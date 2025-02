«Cinco minutos más»: Posponer el despertador tendría beneficios en la salud, según un estudio

«Duermo un ratito más», son las primeras palabras que pronunciamos millones de personas cada mañana. De hecho, muchos ya tienen incorporada esa prórroga y ponen conscientemente la alarma del despertador antes de la hora a la que realmente deberían despertarse para así prolongar un poco más el sueño.

Otros incluso han perfeccionado un sistema para que la alarma suene cuatro o cinco veces antes de levantarse de la cama. La creencia popular sostiene que esto es muy dañino para nuestro descanso porque los ritmos biológicos del sueño quedan comprometidos. Sin embargo, estudios recientes publicados en ‘Journal of Sleep Research’ sugieren que retrasar la alarma varias veces durante un período corto de tiempo no solo no afecta significativamente la cantidad total de sueño, sino que trae beneficios para el rendimiento cognitivo.

Este descubrimiento, publicado en esta reconocida revista científica, encontró que retrasar la alarma hasta tres veces durante un periodo de 30 minutos no altera de manera significativa la cantidad total de sueño. Además, los participantes que utilizaron la función de «snooze» mostraron un mejor rendimiento en pruebas cognitivas al despertar, como velocidad aritmética y memoria episódica.

Los celulares e incluso, los antiguos radio despertadores, tienen incorporada la función de ‘posponer alarma’. Foto gentileza.

Otro estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Estocolmo examinó los efectos del posponer la alarma en la salud y el rendimiento. Descubrieron que más del 66% de los participantes en su estudio admitieron posponer la alarma al menos una vez cada mañana.

Al analizar los resultados, encontraron que posponer la alarma no solo no afecta negativamente los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el despertar, sino que también mejora el rendimiento cognitivo a corto plazo.

El cortisol tiene múltiples beneficios para el cuerpo de las personas, como el control del estrés y la inflamación, y además ayuda a nivelar el nivel de azúcar en sangre.

Aunque estos hallazgos son preliminares y se necesitan más investigaciones, sugieren que la práctica de posponer la alarma podría no ser tan perjudicial como se pensaba.

Cinco beneficios de un sueño prolongado:

1) Mejora la función cognitiva: un sueño prolongado permite que el cerebro descanse adecuadamente y procese la información de manera más eficiente, lo que puede resultar en una mayor claridad mental, mejor memoria y capacidad de concentración durante el día.



2) Refuerza el sistema inmunológico: durante el sueño, el cuerpo produce proteínas llamadas citocinas, que ayudan a combatir infecciones, inflamaciones y estrés. El sueño permite que el sistema inmunológico se fortalezca, lo que reduce el riesgo de enfermedades y promueve una mejor salud en general.



3) Regula el estado de ánimo: dormir lo suficiente está asociado con niveles más bajos de estrés, ansiedad y depresión. Dormir en períodos largos permite que el cuerpo se recupere emocionalmente, lo que puede mejorar el estado de ánimo y promover una mayor estabilidad emocional.



4) Favorece la salud cardiovascular: durante el sueño, el cuerpo regula la presión arterial y reduce la inflamación, lo que ayuda a proteger el corazón y los vasos sanguíneos. Un sueño prolongado está asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria.



5) Promueve la salud metabólica: se conecta con un mejor metabolismo y regulación de los niveles de azúcar en sangre. Dormir lo suficiente ayuda a mantener un peso saludable, reduce el riesgo de obesidad y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que puede prevenir la diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos.

Certificado según norma CWA 17493

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales