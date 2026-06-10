El viento sacude a Neuquén y Río Negro: ráfagas de hasta 60 km/h en el Alto Valle y la costa, con lluvias y nevadas en la cordillera

Lluvia, viento y nieve: hay alerta por ráfagas de 100 km/h en el Alto Valle, ¿qué pasa en la cordillera de Neuquén y Río Negro?Foto: archivo

La inestabilidad climática se hará sentir de forma extrema en el norte de la Patagonia. Las provincias de Neuquén y Río Negro se preparan para recibir un frente de ráfagas de intensas que atravesarán toda la región de la cordillera hasta el Alto Valle y el mar.

Sin embargo, en cada región se sumará un factor extra porque este miércoles la cordillera también se espera el regreso de las lluvias y nevadas. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo de este 10 de junio.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle, la costa y la cordillera

El detalle del pronóstico para la ciudad de Neuquén y Roca, ambas en el Alto Valle, es el siguiente:

Alto Valle

General Roca: Se espera una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 6°C .

Durante la mañana el cielo presentará neblina, registrando 6°C con vientos de 13-22 km/h del suroeste y 0% de probabilidad de lluvias.

Hacia la tarde estará parcialmente nublado con una marca térmica de 13°C , vientos intensos de 32-41 km/h del este y ráfagas que alcanzarán los 42-50 km/h (probabilidad de precipitación: 0-10% ).

Por la noche se mantendrá mayormente cubierto con 9°C , vientos de 13-22 km/h del suroeste y ráfagas sostenidas de 42-50 km/h ( 0% de probabilidad de lluvias).

Se espera una temperatura máxima de y una mínima de . Durante la mañana el cielo presentará neblina, registrando con vientos de del suroeste y de probabilidad de lluvias. Hacia la tarde estará parcialmente nublado con una marca térmica de , vientos intensos de del este y ráfagas que alcanzarán los (probabilidad de precipitación: ). Por la noche se mantendrá mayormente cubierto con , vientos de del suroeste y ráfagas sostenidas de ( de probabilidad de lluvias). Neuquén: La jornada registrará una máxima de 12°C y una mínima de 6°C.

La mañana iniciará con neblina, una temperatura de 6°C, vientos de 13-22 km/h del suroeste y una probabilidad de lluvias de entre el 0 y 10%.

En la tarde el cielo estará parcialmente nublado, alcanzando la máxima de 12°C con vientos fuertes de 32-41 km/h del este y ráfagas de 42-50 km/h (probabilidad de precipitación: 0-10%).

La noche cerrará mayormente cubierta con 9°C, vientos de 23-31 km/h del suroeste y ráfagas de 42-50 km/h (0% de lluvias).

El detalle del pronóstico para la ciudad de Bariloche y Villa La Angostura, como referentes de la cordillera, es:

Cordillera

Bariloche: Se prevé un marcado descenso térmico con una máxima de 6°C y una mínima de 1°C . Por la mañana el cielo estará mayormente cubierto con una marca de 2°C , vientos de 13-22 km/h del este y ráfagas de 42-50 km/h (probabilidad de lluvias: 0-10% ).

Durante la tarde se esperan lluvias con un 40-70% de probabilidad de precipitación, una temperatura de 6°C , vientos de 32-41 km/h del este y ráfagas intensas de 51-59 km/h .

Hacia la noche desmejorará aún más con probabilidad de nevadas o lluvias mixtas ( 10-40% ), una temperatura de 1°C , vientos de 23-31 km/h del este y ráfagas de 42-50 km/h .

Se prevé un marcado descenso térmico con una máxima de y una mínima de . Por la mañana el cielo estará mayormente cubierto con una marca de , vientos de del este y ráfagas de (probabilidad de lluvias: ). Durante la tarde se esperan lluvias con un de probabilidad de precipitación, una temperatura de , vientos de del este y ráfagas intensas de . Hacia la noche desmejorará aún más con probabilidad de nevadas o lluvias mixtas ( ), una temperatura de , vientos de del este y ráfagas de . Villa La Angostura: Jornada muy fría con una máxima de 5°C y una mínima de 1°C.

La mañana comenzará mayormente cubierta con 2°C, vientos de 13-22 km/h del este y ráfagas de 42-50 km/h (probabilidad de lluvias: 0-10%).

En la tarde se presentarán lluvias con una probabilidad del 10-40%, alcanzando los 5°C con vientos de 32-41 km/h del este y ráfagas de 51-59 km/h.

Por la noche se esperan nevadas y lluvias asociadas (probabilidad de 10-40%), marcando 1°C con vientos de 23-31 km/h del este y ráfagas de 42-50 km/h.

El pronóstico para la zona este de Río Negro:

Zona Este (Costa)