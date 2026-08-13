Cómo hacer un tentador calzone de espinaca y quesos

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- harina: 300 gr semolín: 70 gr levadura: 2 gr agua: 170 cc sal: 7 gr azúcar: 1 cdita. aceite de oliva: 2 cdas. PARA EL RELLENO: -- manteca: 20 gr harina: 20 gr leche: 130 cc espinaca: 3 atados mozzarella: 100 gr provolone: 200 gr ajo: 1 cabeza aceite de oliva: c/n sal y pimienta: a gusto

Preparación

1. Para la masa mezclar las harina y en el agua disolver la levadura y el azúcar. Unir la masa y casi al final agregar el aceite de oliva. Amasar hasta que la masa quede bien lisa, tapar y dejar descansar 20 minutos.

2. Recién ahí agregar la sal y hacer pliegues. Lo ideal es dejar la masa toda la noche en la heladera, sacar un rato antes de usar y estirar con semolín en forma de una pizza.

3. Para el relleno, saltear la espinaca con aceite de oliva ajo picado escurrir bien el líquido y reservar.

4. Por otro lado hacer una salsa bechamel: en una sartén caliente derretir la manteca, agregar la harina, sal, pimienta, nuez moscada y luego la leche. Espesar y mezclar con la espinaca, agregar los quesos.

5. Con el ajo asado, sal y aceite de oliva hacer una pasta.

6. Para el armado, estirar la masa en forma de pizza, colocar en una placa luego untar con la pasta de ajo, colocar el relleno, cerrar a la mitad y hacer repulgues como una empanada.

7. Llevar a horno fuerte hasta que se dore bien retiramos y pincelamos con la pasta de ajo. Reposar unos minutos y cortar.