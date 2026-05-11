Tenía pedido de captura por un presunto homicidio en Buenos Aires y fue detenido en Neuquén

Un hombre de 41 años que registraba un pedido de captura y detención vigente por una causa de presunto homicidio fue demorado durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Neuquén. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Tercera y se concretó durante un patrullaje preventivo.

Según informó la Policía, el operativo se realizó cerca de las 2 en la intersección de Belgrano y Combate San Lorenzo, donde los uniformados observaron a dos hombres que aceleraron el paso al advertir la presencia del móvil policial.

Dio distintas identidades para evitar ser identificado

Los efectivos identificaron primero a un joven de 25 años, quien no registraba medidas judiciales pendientes. Sin embargo, el segundo individuo comenzó a brindar distintos nombres y números de documento, algunos inexistentes y otros correspondientes a terceras personas.

Esa situación despertó sospechas en el personal policial, que continuó con las averiguaciones hasta establecer la verdadera identidad del hombre.

Finalmente, se constató que sobre el sujeto pesaba un pedido de captura y detención vigente solicitado por el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado de Garantías 2 del Departamento Judicial Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa por presunto homicidio.

Tras la confirmación de la medida judicial, el hombre fue trasladado a la Comisaría Tercera de Neuquén, donde quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes.