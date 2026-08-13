La ciudad de Neuquén reclamó una distribución más equitativa de la renta de Vaca Muerta

El planteo surgió de un informe a partir de datos de la actividad hidrocarburífera y de la distribución de los recursos. Foto gentileza.

La municipalidad de Neuquén cuestionó la escasa participación que reciben la provincia y los municipios en la distribución de los recursos de Vaca Muerta frente a los ingresos del Estado nacional.

El planteo surgió de un informe a partir de datos de la actividad hidrocarburífera y de la distribución de los recursos, elaborado por el equipo económico municipal.

«El gobierno nacional se queda con más del doble de lo que recibe Neuquén»

Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, remarcó que el debate no discute la importancia estratégica de Vaca Muerta, sino la manera en que se distribuye la renta que genera.

“Por cada barril de petróleo que sale de Vaca Muerta, el gobierno nacional se queda más del doble de lo que recibe la provincia de Neuquén y, en consecuencia, muchísimo más de lo que recibe la ciudad”, sostuvo.

Explicó que de cada 100 dólares que genera la actividad, el Estado nacional percibe alrededor de 27 dólares a través de retenciones e impuestos nacionales.

El funcionario señaló que la desigual distribución de la renta adquiere mayor relevancia frente a la decisión de Nación de dejar de financiar obras y programas con recursos nacionales.

“Cuando tenés un gobierno nacional que tomó la decisión, por ejemplo, de no hacer un kilómetro de ruta en ningún lugar del país o ninguna obra pública, estás lesionando esa distribución que el Estado nacional antes tenía frente a provincias y municipios”, resaltó.

En esa línea, destacó que la municipalidad desarrolla obras y políticas públicas con recursos propios: “Mientras el gobierno municipal reinvierte sus 0,6 dólares en obras, el gobierno nacional no invierte ni un peso de lo que recibe de Vaca Muerta ni a la ciudad, ni a la provincia«.

Schpoliansky también cuestionó el esquema de costos de la energía eléctrica y señaló que, si bien el recurso se produce en la región, la estructura tarifaria incorpora costos de transporte que generan distorsión.

Consideró que una distribución más equitativa debería discutirse en el Congreso. “Si uno piensa en un país federal como el nuestro, donde el dueño del recurso son las provincias, uno podría pensar que la distribución debería ser un poco más justa hacia el dueño del recurso”, finalizó.