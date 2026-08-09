El nuevo récord negativo al que llegó River Plate tras su caída ante Tigre
Eduardo Coudet, técnico del Millonario, aseguró que aún tiene fuerzas para seguir al mando del equipo.
River Plate no levanta cabeza. El Millonario no pudo ayer con Tigre, terminó perdiendo por 1 a 0 por la quinta fecha del Torneo Clausura Argentino y profundizó su crítico momento futbolístico en este comienzo de ciclo.
Con la de ayer, el conjunto que dirige Eduardo Coudet alcanzó su sexta derrota consecutiva, superando la peor racha de derrotas al hilo de su historia por Torneos AFA desde el inicio del profesionalismo.
Desde la caída ante Belgrano por la final del Torneo Apertura pasado que el Millonario no conoce otro resultado que no sea la derrota. Aún peor, lo que significa un nuevo récord negativo en sus 125 años de historia, no logró marcar goles en los primeros cuatro encuentros del campeonato.
¿No fue penal contra Correa?— Pablo Giralt (@giraltpablo) August 8, 2026
PRIMERA POLÉMICA DE TIGRE VS RIVER ‼️pic.twitter.com/xln12gCda1
River Plate, tras perder las cuatro primeras fechas (algo que nunca le había pasado en Primera), marcha último en la Zona B, siendo el único equipo que no consiguió sumar puntos en el Clausura.
Este miércoles, en Colombia, los de Núñez se medirán con Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana, buscando cortar el mal andar antes de enfrentar a Argentinos Juniors por la fecha 5.
"HAY QUE TENER MÁS CÓDIGOS" 👊🏻— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 8, 2026
Eduardo Coudet y su malestar luego de que se filtrara un estado de Whatsapp suyo en medio del mal momento de River.
🗣️ “Que el mensaje se haga conocido fue una falta de respeto, porque pertenece a mi teléfono personal. Hay que tener más códigos.… pic.twitter.com/IGn7ioScag
«Mientras tenga el apoyo de los jugadores y directivos, voy a pensar en darlo vuelta. Pero no soy necio, sé la situación que estamos pasando, nunca me tocó pasar por esto, hoy pongo la cara, solo se acomoda a partir de los resultados. Si no se dan, no le voy a hacer mal a nadie», declaró Coudet en conferencia.
La última vez que el Millo cayó en cinco encuentros seguidos fue en 1982, cuando encadenó dos derrotas con Flamengo y una con Peñarol por Copa Libertadores; y dos con Newell’s y Argentinos Juniors, por el Campeonato Metropolitano.
Comentarios