y se anotaron en la colonia digital que está en marcha en Plaza Huincul. La propuesta es gratuita y busca introducir los asistentes en una experiencia relacionada con la programación, la robótica y la creatividad, a través del juego. Se extenderá hasta el próximo 24.

Es el segundo año que se pone en marcha este programa que impulsa el ministerio de Educación de Neuquén.

En Plaza Huincul, la actividad se implementó a través de la subsecretaría de Capacitación y consiste en ofrecer los talleres que son presenciales y gratuitos. Están divididos por grupos, según las edades: nivel I integra a niños de 6 a 9 años; y el nivel II, de 10 a 13 años, respectivamente.

La idea principal es que los asistentes puedan acercarse al mundo de la programación y de la robótica, a través de una estrategia lúdica. Se ofrecerán juegos, desafíos y se les entregarán kits de robótica. Desde el municipio se informó que se enseñarán conceptos básicos de tecnología mientras ejercitan y desarrollan su creatividad y el trabajo en equipo.

Los asistentes reciben materiales escolares para participar de las actividades aportadas, a través del ministerio de Educación, que es el encargado de transmitir el programa para que el municipio instrumente su puesta en marcha.

Tanto los niños como los adolescentes tendrán estas dos semanas para llevar adelante la experiencia, donde puedan aplicar la programación, la robótica y la creatividad. Esta es la segunda oportunidad que se lleva adelante en Huincul y, al igual que el año pasado, la propuesta tuvo una alta demanda de participantes.

A nivel provincial, se espera que a esta colonia digital asitan alrededor de 1.000 participantes. Esta proyección se hizo porque el año anterior hubo 800 niños y adolescentes.

El programa tiene caracter situado, según se indicó. Esto permite garantizar la importancia de las necesidades locales, democratizar el acceso a las herramientas tecnológicas y fomentar habilidades clave desde l aprimera infancia, sostiene el área educativa provincial.