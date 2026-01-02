Consejos saludables para los Reyes Magos: los mejores regalos para el desarrollo infantil

Las fiestas de fin de año y las vacaciones son un buen momento para volver a algunos de los conceptos básicos del juego infantil, muy importantes para el desarrollo de niños y niñas. Los juguetes con poca tecnología ayudan a mejorar su vocabulario, las habilidades de conversación y a compartir, mejorar la capacidad de resolución de problemas, habilidades sociales, imaginación y creatividad, su capacidad de atención y más. Los juguetes con poca tecnología también suelen ser menos costosos que los dispositivos electrónicos.

Ideas para la cartita de reyes

Los juguetes tradicionales siguen siendo mejores a los juguetes tecnológicos para el desarrollo del lenguaje de niños y niñas. Por ejemplo, cuando los juguetes hablan, los padres hablan menos y, entonces, los niños vocalizan menos. Los bloques, muñecas, instrumentos musicales, carros, trenes, juegos para encastrar y otros juegos de poca tecnología logran que los niños (y los padres) hablen, canten, jueguen y se relacionen más.

Los libros son siempre un excelente regalo y compartir la alegría de leer es un regalo para toda la vida.

Para bebés y niños pequeños: Los libros de texturas que invitan a tocar son ideales, como lo son también los tableros multicolores y los libros ilustrados.

Para los niños que están aprendiendo a leer: busca libros apropiados para su nivel de conocimiento para facilitar la alfabetización.

Para niños más grandes: busca un libro de capítulos o una serie de libros que sea interesante. Los miembros de la familia se pueden turnar para leer los capítulos en voz alta.

Juegos de mesa, cartas y basados en preguntas son muy divertidos para jugar en familia. Estos juegos logran que todos hablen y rían y crean muchos recuerdos bonitos. Existen juegos para todas las edades. ¡Y que mejor época de vacaciones para establecer noches para jugar en familia para fomentar conversación, conexiones y diversión!

Disfraces y otros accesorios para vestirse, les permiten a los niños usar su imaginación y fomentar la creatividad. Las aptitudes del lenguaje de los niños aumentan cuando inventan diálogos, cuentan historias, cantan y se turnan.

Juguetes de construcción y bloques son buenas actividades para mantener ocupados a los niños en casa durante los días de vacaciones. También ayudan a fomentar las destrezas motoras en todas las edades. Para los niños pequeños, las destrezas motoras están estrechamente vinculadas al desarrollo del lenguaje.

Juguetes para jugar al aire libre, tales como pelotas, soga para saltar y juegos que promuevan correr, saltar, hacer deporte y otros tipos de juegos activos. La actividad física y el movimiento preparan a los niños para el aprendizaje.

Los rompecabezas que oscilan desde opciones básicas para niños pequeños hasta bastante complejos para que toda la familia trate de armarlos en equipo. Estos estimulan la conversación, fomentan aptitudes analíticas para solucionar problemas y otras habilidades.

Los elementos para cocinar son un regalo muy divertido para niños y niñas de todas las edades. Los involucra en la preparación de nuevos alimentos, ofrece una gran oportunidad para la conversación y fomenta el lenguaje, descubren gustos, sabores, texturas y más. Para los niños mayores, cocinar juntos brinda el ambiente perfecto para estrechar los lazos familiares. Seguir los pasos de la receta también ayuda a fomentar las aptitudes de lectura y comprensión, planeamiento, organización, determinar secuencias y seguir instrucciones.

Crayones, lápices de colores, libros para colorear y otros útiles para escribir, son parte primordial de la infancia y ayudan a niños y niñas a fomentar destrezas motoras finas. Colorear también ayuda a construir vocabulario y a aprender los nombres de los colores.

Entradas para espectáculos diseñados para niños y niñas, acontecimientos deportivos y otros, son regalos maravillosos, ya que le permiten a los padres y a los niños disfrutar juntos de actividades especiales. Estas actividades promueven las relaciones familiares, la conversación y la unión.

Por supuesto, los regalos electrónicos y tecnológicos seguirán en la Carta de Reyes de todos los años, es la realidad de crecer en el mundo de hoy. Los Reyes Magos pueden ayudar a los niños a equilibrar las actividades en línea con todas las demás.