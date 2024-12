Cómo renovar nuestra casa: entusiasman los tips de Marisol Vera, interiorista de Roca

Las nuevas formas de organizarnos y relacionarnos requiere de soluciones diferentes. Existen tantas posibilidades como estilos de vida y clases de convivencia surgen y se crean en una familia. Por ello, la casa termina siendo siempre un reflejo de esos modos de vida, hoy en plena transformación.

Marisol Vera, interiorista, de Roca.

De todo esto va el expertise de Marisol Vera, una emprendedora roquense especializada en diseño del hábit, además de ser restauradora de muebles. Tiene su espacio-estudio en “d.de.diseño”, donde también exhibe los muebles de diseño nuevos más los restaurados en su taller.

“Esencialmente soy diseñadora del hábitat y apasionada por “descubrir” y “encontrar” muebles antiguos y restaurarlos. De hecho d.de.diseño nació con la idea de exhibir los detalles únicos de muebles antiguos pelados, lavados y alivianados”, comenta.

“La restauración comenzó con la observación, admiración, y pasión por los muebles antiguos. Luego lo hice como aficionada, restaurando muebles para casa; hoy se convirtió en la tarea casi principal del taller-carpintería que tenemos”, agrega.

El arte de restaura, una pasión de Marisol Vera. Foto gentileza

Para ella, diseño es sinónimo de pensamiento, “pensamiento comienza con tu mirada, con tu observación; por lo que es una herramienta brillante que permite mejorar la calidad de vida de las personas al intervenir sus espacios de vida desde el pensamiento”.

Y recalca con pausa: “diseño de espacios es el arte de pensar respondiendo a las necesidades y estilos de tu cliente, pudiendo crear así atmósferas-ambientes funcionales y estéticos, adecuados a la vida de esa persona”.

«Hay que animarse a fusionar estilos» a la hora de decorar, invita Marisol Vera.

Básico: los muebles y objetos elegidos por uno mejoran notablemente el estado de ánimo. “Llegar a tu casa y que todo lo que allí encuentres y veas hable de vos no tiene precio; tu espacio pensado hace que quieras vivir en él, siempre”.

Esta sensación la ejemplifica al recorrer su casa. Y va diciendo:



-esta mesita de luz es antigua, estilo “Luis xv”, restaurada. Es una pieza elegida que no cambiaría de mi cuarto jamás, me enamoran sus curvas y forma, es ella en sí misma.

-me encanta la fotografía, veo el arte que es, exploro mucho, es un mundo que me falta estudiar aún mucho más.



–las telas que hoy elijo son las gasas de lino en tonos naturales o neutros, los tusores, las telas naturales y rústicas, aportan mucho desde su simplicidad.

Marisol Vera.

– ¿Recordás el primer mueble que restauraste?

-Fue uno de mi abuela, un bahiut Luis xv que heredó mi hermano y que cuando se mudó y no le entraba en su nueva casa me lo donó… ¡Fui feliz! Es el mueble que conservo en mi living como mueble de tv…irremplazable e inmejorable.

Por si no nos dimos cuenta afirma: “amo la mezcla de estilos, lo ecléctico, poder fusionar un mueble clásico, bien de estilo, con carácter con muebles modernos, hacer ese contrapunto me apasiona. El mueble antiguo siempre aporta carácter y jerarquía, lo contemporáneo aporta aire, frescura y simpleza”.

Justamente por este criterio es que “invito a animarse a mezclar, a fusionar estilos, a desestructurar, a hacer tu espacio propio … espacios que hablen de vos, no cerrarte con plataformas y aplicaciones de diseño, sí podés sacar de ellas tips pero siempre que reflejen tu impronta”.

El juego, el contraste y la alteración de significados son recursos válidos para seguir innovando y sorprendiendo en casa, reflexiona.

¿La cuestión de los colores? Prefiere los neutros: les parecen sobrios y finos. “Igual entiendo estilos que prefieren colores vibrantes, invito a rescatar con ellos planos y/o volúmenes para luego seguir con los neutros”.

A la hora de elegir muebles Vera tiene sus claves. Rescatar algún mueble antiguo que circule por ahí -en la familia o compraventa- que tenga carácter, que concuerde con tus gustos. Muebles a medida que respondan a todas las necesidades y funciones que puedas. Muebles modernos, livianos, atemporales, modernos que puedas fusionar.

“El orden permite tener espacios funcionale; que cada cosa tenga su lugar y función hace que tu vida sea más simple y amena, y además este hecho con buen gusto es un placer”, expresa. Alguien ya lo dijo por ahí: la emoción a veces es un orden, que todo esté en su sitio.

Las formas y las texturas ejercen tal fascinación que son capaces de transformar el espacio interior en un mundo propio y querido: por eso, piensa la entrevistada, ahora que empiezan los días más lindos del año pensar en reordenar y refrescar la casa es un buen plan de vida.

“El rol de la diseñadora de interior es pensar el espacio de acuerdo a los que la habitan, de acuerdo a sus necesidades; lograr darle el carácter y estilo que buscan sin perder de vista la función/ propósito de cada lugar. Pensar buscando el equilibrio entre lo estético y funcional”, concluye Vera.