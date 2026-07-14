Inflación de Neuquén: el IPC fue del 2,2% en junio de 2026, ¿qué fue lo que más aumentó?

La inflación en Neuquén fue del 2,2% durante junio de 2026, según informó este martes la Dirección Provincial de Estadística y Censos. El dato se ubicó por encima del 1,9% registrado a nivel nacional por el Indec y también por encima del 1,67% alcanzado en la provincia de Río Negro.

De acuerdo con el informe oficial difundido por el organismo, la variación interanual alcanzó el 36,7%. Entre los rubros con mayores incrementos aparecieron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles; Salud; Bienes y servicios varios; e Información y comunicaciones.

Inflación en Neuquén: los rubros que más aumentaron en junio de 2026

La división que registró la mayor suba fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con un aumento del 4,1%. En segundo lugar quedó Salud, con el 2,9%, seguida por Bienes y servicios varios, que marcó un incremento del 2,5%.

También se ubicó por encima del promedio general Información y comunicaciones, con una variación mensual del 2,4%. En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,5%.

El mayor impacto sobre el resultado mensual provino de Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que aportó 0,79 puntos porcentuales al índice. El informe señaló que se destacaron los aumentos en alquiler de vivienda y electricidad.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el segundo grupo con mayor incidencia, con un aporte de 0,29 puntos porcentuales. Dentro de esa categoría sobresalieron las subas en productos de verduras.

La inflación en Neuquén volvió a desacelerarse y alcanzó su nivel más bajo en casi un año

El IPC de junio fue del 2,2%, menos que en mayo, cuando había registrado 2,3%. De esta manera, la inflación provincial acumuló tres meses consecutivos de desaceleración tras el pico de 3,5% de marzo.

La evolución de los últimos doce meses muestra una tendencia descendente. Luego de marcar 3% en abril y 2,3% en mayo, el indicador volvió a bajar en junio, consolidando el menor registro mensual desde junio de 2025.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer semestre de 2026 llegó al 17,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 36,7%, según los datos de la dirección provincial.