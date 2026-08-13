Condenaron a un hombre a prisión efectiva por golpear y amenazar a su expareja frente a sus hijos en Roca

Un hombre fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva por un hecho de violencia de género ocurrido en Roca. El acusado ingresó por la fuerza a la vivienda de su expareja, la golpeó y la amenazó de muerte frente a los tres hijos de la mujer, uno de ellos en común.

El episodio ocurrió un domingo, alrededor de las 13:10, antes del inicio de las vacaciones de invierno. Según explicó la fiscal Natalia Pascual, el hombre entró por una ventana de la habitación y, una vez dentro de la vivienda, tomó un cuchillo y amenazó a la víctima.

“Fue un llamado a la policía lo que permitió que la actitud del hombre cesara y que fuera detenido”, señaló la fiscal. Al día siguiente del hecho se formularon los cargos y se dispuso la prisión preventiva, por lo que el acusado llegó detenido a la audiencia en la que se resolvió la condena.

Reconoció los hechos y aceptó la pena

El imputado, asistido por el defensor penal público Juan Pablo Chirinos, reconoció ante el juez Maximiliano Camarda haber cometido los hechos. También aceptó la calificación legal y la pena acordada.

La condena fue dictada con la conformidad de la víctima. La Fiscalía y la Defensa Pública renunciaron además a los plazos procesales, por lo que la sentencia quedó firme y el hombre comenzó a cumplir la pena.

El caso fue encuadrado como violación de domicilio, lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, y amenazas calificadas, todos delitos en concurso real.

Las pruebas incorporadas al caso

Entre los elementos considerados por la Fiscalía estuvieron la denuncia de la víctima, un video de la agresión, el acta del Destacamento 177 y un certificado médico del hospital de General Roca.

También se incorporaron informes del Gabinete de Criminalística, una evaluación de riesgo de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi), entrevistas a vecinos y un informe del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) de la Segunda Circunscripción Judicial.