La planta arbustiva que florece todo el año, crece rápido y casi no necesita cuidados

Si querés sumar una planta colorida, resistente y de bajo mantenimiento, la lantana es una de las mejores opciones.

Si te gustó la planta trepadora que florece todo el año, este arbusto también te va a enamorar. Tiene un crecimiento rápido, es muy resistente, no necesita demasiada agua y, lo mejor de todo: florece durante todas las estaciones. Se trata de la lantana camara, también conocida como banderita española, un clásico de jardines con estilo rústico, natural y colorido.

Es un arbusto perenne, lo que significa que mantiene su follaje verde durante todo el año. Sus flores en racimos pueden ser de colores variados: rojo, amarillo, naranja, rosa o lila, y cambian de tonalidad a medida que maduran, generando un efecto visual muy llamativo.

Además de ser decorativa, la lantana atrae mariposas y colibríes, por lo que tu jardín se llenará de vida si decidís plantarla.

Cuidados mínimos para un jardín siempre florido

Una de las ventajas principales de este arbusto es que no necesita mucho mantenimiento:

Riego: moderado, solo cuando el suelo esté seco. Tolera la sequía.

moderado, solo cuando el suelo esté seco. Tolera la sequía. Luz: prefiere el sol pleno , pero también puede vivir en semisombra.

prefiere el , pero también puede vivir en semisombra. Poda: solo para darle forma, ya que crece de manera controlada.

solo para darle forma, ya que crece de manera controlada. Suelo: no es exigente, aunque se desarrolla mejor en tierra suelta y bien drenada.

Ideal para climas fríos y calurosos

A diferencia de otras especies más delicadas, la lantana soporta sin problemas tanto el invierno como los días de calor intenso. En zonas con heladas fuertes puede perder parte del follaje, pero brota de nuevo en primavera con fuerza.

Cómo reproducirla

Se puede multiplicar por esquejes o por semillas. Lo más fácil es cortar una ramita de unos 10 cm, quitar las hojas inferiores y colocarla en un vaso con agua o directamente en tierra húmeda. En pocos días empezará a enraizar.

El arbusto perfecto para quienes no tienen tiempo

Si querés sumar una planta colorida, resistente y de bajo mantenimiento, la lantana es una de las mejores opciones. Ideal para bordes de canteros, caminos o como punto focal en macetas grandes. Una vez que la tenés, solo resta disfrutar de sus flores… ¡todo el año!