Un puente que aproveche la energía de las olas del mar: impulsan un proyecto de ley que busca unir San Antonio con el puerto

La iniciativa busca conectar de manera directa San Antonio Oeste con el Puerto de San Antonio Este mediante un puente ferro-carretero. Foto gentileza.

La Legislatura de Río Negro sumó una nueva iniciativa que apunta a convertirse en una de las obras de infraestructura más ambiciosas de las últimas décadas para la región atlántica provincial. Se trata del Proyecto de Ley Nº 662/2026, presentado por el legislador Luciano Delgado Sempé y acompañado por Ayelén Spósito, que propone declarar de interés público, estratégico, productivo, portuario, energético y de integración territorial la construcción de un puente ferro-carretero sobre el canal de acceso de la Bahía de San Antonio.

La propuesta busca establecer una conexión directa entre San Antonio Oeste y el Puerto de San Antonio Este, una demanda histórica de la región que permitiría superar una de las principales limitaciones para el crecimiento económico y logístico de la zona. Actualmente, la ausencia de un vínculo directo entre ambos puntos genera mayores tiempos de traslado, incrementa los costos operativos y restringe el potencial de desarrollo de un área considerada clave para la economía provincial.

Según los fundamentos del proyecto, la obra permitiría fortalecer la conectividad logística, productiva, turística y social, además de consolidar el papel estratégico del puerto rionegrino dentro de los circuitos de comercio nacional e internacional. También contribuiría a integrar la infraestructura vial y ferroviaria provincial con los ejes del Corredor Bioceánico, una de las apuestas más importantes para mejorar la salida de productos regionales hacia mercados externos.

La iniciativa retoma una propuesta impulsada años atrás por el ex legislador justicialista Rolando Badillo, quien había advertido sobre la importancia de avanzar en una conexión ferro-vial sobre el canal de acceso de la Bahía de San Antonio y explorar, simultáneamente, las posibilidades energéticas derivadas de las características naturales del lugar.

Impacto directo en la producción y el empleo

Uno de los principales argumentos que respaldan el proyecto está vinculado con la producción frutícola, una actividad fundamental para la economía rionegrina. El puente permitiría reducir significativamente los costos de transporte de frutas y otros productos destinados a la exportación a través del Puerto de San Antonio Este.

Para productores, empacadores y exportadores, una mejora en la logística representa una herramienta clave para ganar competitividad en mercados internacionales cada vez más exigentes.

Los autores del proyecto sostienen que la obra no debe analizarse únicamente desde la perspectiva del transporte, sino como parte de una estrategia integral de desarrollo que involucra producción, infraestructura, energía, innovación tecnológica y generación de empleo local.

De hecho, la iniciativa establece expresamente que en todas las etapas de estudio, proyecto, construcción, operación y mantenimiento se deberá priorizar la contratación de trabajadores, profesionales, técnicos, empresas y proveedores radicados en Río Negro, fortaleciendo así el impacto económico directo sobre las comunidades de la provincia.

La energía de las mareas como apuesta de futuro

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación del componente energético. La propuesta declara de interés provincial el estudio, desarrollo y eventual ejecución de sistemas de generación eléctrica a partir de energía mareomotriz, aprovechando la amplitud de las mareas que caracteriza a la Bahía de San Antonio.

Los fundamentos destacan que las condiciones naturales de la zona ofrecen una oportunidad excepcional para avanzar hacia una matriz energética más limpia, renovable y sustentable, utilizando recursos propios de la provincia.

La magnitud de esa posibilidad lleva a los impulsores de la iniciativa a plantear una comparación de fuerte contenido simbólico: sostienen que el aprovechamiento mareomotriz podría representar para Río Negro y la Patagonia un impacto transformador similar al que significó El Chocón para el desarrollo hidroeléctrico regional.

Aunque se trata de tecnologías diferentes, la comparación apunta a dimensionar el potencial estratégico de una obra capaz de generar energía, impulsar inversiones, favorecer la radicación de industrias y consolidar un nuevo polo de desarrollo económico en la costa atlántica.

La propuesta contempla además que los estudios evalúen la posibilidad de integrar la infraestructura energética al propio puente ferro-carretero, siempre que los análisis técnicos, económicos y ambientales determinen su viabilidad.

Estudios, financiamiento y evaluación ambiental

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá realizar, por sí o mediante los organismos competentes, todos los estudios de prefactibilidad y factibilidad necesarios para determinar las condiciones técnicas, económicas, ambientales, ferroviarias, viales, portuarias y energéticas de la iniciativa.

Asimismo, autoriza la búsqueda de financiamiento a través de distintas fuentes, incluyendo recursos provinciales, nacionales, internacionales, públicos, privados o esquemas mixtos que permitan avanzar tanto con los estudios como con la eventual ejecución de las obras.

Otro de los puntos centrales es la exigencia de cumplir estrictamente con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana. El texto establece que cualquier intervención deberá garantizar la protección de los ecosistemas costeros y marinos de la Bahía de San Antonio, una de las áreas naturales más valiosas del litoral patagónico.

Para ello, se prevé la participación coordinada de organismos provinciales y nacionales, autoridades portuarias, el Municipio de San Antonio Oeste, universidades, entidades técnicas especializadas y representantes de los distintos sectores productivos y sociales involucrados.

Una visión estratégica para el desarrollo provincial

Más allá de la construcción de un puente, el proyecto plantea una mirada de largo plazo sobre el desarrollo de Río Negro. La iniciativa busca articular infraestructura de transporte, actividad portuaria, conectividad ferroviaria, producción regional, innovación tecnológica y generación de energías renovables en una misma estrategia de crecimiento.

En ese sentido, los autores sostienen que Río Negro necesita impulsar obras estructurales capaces de integrar su territorio y potenciar sus recursos naturales y productivos. Consideran que el Puerto de San Antonio Este constituye una pieza fundamental para el desarrollo provincial y que su conexión directa con San Antonio Oeste debe transformarse en una prioridad dentro de la planificación estratégica de las próximas décadas.

Con el ingreso del Proyecto de Ley Nº 662/2026 a la Legislatura, se espera una etapa de debate sobre una iniciativa que combina infraestructura, energía y desarrollo productivo, y que aspira a convertirse en uno de los proyectos trascendentes para el futuro de la región atlántica rionegrina.