Las motonieves fueron la única forma de llegar hasta una mujer que estuvo 10 días aislada por la nieve en Río Negro

Una mujer mayor que llevaba varios días aislada en un puesto rural de Arroyo Blanco, en cercanías de Pilcaniyeu, fue localizada en buen estado luego de un operativo que se extendió durante dos jornadas. Para llegar hasta ella, los equipos debieron avanzar los últimos kilómetros en motonieves debido a las complicaciones del terreno.

El operativo comenzó luego del pedido de ayuda de su esposo, Heriberto Mariqueo, quien se había trasladado desde Villa Llanquín con la intención de llegar hasta el campo donde se encontraba su pareja, Juana Curihual, pero las condiciones del camino se lo impidieron.

La nieve impidió llegar con vehículos hasta el puesto rural de Arroyo Blanco

Durante la primera jornada, personal de la Municipalidad de Pilcaniyeu, Bomberos Voluntarios y un agente sanitario se trasladaron hacia la zona. También participó el Comisionado de Fomento de Villa Llanquín junto con el esposo de la mujer. El grupo salió de Pilcaniyeu cerca de las 9.30 y logró avanzar varios kilómetros.

El problema apareció al intentar continuar hacia el puesto. Las pendientes, la nieve acumulada y el terreno hicieron imposible completar el recorrido con los vehículos. Ante esa situación, se coordinó un nuevo despliegue con la Policía de Río Negro y la Policía del Neuquén, que aportó su Unidad de Rescate Motonieves.

Las motonieves utilizadas para acceder al puesto de la mujer aislada. Foto: Policía del Neuquén.

Las motonieves llegaron a Pilcaniyeu y más tarde se realizó una reunión para definir cómo continuar. El despliegue permitió resolver la principal dificultad del operativo: para alcanzar el puesto todavía quedaban kilómetros inaccesibles por tierra para los vehículos convencionales. El uso de las motonieves hizo posible avanzar sobre ese tramo y completar el acceso.

La pareja pudo reencontrarse luego de varios días incomunicada

En la segunda jornada, el equipo logró llegar hasta Juana Curihual. En el puesto pudieron constatar que se encontraba en buen estado y luego Heriberto pudo permanecer junto a ella.

La Municipalidad de Pilcaniyeu destacó el trabajo conjunto de los organismos que participaron del procedimiento. El agradecimiento incluyó al Gobierno de Río Negro, la Policía, Bomberos, personal sanitario, la Brigada Rural, la Policía del Neuquén y la Comisión de Fomento de Villa Llanquín.

Los vehículos que participaron en el operativo de asistencia. Foto: Bomberos de Pilcaniyeu.

También el gobierno local destacó que hubo colaboración de vecinos de la zona. Uno de ellos acompañó a caballo y orientó al equipo durante el tramo final, mientras otro establecimiento rural fue utilizado como base durante el despliegue.