Informe del Hospital de Clínicas: Alertan por suba de hipertensión y tuberculosis en el país

Un relevamiento sobre salud cardíaca realizado con 422 personas de una edad promedio de 58 años detectó hipertensión arterial en el 38% de ellas y sedentarismo en la mitad, según un informe del Hospital de Clínicas.

“Los problemas del corazón y relacionados con el metabolismo (obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y dislipidemias, entre otros) representan una de las principales causas de enfermedad y muerte”, sostuvo el doctor Gustavo Frechtel, médico del citado centro de salud y presidente del Congreso Internacional de Medicina Interna organizado por la institución, que se realizará del 12 al 14 de agosto y tendrá estas problemáticas entre sus ejes principales.

“El envejecimiento poblacional constituye otro de los grandes ejes de preocupación. Cada vez hay más personas mayores con múltiples enfermedades, fragilidad, deterioro cognitivo y polifarmacia. En contrapartida, la sociedad argentina aún no se encuentra preparada para este acelerado proceso”, dijo Frechtel.



La salud mental también ocupa un lugar central y, en el citado hospital, las consultas por cuadros depresivos en edades tempranas aumentaron casi un 30% en el último bienio. “Ansiedad, depresión, insomnio y burnout aumentaron después de la pandemia y hoy forman parte de una gran proporción de las consultas clínicas, muchas veces asociados a síntomas físicos”, señaló el médico.

En paralelo, los especialistas advirtieron sobre el resurgimiento de enfermedades infecciosas, ya que, crecieron los casos de coqueluche, se registraron casos de sarampión y hepatitis A en 2025 y la tuberculosis creció cerca de un 80% entre 2020 y 2025, de acuerdo con datos oficiales. También preocupa el crecimiento de la resistencia antimicrobiana y la necesidad de prepararse frente a nuevos brotes.

Otro desafío representa el avance tecnológico. La Inteligencia Artificial llegó para quedarse y, utilizada de manera responsable, puede convertirse en una herramienta de gran valor para la práctica médica. “Su incorporación al diagnóstico, la educación y la comunicación médica genera entusiasmo, pero también interrogantes sobre calidad de la información, responsabilidad profesional y uso apropiado”, comentó Frechtel.

La contracara es que hoy una gran parte del tiempo en el consultorio médico ya no se destina sólo a diagnosticar o indicar un tratamiento, sino también a desmentir información falsa o incompleta que los pacientes encuentran en redes sociales o mediante herramientas de inteligencia artificial, según informaron desde el Hospital de Clínicas.

Fuente: Noticias Argentinas