El tren entre Viedma y Bariloche dejará de funcionar en junio: los motivos de la suspensión

La empresa estatal Tren Patagónico anunció que durante junio quedará suspendido de manera programada el servicio ferroviario que une Viedma con San Carlos de Bariloche, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento y llegar en mejores condiciones a la temporada alta de invierno.

La interrupción responde a una planificación orientada a optimizar la operación y garantizar estándares de seguridad y calidad ante la alta demanda turística que se espera para los próximos meses.

Según se informó oficialmente, durante este período se ejecutarán trabajos integrales sobre la infraestructura de vías y el material rodante, considerados fundamentales para asegurar un servicio «confiable y seguro».

Desde la empresa explicaron que la decisión apunta a priorizar la previsibilidad operativa y mejorar el funcionamiento general del tren antes del inicio de la temporada invernal, una de las más importantes para el turismo rionegrino.

El Tren Expreso Rionegrino seguirá funcionando

En paralelo, desde Tren Patagónico indicaron que continuará funcionando con normalidad el servicio Tren Expreso Rionegrino (TER), que conecta Ingeniero Jacobacci con San Carlos de Bariloche.

Además, se informó que a partir del 2 de junio el TER retomará sus frecuencias habituales, luego de atravesar un proceso de mantenimiento integral de la formación ferroviaria.

El servicio cumple un rol clave para la conectividad de la Región Sur y tiene una fuerte impronta social, ya que permite a vecinos de localidades como Comallo, Pilcaniyeu y Clemente Onelli acceder a servicios esenciales, realizar trámites y mantener vínculos entre distintas comunidades.