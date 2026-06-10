Entre reclamos y estadísticas: qué impacto económico dejó hasta ahora el proyecto VMOS en Sierra Grande

Sierra Grande atraviesa un fuerte crecimiento de la actividad comercial e industrial en medio del avance del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), con más habilitaciones, nuevos rubros y la llegada de empresas vinculadas al desarrollo energético, la logística y la construcción.

En ese contexto, un informe municipal consignó que las habilitaciones comerciales sumaron 316 en los últimos dos años y cinco meses (2024, 2025 y hasta mayo pasado). El año pasado se experimentó un alza del 184%; puntualmente, se pasó de cuatro a quince aperturas mensuales. La tendencia sigue y ascendió a una media de 18 autorizaciones por mes en lo que va del 2026.

En relación a los rubros, la mayoría se concentran en «comercios en general» y «en transporte», incluyendo «servicios de remise».

El debate por el nivel del «derrame» local permanece y, recientemente, las entidades comerciales hicieron públicos sus cuestionamientos. Por eso, se programó una reunión para este jueves que prevé la participación de las cámaras de comercio, empresarios, la Secretaría de Energía y el municipio de Sierra Grande, donde buscarán acercar posiciones sobre la participación local en las contrataciones vinculadas al proyecto energético.

Hace unos días, el presidente de la Cámara de Comercio de Sierra Grande, Héctor Hinofuentes, advertía que «no se está respetando la compra local» y sostuvo que, pese a las capacitaciones y reuniones realizadas junto a empresas y organismos, muchos emprendimientos de la ciudad no logran incorporarse a la cadena de proveedores.

El presidente de la Cámara de Comercio de Sierra Grande, Héctor Hinofuentes. Foto: Marcelo Ochoa.

«Venimos sumando estadísticas para ir con números reales y planteando que no se viene respetando lo que siempre se dijo», expresó.

Negocios registrados 316 Habilitados por el municipio en los últimos dos años y cinco meses, según un informe oficial.

18 Habilitaciones mensuales, según un promedio del número total del período enero-mayo del 2026.

Afirmó que empresas de otras provincias terminan compitiendo en igualdad de condiciones con firmas locales a través de convenios multilaterales. «Un emprendedor local no tiene capacidad para competir con proveedores mayoristas. Se enfocaron en que la gente se prepare y hoy en día no pasa eso», indicó.

Hinofuentes habló de rubros, como el gastronómico, donde empresas de Sierra Grande no logran acceder a contratos vinculados al proyecto. «Tengo montones de restaurantes locales que hacen viandas y ninguna empresa local está trabajando en el proyecto», sostuvo.

Municipio, cámaras y Energía buscan acercar posiciones

En cambio, la secretaria de Gobierno del municipio, Cintia Castillo, advirtió de diferencias en torno al concepto de «local», especialmente en una ciudad que atraviesa un proceso de expansión económica acelerada y recibe inversiones, nuevos comercios y trabajadores de otras localidades.

La secretaria de Gobierno de Sierra Grande, Cintia Castillo. Foto: gentileza.

«Hay actividades comerciales que pudieron desarrollarse y alcanzar niveles de contratación mucho más elevados que otras, compitiendo en los mismos rubros», explicó.

La funcionaria adelantó la participación municipal en la reunión del jueves y, seguramente, concurrirá con los registros oficiales del impacto económico en Sierra Grande.

Los datos municipales indican que en el 2024 se otorgaron 51 habilitaciones comerciales e industriales (4,25 mensuales), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 176 (15 mensuales), lo que representa un incremento del 184%.

Los números que muestran el impacto económico en Sierra Grande

En medio del debate, Diario RÍO NEGRO accedió a un informe sobre la evolución de las habilitaciones comerciales e industriales entre 2024 y 2026, donde sostiene que Sierra Grande atraviesa una «transformación progresiva de la estructura económica local«.

En tanto, hasta el 31 de mayo de 2026 ya se contabilizaban 89 habilitaciones, una cifra superior al total anual alcanzado durante todo 2024.

«El análisis comparativo permite identificar una evolución progresiva desde una economía predominantemente comercial hacia una economía más diversificada, incorporando actividades vinculadas a la construcción, los servicios especializados, la logística y el desarrollo industrial», señala el informe.

El documento divide la evolución económica en tres etapas. Durante 2024 predominaban actividades vinculadas al comercio tradicional, pequeños servicios, gastronomía, alojamientos y transporte urbano.

En 2025 se observó una «expansión y diversificación de servicios», con crecimiento en comercio general, servicios generales, empresas vinculadas directamente al desarrollo del proyecto, remises, transporte de pasajeros, alojamientos turísticos, gastronomía y PyMEs.

Para 2026, el municipio indicó que comenzó una etapa de «especialización productiva», con mayor participación de servicios profesionales, servicios técnicos especializados, empresas constructoras, servicios industriales y empresas vinculadas a infraestructura y logística.

Otro de los puntos destacados del informe es el crecimiento de empresas vinculadas directamente al desarrollo energético regional. Mientras que en 2024 no se registraban firmas asociadas al proyecto, en 2025 se contabilizaron tres y en 2026 ya suman 14, lo que representa un crecimiento del 300%.

Entre las empresas mencionadas aparecen JMAC Servicios SRL, Servicios Portuarios Integrados SA, Protección Catódica del Comahue SRL, Grupo SIT SRL, HOC Contratistas SA y Técnicas Reunidas Argentinas.

El informe municipal concluye que Sierra Grande comenzó a posicionarse como un punto estratégico dentro del desarrollo energético regional, el debate sobre cuánto de ese crecimiento queda efectivamente en manos locales continuará el jueves 11 de junio, cuando cámaras empresarias, representantes municipales y la Secretaría de Energía mantengan una reunión.

Los rubros predominantes

Desde el 2024, el municipio de Sierra Grande formalizó 316 habilitaciones comerciales.

La mayor cantidad aparece en el lapso transcurrido del 2026, considerando que en el período enero-mayo se otorgaron 89 permisos. Este número proyectado por todo el año arrojaría más de 200 aperturas registradas.

En los dos años y cinco meses evaluados, el rubro más numeroso pertenece a la identificación de «comercio general», con un detalle reciente por habilitaciones de carnicerías, de gimnasios y de lavaderos en Playas Doradas.

Los comercios de transporte -con remises- también lideran la nómina, continuando con «servicios generales» y «alojamientos». Un tercer grupo agrupa al sector «gastronómico/productos alimenticios»; «construcción» y «contratistas vinculados con el proyecto VMOS».

Ese último registro contiene una explicación municipal: son «aquellas firmas cuya actividad se encuentra directamente asociada al proyecto» petrolero.