Aumento para los estatales de Neuquén: de cuánto será la suba que cobrarán con la inflación de junio

Con el dato de inflación de junio se confirmó el nuevo incremento salarial, el segundo del año, que percibirán los trabajadores estatales de Neuquén en los sueldos que cobrarán desde este mes de julio.

La suba, de acuerdo al cálculo que se realiza a partir de los índices de los últimos tres meses, a partir de un ponderado entre la estadística que mide la provincia y la que hace la Nación, será del 7,25%.

Según informó el INDEC esta tarde, la inflación del mes pasado fue del 1,9%, dato que se suma al 2,1% de mayo y al 2,2% de abril.

Por su parte, la dirección de Estadística y Censo de Neuquén midió una suba de precios del 2,2% en junio, por encima de los dos meses anteriores, cuando el IPC fue de 3,0% y 2,3% respectivamente.

El acuerdo salarial que activó el aumento para los estatales de Neuquén

La suba corresponde a los convenios salariales que el Gobierno provincial y los gremios estatales firmaron en la paritaria de fines del año pasado.

Esos acuerdos, de extensión semestral para la gran mayoría y anual en el caso de los docentes, contemplaron una pauta salarial de incrementos trimestrales, calculados por medio de un ponderado entre la inflación provincial y la nacional.

Junto al esquema de actualización incluyó también mejoras en algunos ítems del salario, como el que se percibe por ropa de trabajo, y una suma no remunerativa de $350.000 que se pago a principios de año.