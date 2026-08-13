Raid delictivo en Cipolletti: es de Neuquén y lo acusaron por hurtos y una estafa en una estación de servicio

Un hombre oriundo de Neuquén fue acusado en Cipolletti por tres hechos ocurridos el 20 de marzo: hurtos en una despensa y una carnicería y una estafa en una estación de servicio. La investigación se inició a partir de las denuncias y cámaras del 911.

Según la acusación de la fiscal adjunta Natalia Poblete, el sospechoso habría actuado en distintos puntos de la ciudad durante pocas horas. La jueza de Garantías habilitó una investigación de cuatro meses y dispuso que el acusado se presente dos veces por semana ante una comisaría de Neuquén.

El primer episodio ocurrió después de las 10 en un comercio de calle Naciones Unidas. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre pidió un producto al empleado y, cuando este se dio vuelta, aprovechó para llevarse mercadería sin pagar.

Minutos después habría ingresado a una carnicería de la misma calle. Mientras realizaba un pedido, tomó el teléfono celular de un trabajador y escapó.

El tercer hecho ocurrió pasado el mediodía en una estación de servicio de la Ruta Nacional 22. Allí habría solicitado la carga de 100.000 pesos de combustible y luego simuló realizar el pago con una tarjeta que no funcionaba. Según la acusación, aceleró y se retiró sin abonar.

Las cámaras permitieron identificarlo

La Fiscalía sostuvo la acusación con testimonios de las víctimas y las imágenes de las cámaras del 911. Ese material permitió identificar el automóvil y avanzar con un operativo que terminó con la interceptación del vehículo por efectivos de la subcomisaría 68.

Durante la audiencia, el defensor oficial Andrés Bridges Doyhenard señaló que la acusación “cumple con los requisitos formales” y no presentó objeciones.

Al no existir oposición, la jueza tuvo por formulados los cargos y abrió la investigación penal preparatoria por cuatro meses. Además, estableció que el imputado deberá presentarse dos veces por semana ante la dependencia policial asignada en Neuquén mientras avance el proceso.