Bajaron los casos de coronavirus en San Antonio

Los casos de Covid 19 están descendiendo sostenidamente en la localidad. Desde hace varios días, quedaron atrás cifras que superaban los 200 infectados, y se redujeron a 100 los registros diarios. De hecho, en las últimas horas los activos superaban por pocos números esos dígitos.

“Realmente se nota una merma. De hecho, bajó la cantidad de testeos, porque bajó la cantidad de consultas por síntomas sospechosos de covid” informó Paula Iaquinta, la directora del hospital local Aníbal Serra. Agregó que “el domingo último, por caso, tuvimos que hacer sólo un test, y en días posteriores 6 o 7, que siguen siendo números bajos, y eso es alentador”.

En relación a las causas del freno de contagios, la profesional destacó que el cordón sanitario que tiempo atrás se estableció por 15 días para minimizar al máximo la circulación de gente podría haber sido la clave.

“Espero que esta disminución de activos esté ligada a eso, y no a que existan menos testeos porque la gente no se acerca a la consulta. Quiero ser optimista” afirmó.

También recordó que los vecinos deben “cumplir con los protocolos, y evitar las ‘juntadas’ que son las que propagan el virus porque propician contagios”. Además, la médica pidió que, durante el próximo día de la madre, se evite este tipo de encuentros. “Ojalá seamos responsables y no sea un día que se preste para no respetar las medidas y cuidados que todos conocemos, para que luego no existan rebrotes”.

Por otra parte, sobre las características de los pacientes que atendió en el momento más álgido de la pandemia en la localidad, expresó que, como en gran parte de las ciudades de la Provincia, las más golpeadas fueron “aquellas personas de 55 años para arriba”, aunque la mayor cantidad de infectados se dio entre vecinos de “18 y 55 años”.

“Esa franja (la que va entre los 18 y los 55) también es la más activa, la que está en la calle, por eso se explica que durante un largo tiempo hayan sido tantos los contagios” concluyó Iaquinta.