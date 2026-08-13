Tenaris proyecta un nuevo rig en Vaca Muerta en 2027: «esta medida va a reducir el cuello de botella que hoy tenemos en Argentina»

Previtali destacó la escala internacional pero con una fuerte presencia local de Tenaris como una de sus principales fortalezas . Foto: gentileza.

En un contexto global marcado por la incertidumbre y los desafíos en las cadenas de suministro, Andrea Previtali, presidente de Tenaris para Cono Sur, señaló su apuesta por combinar su escala internacional con una fuerte presencia local para acompañar las necesidades de sus clientes.

En Argentina, sostuvo que la compañía profundiza además su desarrollo de servicios para Vaca Muerta, con una inversión de 240 millones de dólares en los últimos años y el desarrollo de un nuevo equipo de perforación orientados a optimizar las operaciones.

Así sostuvo el empresario durante el foro Amcham Forum Energy, durante el bloque «Cuencas productivas: tecnología, proveedores e infraestructura de evacuación» que compartió con Oscar Sardi, CEO de TGS y Juan Filips, Country Manager de AWS.

Consultado por su visión respecto a la importancia de tener un jugador local lo suficientemente cercano al cliente, Previtali definió al contexto actual como «disruptivo», pero que ya arrastra problemáticas como la pandemia del COVID-19 y el conflicto entre Ucrania y Rusia.

En ese sentido, afirmó que la guerra en Medio Oriente puso «más que nunca» en evidencia la importancia de tener cadenas de abastecimiento seguras y, dentro de lo posible, cercanas a la operación donde se necesitan. «Esto creo que es la fortaleza de una organización como Tenaris», dijo el empresario.

«El hecho de tener una escala a nivel mundial, pero con una fuerte presencia en los países clave —y claramente Argentina es uno de ellos— es un elemento de diferenciación porque nos permite estar cerca de nuestros clientes. Es estar seguro de la security of supply, pero también reaccionar frente a cualquier cambio que pueda pasar en la operación de nuestros clientes«, explicó.

En relación al crecimiento de Tenaris en el sector de servicios en los últimos años en Vaca Muerta —incluyendo el desarrollo de su propio equipo de perforación—, y si era posible exportarlo a Estados Unidos, recordó que en las últimas dos décadas invirtieron más de 10.000 millones de dólares en el país norteamericano, acompañando su crecimiento del shale.

«En esta operación nosotros desarrollamos soluciones técnicas que hoy nos están ayudando en desarrollar el desafío importante que tenemos en Vaca Muerta», apuntó.

El presidente del área Cono Sur de la compañía adelantó que están desarrollando para el año que viene un nuevo rig que optimice toda la formación de la guía. Añadió que «esto lo hacemos mediante drilling while casing, generando un ahorro fundamental en la operación de nuestro cliente».

«Sobre todo, esta medida va a reducir el cuello de botella que hoy tenemos en Argentina, que es la disponibilidad de rigs. En esta tipología de servicio en Argentina hemos invertido 240 millones de dólares en los últimos 3 o 4 años», concluyó.