«No nos han hecho ni un narcotest»: el reclamo de los diputados y la respuesta de la Legislatura de Neuquén

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura de Neuquén retomó ayer el tratamiento de los proyectos que buscan reformar el régimen de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios de los tres poderes del Estado.

El debate derivó en un «pase de factura» a la presidenta de la Cámara, Zulma Reina: los diputados le pidieron que informe por que aún no se implementaron los exámenes toxicológicos obligatorios que ellos mismos sancionaron.

La oposición consiguió introducir el tema nuevamente en la agenda, luego de un intento fallido en 2024. La ley que regula el procedimiento data de 1958 y establece que las declaraciones de bienes de ministros, jueces y hasta el del propio gobernador tienen carácter secreto.

En plena discusión, el diputado Claudio Domínguez (MPN) aseguró que estaba de acuerdo con los proyectos pero era necesario «ir más al fondo», de lo contrario, dijo, se legisla sólo «para la tribuna». Por eso reclamó la implementación de otras leyes. «No nos han hecho un narcotest en la Legislatura», afirmó. Y agregó: «nos lo deberían hacer cada vez que entramos a la sesión».

Los controles están vigentes, ya que la reglamentación se aprobó hace tres meses, el 19 de febrero pasado. El Poder Judicial cuenta con su protocolo.

Domínguez recordó que también existe la ley de presentismo, que dispuso que las inasistencias injustificadas a sesiones y comisiones implicarían un recorte en las dietas. «Cero, no se le descontó a nadie, y faltan», indicó el legislador.

Le solicitó al presidente de la comisión y jefe del bloque oficialista, Ernesto Novoa, que le pida a Reina que informe sobre la aplicación de ambas leyes, y que además señale si hay diputados o diputadas que todavía no han presentado su declaración patrimonial ante la Escribanía de Gobierno.

Las razones de la demora

RÍO NEGRO consultó los motivos de la demora en la implementación de los controles toxicológicos, que en el caso de la Legislatura alcanza únicamente a los 35 integrantes de la Cámara.

Fuentes legislativas explicaron que el área de Medicina Laboral de la Cámara no cuenta con la capacidad edilicia y de acompañamiento técnico para la realización de los test. Está a la espera de que el ministerio de Salud (que es la autoridad de aplicación) le indique a qué laboratorio deben dirigirse los diputados. También deben afinar cómo serán los sorteos. En cuanto al protocolo, manifestaron que «ya está redactado» y tiene detalles por revisar.

Respecto del presentismo, respondieron que «hasta el momento, todos (los diputados y las diputadas) han presentado las justificaciones correspondientes».

«Esto es más una puesta en escena que una discusión real»

El debate por las declaraciones juradas se comió casi todo el tiempo de la comisión: duró 1 hora y 39 minutos.

La promotora de los dos proyectos, la diputada libertaria Brenda Buchiniz, fue la que le insistió al oficialismo para que hiciera sus aportes. Ninguno se opuso directamente, pero todos marcaron distancia con las propuestas.

Domínguez enfatizó en que es necesario que se cree una comisión investigadora que analice los patrimonios. Sino, subrayó, «la presento, la dejo ahí y me voy a mi casa».

Marcelo Bermúdez (PRO) sostuvo que con las declaraciones juradas no se resuelven los casos de corrupción. Mencionó que el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, está todavía en plazo para presentarla y que cuando la exhiba «van a aparecer un montón de amigos prestándole dinero» que van a «salvarlo de la imposibilidad de explicar su patrimonio».

Marcó que «sí tiene que ser obligatorio presentar Ganancias y Bienes Personales en el ARCA». Y remarcó: «por que ahí los que miran la declaración jurada son personas que saben ver declaraciones juradas. No hay control ciudadano si no se tienen conocimiento. Lo que puede haber es un chusmerío. Pero el control se hace con expertos».

Francisco Lepore (Avanzar) planteó que estaba «a favor de cualquier tipo de ley que mejore el control sobre el patrimonio de los que estamos acá», pero que los proyectos eran más «una puesta en escena que una discusión real» sobre transparencia.

«No sé cuántos de acá presentan declaraciones anuales de Ganancia, mensuales de IVA, mensuales de Ingresos Brutos y de Bienes Personales. Ojalá que por lo menos los autores del proyecto, ojalá», añadió.