Elegir un cuidador domiciliario: recomendaciones y una formación que ya es referencia en Neuquén

Encontrar a la persona adecuada para acompañar a un adulto mayor o a alguien que atraviesa un proceso de enfermedad suele ser una de las decisiones más difíciles para una familia. No se trata solo de cubrir horarios o tareas domésticas: un cuidador domiciliario adecuado puede aliviar la carga emocional, mejorar la calidad de vida del paciente y prevenir situaciones de riesgo.

Contar con un cuidador formado, que conozca técnicas de higiene, confort, prevención de accidentes y acompañamiento en situaciones críticas, marca una diferencia decisiva “Es una relación que se inicia y requiere atención durante todo el proceso”, resume la licenciada en Servicio Social, Analia Giardili, del Grupo OSDE. Por eso, recomienda realizar entrevistas previas y, cuando sea posible, incluir al paciente en la elección, y analizar cuáles son las necesidades reales.

Para quienes inician la búsqueda, una referencia confiable es el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, donde figuran perfiles con formación acreditada y más de 200 horas de capacitación. Esta plataforma permite filtrar por provincia y localidad, y ofrece datos de contacto de cada cuidador registrado, lo que facilita encontrar perfiles adecuados según las necesidades de cada familia.

“Quien define la necesidad de un cuidador es el equipo médico, y la familia debería entrevistarse con los postulantes y conocer su plan de trabajo”, explica Andy Garaygorta, representante de Fundación OSDE. También sugiere consultar con instituciones formadoras o servicios de salud que puedan orientar sobre el tipo de apoyo que requiere cada diagnóstico.

Esta es la 9° edición realizada en Neuquén.

En este contexto, iniciativas de formación gratuita y comunitaria cobran un valor social enorme. El curso “Asistentes en el Arte de Cuidar”, cuya entrega de diplomas se realizó ayer en Neuquén, es una de ellas.

Organizado por la Fundación OSDE junto con la Municipalidad de Neuquén y el Centro de Rehabilitación Madre Teresa, brinda un programa teórico-práctico que prepara a cuidadores para acompañar a personas mayores, pacientes con alguna enfermedad o con limitaciones físicas. Con más de 20 años de trayectoria a nivel nacional y más de 5.000 egresados, este curso se volvió un referente en la profesionalización del cuidado.

Laura Argat, alumna neuquina, recibe diploma del curso Asistente en el Arte de Cuidar, de la Fundación Osde.

La propuesta combina instancias teóricas y prácticas que permiten a los futuros cuidadores adquirir herramientas para acompañar a personas mayores o con limitaciones físicas desde un enfoque integral. “Tuvimos muchas aulas prácticas; ahí te encontrás con la realidad”, cuenta Laura Argat, alumna neuquina que llegó al curso mientras cuidaba a una paciente con demencia y Parkinson. “Después de hacerlo sentí que tengo una vocación y quiero dedicarme a esto”.

Para Julio César Cuenca, otro de los egresados, la formación significó un cambio personal y laboral. “El curso es muy completo y te habilita para ingresar al Registro Nacional de Cuidadores. Tenemos 28 profesores, muchos con gran prestigio en la región. Además de lo teórico y lo práctico, aborda la empatía hacia el paciente”, destaca.

Julio César Cuenca, otro de los egresados del curso Asistente en el Arte de Cuidar.

Desde la Municipalidad de Neuquén, la subsecretaria de Bienestar Ciudadano, Lucía Jaume, subraya el impacto comunitario del programa. Su área participa en la selección de perfiles. “Necesitamos una red de cuidado y acompañamiento en la ciudad. Un cuidador certificado alivia no solo a la persona que necesita asistencia, sino a toda la familia”, afirma. Además, el municipio integra a los egresados a su bolsa de trabajo y los vincula con familias que buscan apoyo.

La ceremonia de entrega de diplomas estuvo atravesada por un clima emotivo y humor ligero. “A veces empezamos como docentes y después somos usuarios”, bromeó el Dr. Pablo Coronel, director del Centro de Rehabilitación Madre Teresa, aludiendo a un familiar propio que requirió cuidados. Su comentario arrancó risas en el auditorio, pero también recordó que ninguna familia está exenta de necesitar apoyo en algún momento.

Así se sostiene el Arte de Cuidar

