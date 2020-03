Estafan con falsas ayudas económicas durante la cuarentena por coronavirus

Desde la policía resaltaron que no se debe usar el celular mientras se opera en el cajero. Foto: Archivo Juan Thomes

Hay una nueva modalidad de estafa telefónica que surgió a la par de la cuarentena por el coronavirus. El engaño comienza cuando el estafador ofrece una ayuda económica para sobrellevar esta situación. También registró otra forma, que involucra páginas web falsas de los bancos. La clave es no seguir instrucciones de un desconocido y no usar el celular mientras se opera el cajero automático.

El jefe de Delitos Económicos, comisario Mauricio Pamich, explicó la nueva modalidad. El estafador llama y se presenta como un trabajador del Ministerio de Salud que precisa datos personales para acreditar un bono que se brindará durante la cuarentena. Le indica a la víctima que, para acreditar el dinero, es necesario que gestione una clave en el cajero automático con los datos que le va a ir dando. Así, consigue que la persona genere un nuevo código y que se lo dicte la clave que creó el sistema. Al mismo tiempo, otro estafador ingresa esos datos en la página web del banco correspondiente y cambia la clave, adueñándose de la cuenta.

Es importante recordar que no hay ningún organismo público ofreciendo dinero ni pidiendo datos por teléfono y que no se deben seguir indicaciones de un desconocido en el cajero. Pamich explicó que no han tenido denuncias formales, pero si registro de que muchos vecinos han recibido este tipo de llamadas.

También estafan por Whatsapp

La otra modalidad que se difundió últimamente se realiza por Whatsapp. Un mensaje de un celular desconocido avisa que es necesario reiniciar los datos de la cuentas bancarias porque hay problemas en las páginas web (conocida como homebanking) por lo que se solicitan datos personales y el banco en el que se tiene la cuenta en cuestión.

Luego, se envía un link que lleva a un sitio web similar al del banco mencionado, pero falso. La persona ingresa sus datos, que son robados por los estafadores, ingresados en la página web real y modificados para que el propietario de la cuenta no pueda ingresar. Así se realiza el robo de la cuenta.

Las otras estafas

Cabe recordar que hay otras formas de estafa que también se siguen utilizando, como la de la clave token. Es un código que se utiliza en el homebanking para hacer distintas operaciones y, entre otros aspectos, permite aumentar el límite de transferencias y el pedido de préstamos sin necesidad de ir hasta la sucursal. El estafador engaña para que la persona la genere, pida un préstamo y se lo transfiere.

El jefe de Delitos Económicos también describió una forma de estafa vinculada a la venta online. Alguien vende algo en una red social o página web. Un falso comprador le avisa por teléfono que hizo la transferencia y al día siguiente irá a buscar su adquisición. Luego, otro estafador o el mismo, pero cambiando la voz, llama asegurando ser un trabajador del banco y explicando que el envío del dinero no se completó por un problema de sistema. Le pide a la víctima que vaya al cajero y...el resto ya lo explicamos más arriba. Por eso, como estas estafas suelen terminar de la misma forma, el uniformado recordó que nunca se debe usar el celular en el cajero automático.