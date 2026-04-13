La delgadez extrema está de moda de nuevo y eso es un problema

La prohibición en el Reino Unido de anuncios de moda con modelos excesivamente delgadas llevó a expertos a alertar sobre el resurgimiento de una tendencia que idealiza la delgadez extrema.

Esta estética, caracterizada por modelos de apariencia demacrada y huesos marcados, predominó en la década de 1990 y a comienzos de los 2000; sin embargo, en los años posteriores fue desplazada por el movimiento de positividad corporal (body positive), que promovía la aceptación y celebración de las curvas.

En 2025, a marcas de ropa como Zara, Next y Marks & Spencer (M&S) se les prohibió publicar anuncios en los que aparecían modelos que aparentaban una delgadez excesiva. El organismo regulador de la publicidad del Reino Unido declaró a la BBC que había observado un aumento significativo en las quejas relacionadas con este tipo de contenido.

La modelo y activista Charli Howard escribió una carta abierta que se viralizó después de que una agencia de modelos la despidiera por no cumplir con sus estándares. Una década después de la controversia, cree que el mundo está a punto de presenciar el regreso del estilo “heroin chic”.

El término “heroin chic” se utilizó a principios de la década de 1990, cuando algunas modelos eran flacas, pálidas y con ojeras, sugiriendo el uso frecuente de drogas.

Howard afirma que la publicidad en las calles es tan preocupante como las imágenes compartidas en las redes sociales como “inspiración para la delgadez”.

«Algunas mujeres son flacas por naturaleza, y eso está bien. Pero contratar deliberadamente a modelos que parecen enfermas es muy preocupante», afirmó Howard.

Para la modelo e instructora de yoga Charlotte Holmes, la exigencia de cuerpos muy delgados no es nada nuevo. Durante sus 20 años de carrera, notó “un breve momento de mayor inclusión”, pero aun así la rechazaban en trabajos por “no ser lo suficientemente flaca”.

“El movimiento de aceptación corporal generó conciencia, pero no cambió el sistema por completo. Ahora, parece que estamos volviendo al punto de partida”, declaró en entrevista a la BBC.

El movimiento de aceptación corporal (body positive) tiene sus orígenes en la década de 1960, impulsado por iconos como Marilyn Monroe, quien desafió los rígidos patrones de belleza de Hollywood. Resurgió en la década de 2010, cuando Instagram ganó popularidad y los influencers comenzaron a mostrar moda y belleza más allá de las revistas y las pasarelas de lujo.

Inyecciones para adelgazar

Los especialistas recomiendan que las inyecciones para bajar de peso se utilicen únicamente en personas con sobrepeso que presenten riesgos para la salud asociados a la obesidad. Además, su uso debe estar supervisado por profesionales de la salud, quienes deben indicar cambios en el estilo de vida, como adoptar una alimentación saludable y realizar actividad física de forma regular, con el objetivo de mantener un peso adecuado.