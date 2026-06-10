El viento sacude a Neuquén y Río Negro: ráfagas de hasta 60 km/h en el Alto Valle y la costa, con lluvias y nevadas en la cordillera
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de junio. Mirá lo que se espera del clima.
La inestabilidad climática se hará sentir de forma extrema en el norte de la Patagonia. Las provincias de Neuquén y Río Negro se preparan para recibir un frente de ráfagas de intensas que atravesarán toda la región de la cordillera hasta el Alto Valle y el mar.
Sin embargo, en cada región se sumará un factor extra porque este miércoles la cordillera también se espera el regreso de las lluvias y nevadas. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo de este 10 de junio.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle, la costa y la cordillera
El detalle del pronóstico para la ciudad de Neuquén y Roca, ambas en el Alto Valle, es el siguiente:
Alto Valle
- General Roca: Se espera una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 6°C.
Durante la mañana el cielo presentará neblina, registrando 6°C con vientos de 13-22 km/h del suroeste y 0% de probabilidad de lluvias.
Hacia la tarde estará parcialmente nublado con una marca térmica de 13°C, vientos intensos de 32-41 km/h del este y ráfagas que alcanzarán los 42-50 km/h (probabilidad de precipitación: 0-10%).
Por la noche se mantendrá mayormente cubierto con 9°C, vientos de 13-22 km/h del suroeste y ráfagas sostenidas de 42-50 km/h (0% de probabilidad de lluvias).
- Neuquén: La jornada registrará una máxima de 12°C y una mínima de 6°C.
La mañana iniciará con neblina, una temperatura de 6°C, vientos de 13-22 km/h del suroeste y una probabilidad de lluvias de entre el 0 y 10%.
En la tarde el cielo estará parcialmente nublado, alcanzando la máxima de 12°C con vientos fuertes de 32-41 km/h del este y ráfagas de 42-50 km/h (probabilidad de precipitación: 0-10%).
La noche cerrará mayormente cubierta con 9°C, vientos de 23-31 km/h del suroeste y ráfagas de 42-50 km/h (0% de lluvias).
El detalle del pronóstico para la ciudad de Bariloche y Villa La Angostura, como referentes de la cordillera, es:
Cordillera
- Bariloche: Se prevé un marcado descenso térmico con una máxima de 6°C y una mínima de 1°C. Por la mañana el cielo estará mayormente cubierto con una marca de 2°C, vientos de 13-22 km/h del este y ráfagas de 42-50 km/h (probabilidad de lluvias: 0-10%).
Durante la tarde se esperan lluvias con un 40-70% de probabilidad de precipitación, una temperatura de 6°C, vientos de 32-41 km/h del este y ráfagas intensas de 51-59 km/h.
Hacia la noche desmejorará aún más con probabilidad de nevadas o lluvias mixtas (10-40%), una temperatura de 1°C, vientos de 23-31 km/h del este y ráfagas de 42-50 km/h.
- Villa La Angostura: Jornada muy fría con una máxima de 5°C y una mínima de 1°C.
La mañana comenzará mayormente cubierta con 2°C, vientos de 13-22 km/h del este y ráfagas de 42-50 km/h (probabilidad de lluvias: 0-10%).
En la tarde se presentarán lluvias con una probabilidad del 10-40%, alcanzando los 5°C con vientos de 32-41 km/h del este y ráfagas de 51-59 km/h.
Por la noche se esperan nevadas y lluvias asociadas (probabilidad de 10-40%), marcando 1°C con vientos de 23-31 km/h del este y ráfagas de 42-50 km/h.
El pronóstico para la zona este de Río Negro:
Zona Este (Costa)
- Viedma: Se estima una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 7°C.
La mañana estará parcialmente nublada con 7°C, vientos de 23-31 km/h del este y ráfagas de 42-50 km/h (0% de probabilidad de lluvias).
Durante la tarde continuará parcialmente nublado, llegando a los 14°C con vientos fuertes de 32-41 km/h del este y ráfagas que se mantendrán en 42-50 km/h (probabilidad de lluvias: 0%).
La noche cerrará algo nublada con 8°C, vientos de 13-22 km/h del suroeste y sin ráfagas reportadas.
- San Antonio Oeste: Registrará una máxima de 13°C y una mínima de 7°C.
Por la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado, con una marca de 7°C, vientos de 23-31 km/h del este y ráfagas de 42-50 km/h.
En la tarde estará parcialmente nublado con 13°C, vientos de 32-41 km/h del este y ráfagas que ascenderán a los 51-59 km/h.
Hacia la noche el cielo estará algo nublado con 9°C y vientos de 13-22 km/h del suroeste, sin registrar ráfagas. La probabilidad de lluvias es del 0% durante todo el día.
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