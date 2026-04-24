El médico cipoleño Facundo Pereyra comparte tips para resetear los intestinos

La investigación exploró la frecuencia de síntomas fuera del intestino en pacientes con Síndrome del Intestino Irritable. Foto gentileza.

El intestino es llamado por muchos el «segundo cerebro» y hay razones: alberga más neuronas que la espina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso central. Esta compleja comunidad que habita el organismo influye en nuestro bienestar general, aseguran los profesionales que lideraron este estudio.

La investigación «Prevalencia de síntomas extraintestinales según subtipo de síndrome del intestino irritable» revela que más del 70% de los pacientes con problemas intestinales experimentan síntomas no digestivos, como dolor de articulaciones y cabeza, hormigueos en manos y pies, y dermatitis atópica, entre otros.

70% de los pacientes con problemas intestinales experimentan síntomas no digestivos, como dolor de articulaciones y cabeza, hormigueos en manos y pies, y dermatitis atópica, entre otros.

El cipoleño Facundo Pereyra lideró este proceso. Es médico especializado en gastroenterología, endoscopía digestiva y medicina interna. Logró múltiples reconocimientos por su trabajo en el campo de la salud intestinal y su contribución a la medicina alternativa.

El cipoleño Facundo Pereyra es autor del libro «Resetea tus intestinos». Foto: Florencia Salto.

El médico resalta la importancia del intestino en la salud general del cuerpo y la importancia del tratamiento de enfermedades crónicas como migrañas, depresión, artritis, enfermedades autoinmunes y alergias, a través de cambios conscientes.

Agrega que poner el foco de la salud en el intestino «puede ayudar a revertir más de 90 enfermedades como dolores de cabeza, problemas neurológicos y anímicos, insomnio, dolores de articulaciones».

Hay que orientarse hacia un enfoque más inclusivo en el tratamiento de los trastornos digestivos. Es fundamental considerar no solo esos síntomas en sí mismos sino también las manifestaciones de estas condiciones en todo el organismo. Facundo Pereyra. Médico.

A lo largo de su carrera adquirió experiencia en hospitales de varios países, incluyendo Perú, España, Estados Unidos y Australia. Su contribución más destacada es el programa MDB15, que él mismo creó. Este plan busca fusionar la medicina tradicional con enfoques alternativos para mejorar la salud intestinal de los pacientes.

La investigación fue fundamental para dar fuerza a un nuevo paradigma que propone que aquello que altera o equilibra nuestra microbiota -el ecosistema de microorganismos que habitan en el intestino humano- tiene una estrecha relación con el sistema nervioso y el cerebro.

Síntomas en todo el cuerpo:

Según el gastroenterólogo, cuando una persona experimenta síntomas tanto digestivos como extra digestivos, indica una activación del sistema inmunológico que puede provocar malestar general y enfermedades. Por lo tanto, destaca la importancia de dirigir el tratamiento hacia la regulación de la respuesta inmunológica.

«El intestino es un órgano que puede enfermar al resto del cuerpo», afirma Pereyra. El profesional sostiene que el sistema digestivo puede ser la raíz de otros trastornos, lo que ofrece esperanza de tratamiento para personas con una variedad de enfermedades que a primera vista parecen no estar relacionadas. Esto incluye condiciones como ansiedad, depresión, migrañas, fatiga, infertilidad, problemas autoinmunes, dolencias articulares y cutáneas, como las alergias.

Foto: Florencia Salto.

La investigación exploró la frecuencia de síntomas fuera del intestino en pacientes con Síndrome del Intestino Irritable (SII) y encontró diferencias significativas dependiendo del subtipo del trastorno. Utilizando los criterios de Roma IV, que son estándares para evaluar trastornos intestinales funcionales, los participantes fueron divididos en subgrupos según si predominaban la diarrea, el estreñimiento o una combinación de ambos.

Los resultados revelaron que los pacientes con estreñimiento experimentaban síntomas menos severos y tenían menos probabilidades de ser obesos en comparación con los otros subtipos. Por otro lado, aquellos con predominio de diarrea mostraron una mayor incidencia de intolerancia alimentaria, antecedentes de extirpación de la vesícula biliar e incontinencia fecal.

Por su parte, los pacientes que alternaban entre episodios de diarrea y estreñimiento presentaban la mayor frecuencia de síntomas fuera del intestino, como dolores articulares, dolores de cabeza, hormigueo en las extremidades y dermatitis atópica. Además, este grupo mostraba una mayor incidencia de síntomas depresivos en comparación con otros pacientes con trastornos digestivos.

Los especialistas aseguran que la alimentación saludable es un paso fundamental para disminuir los síntomas. Foto gentileza.

Los hallazgos de la investigación resaltaron la importancia de comprender en profundidad los diferentes subtipos del Síndrome del Intestino Irritable para diseñar estrategias terapéuticas más precisas y eficaces. «Hay necesidad de realizar más investigaciones en este ámbito para seguir avanzando en el conocimiento y tratamiento de esta condición», indicó Pereyra en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Existen diversas teorías respecto a los mecanismos. Por un lado, se considera que las alteraciones en la permeabilidad intestinal permiten la filtración de toxinas y alimentos mal digeridos, desencadenando respuestas inmunitarias que afectan al resto del cuerpo.

Además, se sugiere que la activación del eje cerebro-intestinal puede estimular la liberación de neurotransmisores, transmitiendo información al cerebro y generando respuestas en todo el organismo. También se destaca el papel de las intolerancias alimentarias, las cuales, a través de mecanismos inmunológicos, pueden tener efectos a distancia.

Por otro lado, se señala que el estado de salud o enfermedad del organismo está estrechamente ligado al estado inflamatorio, el cual puede ser influenciado por la microbiota intestinal y la liberación de marcadores proinflamatorios o antiinflamatorios.

El equipo de investigación está integrado por los doctores Facundo Pereyra, Luis María Bustos Fernández, Francisco Schlottman, Rafael Zamora, Agustina Marconi, Leandro Steinberg y Lisandro Pereyra. Los resultados fueron publicados en la reconocida revista «Neurogastroenterology and Motility».

Cómo resetear tus intestinos:

Poner a descansar el intestino durante 15 días es la clave principal del tratamiento B15 para mejorar las condiciones de la microbiota intestinal y aliviar síntomas digestivos, entre otra cantidad de beneficios. Los datos alcanzados de sus investigaciones advierten cómo el impacto de la salud intestinal puede ser también en la salud mental, siendo que el 80% de las personas que hacen el plan con estos síntomas mejoran su estado anímico.

“Con el desarrollo de este plan B15 el objetivo es permitir el paso de toxinas que inflaman el cuerpo y generan síntomas a distancia. Esta herramienta nos permite entender mejor qué les pasa a los pacientes de gastroenterología que crónicamente sufren, entendiendo que este intestino permeable puede ser la causa del síntoma crónico digestivo también. La causa del intestino permeable en general es un estrés crónico sumado a alguna intolerancia alimentaria como al gluten, lácteos, azúcar, problemas hormonales, virus digestivo, entre otros motivos”, explica.

La motivación e inquietud del doctor lo llevó a querer compartirlo en múltiples formatos. A través de su Instagram diariamente Facundo explica recetas y sugiere alimentos de fácil acceso para la población, promociona la realización de actividad física durante el día, genera redes entre profesionales y productores vinculados a la medicina y a la alimentación y abre ese canal para forjar instancias de intercambio entre personas con alguna patología y aquellas que han alcanzado el bienestar.