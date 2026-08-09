La amabilidad, la estrategia más inteligente que casi nadie entrena

Por Rossana Martínez (*), especial para «Río Negro»

En tiempos en que todo parece medirse por la velocidad, la inmediatez y la necesidad constante de descubrir algo nuevo, hablar de amabilidad podría sonar casi fuera de época. Sin embargo, la neurociencia acaba de devolverla al centro de la escena, invitándonos a mirar con otros ojos aquello que durante siglos creímos comprender.

Cada vez existen más evidencias de que el comportamiento prosocial beneficia nuestra salud mental y física. Rossana Martínez, especialista en Neurociencia aplicada

Foto gentileza



Hoy quiero compartir una de las investigaciones que más despertó mi curiosidad en los últimos tiempos y que me invitó a mirar la amabilidad desde una perspectiva distinta y acercarte una de las investigaciones que llamó mi atención en los últimos tiempos. La neurociencia y la psicología social comienzan a mostrar una estrecha relación entre la inteligencia, la conducta prosocial y la calidad de nuestras interacciones. En otras palabras, las investigaciones sugieren que las personas con mayor capacidad para comprender al otro, empatizar, cooperar y ayudar de manera genuina suelen construir vínculos más saludables y benefi ciosos, tanto para quienes los reciben como para ellas mismas. A este conjunto de acciones orientadas al bienestar de los demás se lo conoce como conducta prosocial.



Mientras buscaba referencias para escribir sobre este apasionante universo de la neurociencia y la comunicación no verbal, apareció en mi memoria una mujer inolvidable: la actriz uruguaya China Zorrilla. En más de un reportaje contaba, con la sencillez que la caracterizaba, que era profundamente solidaria porque ayudar a los demás le hacía bien. No hablaba desde la teoría; hablaba desde la experiencia.



Al recordarla comprendí que aquello que ella intuía hace tantos años hoy comienza a encontrar una explicación científica. Cada vez existen más evidencias de que el comportamiento prosocial beneficia nuestra salud mental y física. Algunas investigaciones sostienen que estos efectos podrían estar relacionados con el sistema de cuidado propio de los mamíferos, un mecanismo biológico que refuerza las conductas de ayuda y, al mismo tiempo, disminuye las respuestas de amenaza y estrés cuando damos, acompañamos o cuidamos a otra persona.



Como afirma un antiguo proverbio chino:

«Si quieres la felicidad para toda la vida, ayuda a alguien más».



No es casual que las grandes filosofías y religiones hayan defendido durante siglos el valor de la bondad. Ser amable o practicar conductas prosociales -es decir, aquellas acciones cotidianas que buscan benefi ciar a otra persona, desde escuchar con verdadera atención hasta brindar ayuda sin esperar nada a cambio- puede aliviar el sufrimiento, generar bienestar y fortalecer los vínculos. Pero, además, las investigaciones desarrolladas en las últimas décadas muestran que esos comportamientos también producen benefi cios en quien los realiza: favorecen la salud mental, mejoran indicadores físicos e, incluso, algunos estudios los asocian con una mayor longevidad.

Y aquí aparece un aspecto que, desde hace años, observo en mi trabajo sobre comunicación no verbal. La amabilidad no siempre necesita palabras. También se expresa en una mirada que transmite interés genuino, en una sonrisa auténtica, en un tono de voz sereno, en una postura abierta o en el simple gesto de escuchar sin interrumpir. El cuerpo suele comunicar mucho antes de que la boca pronuncie una sola palabra, y esas señales también tienen un impacto en el cerebro de quien las recibe.

Tal vez la amabilidad nunca fue una señal de debilidad. Quizá, desde siempre, fue una de las formas más sofi sticadas de inteligencia que posee el ser humano.



(*) Rossana Martínez , licenciada en Relaciones Públicas, especialista en Comunicación No Verbal, Neurociencia Aplicada y Programación Neurolingüística (PNL). Consultora empresarial, conferencista y docente universitaria, dirige R&M Management Consultants. Autora de varios libros, entre ellos TELARIUM, una obra dedicada a la comunicación humana desde la ciencia y la observación del comportamiento.

IG rym.management